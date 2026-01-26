Сайт Конференция
Блоги
Все записи Новости Статьи Персональные Стань автором
Новости
Все новости Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Все статьи Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Статистика разгона Теги Файловый архив Реклама О сайте
Платим блогерам
Блоги
Новости Статьи Персональные
Новости
Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Платим блогерам
Блоги
goldas
ZOTAC повысила рекомендованные цены на видеокарты GeForce RTX 50
Компания ZOTAC повышает рекомендованные розничные цены на видеокарты GeForce RTX 50 и отменяет заказы клиентов

Предполагаемое прекращение действия программы NVIDIA Open Price Program (OPP) вызвало первые последствия, затронувшие покупателей кастомных видеокарт GeForce RTX 50. С момента появления первых сообщений в конце прошлой недели в онлайн-сообществах, посвященных компьютерному оборудованию, распространились негативные отзывы. Пользователи выразили свое недовольство после покупки продукции ASUS и Zotac, при этом много критики было направлено в адрес предполагаемых действий последней в конце января. Завершение программы OPP имеет серьезные последствия для партнеров NVIDIA, поскольку они продолжают испытывать трудности в условиях серьезного кризиса поставок памяти, усугубляемого якобы сокращением поставок графических процессоров. Закрытие программы фактически прекращает субсидирование, это приводит к ожиданию того, что производители переложат затраты на обычных потребителей. В одном из разделов "PC Gaming subreddit" особое внимание было уделено официальному североамериканскому интернет-магазину компании Zotac. Автор отследил цены на видеокарты RTX 5090, достигшие отметки в 2999 долларов, и цену на модель RTX 5080, которая установилась на уровне 1249 долларов, по сравнению с предыдущими 999 долларами.

Может быть интересно

В целом, в конце недели наблюдалось повышение цен примерно на 20-22%. Несколько пользователей сообщили о получении писем об отмене заказа от службы поддержки Zotac вскоре после покупки различных моделей GeForce RTX 50. Скриншоты показывают оправдание отмены и возврата средств. Компания ссылается на системную ошибку, повлиявшую на обработку покупки.

В отдельной теме была показана модель Zotac GeForce 5070 Ti 16 ГБ, которая ранее стоила 749 долларов, а теперь продается по гораздо более высокой цене — 949 долларов. Один счастливчик сообщил, что ему удалось приобрести видеокарту PNY GeForce 5070 Ti по рекомендованной розничной цене (749 долларов) всего за день до повышения цен на 200 долларов. Интересно, что Walmart и Newegg начали отменять заказы на игровые видеокарты линейки Blackwell. 

#nvidia #видеокарты #видеокарты nvidia #видеокарты нового поколения #zotac #rtx 50 #rtx 5070 #rtx 5070 ti #видеокарты дорожают #видеокарты zotac
Источник: techpowerup.com
+
Написать комментарий (0)
Теперь в новом формате

Наш Telegram-канал @overclockers_news
Подписывайся, чтобы быть в курсе всех новостей!

