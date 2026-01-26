Компания ZOTAC повышает рекомендованные розничные цены на видеокарты GeForce RTX 50 и отменяет заказы клиентов

Предполагаемое прекращение действия программы NVIDIA Open Price Program (OPP) вызвало первые последствия, затронувшие покупателей кастомных видеокарт GeForce RTX 50. С момента появления первых сообщений в конце прошлой недели в онлайн-сообществах, посвященных компьютерному оборудованию, распространились негативные отзывы. Пользователи выразили свое недовольство после покупки продукции ASUS и Zotac, при этом много критики было направлено в адрес предполагаемых действий последней в конце января. Завершение программы OPP имеет серьезные последствия для партнеров NVIDIA, поскольку они продолжают испытывать трудности в условиях серьезного кризиса поставок памяти, усугубляемого якобы сокращением поставок графических процессоров. Закрытие программы фактически прекращает субсидирование, это приводит к ожиданию того, что производители переложат затраты на обычных потребителей. В одном из разделов "PC Gaming subreddit" особое внимание было уделено официальному североамериканскому интернет-магазину компании Zotac. Автор отследил цены на видеокарты RTX 5090, достигшие отметки в 2999 долларов, и цену на модель RTX 5080, которая установилась на уровне 1249 долларов, по сравнению с предыдущими 999 долларами.

В целом, в конце недели наблюдалось повышение цен примерно на 20-22%. Несколько пользователей сообщили о получении писем об отмене заказа от службы поддержки Zotac вскоре после покупки различных моделей GeForce RTX 50. Скриншоты показывают оправдание отмены и возврата средств. Компания ссылается на системную ошибку, повлиявшую на обработку покупки.

В отдельной теме была показана модель Zotac GeForce 5070 Ti 16 ГБ, которая ранее стоила 749 долларов, а теперь продается по гораздо более высокой цене — 949 долларов. Один счастливчик сообщил, что ему удалось приобрести видеокарту PNY GeForce 5070 Ti по рекомендованной розничной цене (749 долларов) всего за день до повышения цен на 200 долларов. Интересно, что Walmart и Newegg начали отменять заказы на игровые видеокарты линейки Blackwell.