Эффективная реклама для вашего бизнеса

Популярные новости

Энтузиаст собрал ПК на Ryzen 5 5600X с RX 6700 XT и протестировал его в ряде игр
13
В Казахстане десантно-штурмовые войска наладили собственное производство FPV-дронов
+
Легендарный «ИМЗ» запускает в производство два новых мотоцикла — Ural Neo 500 и XR3
2
Чешский самолёт L-39 Skyfox преодолел 23 тысячи км без полного технического обслуживания
+
В Hardware Unboxed сравнили игровую производительность в Windows 11 и Windows 10
7
В Сети появились фотографии седана и универсала Lada Vesta Sport со 145-сильным двигателем
1
Трамп рассказал о новом оружии США, которое было применено в Венесуэле
1
Пользователь приобрёл Radeon RX 5700 XT всего за $5 в магазине подержанных товаров
+
Два обладателя RX 9070 XT от Sapphire пожаловались на расплавленные 16-контактные разъёмы питания
37
«АвтоВАЗ» раскрыл ключевые достоинства грядущего кроссовера Lada Azimut на фоне конкурентов
6
Carscoops: Audi исправила одну из самых спорных деталей в салоне A5 и Q5
+
Комсомольская правда: Депутат Боярский про использование VPN и МАХ, работу WhatsApp* и Telegram в РФ
2
Xiaomi готовит смартфон Poco X8 Pro Iron Man Edition
+
Энтузиаст подал в тепловые трубки RTX 2060 ледяную воду и снизил температуру GPU на 57°C
10
Энтузиаст модифицировал RTX 2080 Ti чипом от TITAN RTX и поднял лимит до 900 Вт
+
Мошенники нацелились на пользователей LastPass при помощи фальшивых электронных писем
+
В СМИ выясняют автора названия "дискомбобулятор" для загадочного оружия, упомянутого Трампом
4
Экстренный патч KB5078127 для Windows 11 восстанавливает работоспособность ряда приложений
1
На спутниковых снимках замечен прогресс Китая в строительстве авианосца с ядерной силовой установкой
+
Минимальные требования Forza Horizon 6 включают интегрированную графику Intel Arc B390
+

Популярные статьи

Как собрать дешевый игровой ПК на основе ОЗУ DDR3 в 2026 году и во что можно будет на нем поиграть
20
Politico: Отношение Трампа к Гренландии продемонстрировало уязвимость Канады в Арктике
3
Xbox Game Pass как обязательство — почему игры перестали быть отдыхом и стали второй работой
1

Сейчас обсуждают

Федя Кобальт
21:51
Чувак заказывает на Амазоне четвертый раз после того как его предыдущие 3 раза кинули? Так ещё и деньги ему возвращают. Кто то походу нашел баг не бесплатные RTX
Вместо приобретённой за $3000 RTX 5090 покупатель получил в посылке камни в полотенце
lighteon
21:14
https://www.youtube.com/watch?v=npSBn8U3TSw На злобу дня, вернее ночи (:
Как собрать дешевый игровой ПК на основе ОЗУ DDR3 в 2026 году и во что можно будет на нем поиграть
hiveliberty
20:52
Как будто в РФ мобильный трафик безлимитный.. Уже давным давно такая же байда - 30-40Гб пакет.
О реальных последствиях изменений в законодательстве РБ для пользователей мобильного интернета
Дима
20:36
Ты не прав. не считай себя умным, если это ЗНАЕШЬ. Возможно, ты на горшке уже сидел с телефоном. Также не у всех имеются возможности или планы, а может, такие компоненты можно найти даром или поменять...
Как собрать дешевый игровой ПК на основе ОЗУ DDR3 в 2026 году и во что можно будет на нем поиграть
ark-bak
20:21
Люди в городе, на улице, в клубе, в баре, в бане, а не в экране гаджета.
Российский мессенджер Max получил поддержку отложенных публикаций
ark-bak
20:19
DDR3 в 26-м это кринж.
Как собрать дешевый игровой ПК на основе ОЗУ DDR3 в 2026 году и во что можно будет на нем поиграть
-AMD-
19:45
12400 деградируют, смысла в интел больше нет
Собираем антикризисный игровой ПК в 2026 году, грамотно экономя на ОЗУ и SSD
-AMD-
19:41
Интел - это конченный хлам
Собираем антикризисный игровой ПК в 2026 году, грамотно экономя на ОЗУ и SSD
Дима
19:21
Китай №1 в мире, что видно по попыткам удержанию гегемонии в мире со стороны США. Фавориты- Китай, США, РФ. Опять мы " вляпались", непонятно куда и когда это кончится и не кончимся ли мы раньше. ...
В США создан использующий акустические волны для обработки радиосигналов фононный лазер
-AMD-
19:16
Смешной. В сортах ты у нас, как раз разбираешься. Вся комплехтуха с помойки https://www.youtube.com/watch?v=-LyGIK6lmsw
Как собрать дешевый игровой ПК на основе ОЗУ DDR3 в 2026 году и во что можно будет на нем поиграть
Нашли ошибку или опечатку? Выделите и нажмите Ctrl+Enter