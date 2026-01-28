Было запущено несколько баллистических ракет малой дальности.

Корейская Народно-Демократическая Республика (КНДР) 27 января произвела в направлении моря пуски нескольких баллистических ракет. По данным Южной Кореи и Японии, эти боеприпасы, вероятно, являлись ракетами малой дальности. Пуски были произведены в тот момент, когда Вашингтон и Сеул проводят переговоры об изменении своей оборонной стратегии против Пхеньяна, сообщает Reuters.

Иллюстративное фото. Источник: KCNA (ЦТАК)

Объединенный комитет начальников штабов Южной Кореи заявил, что ракеты были запущены из района недалеко от столицы Северной Кореи, Пхеньяна, около 15:50 по местному времени (06:50 GMT) в сторону моря у восточного побережья страны. Согласно данным южнокорейских военных, ракеты пролетели около 350 километров.

В свою очередь, Береговая охрана Японии сообщила об обнаружении "предположительно" баллистических ракет, запущенных КНДР и упавших в море через несколько минут полёта. Премьер-министр Санаэ Такаичи заявила, что эти ракеты не оказали никакого воздействия на Японию. По данным японской стороны, после запуска северокорейские ракеты достигли максимальной высоты 80 километров.

Как сообщает Reuters, Управление национальной безопасности Южной Кореи призвало КНДР "немедленно" прекратить запуски баллистических ракет, осудив их как "провокационные действия" и нарушения резолюций Совбеза ООН. В Токио заявили, что неоднократные запуски Пхеньяном баллистических ракет "угрожают" миру и безопасности Японии, региона и всего международного сообщества.

Reuters сообщает, что в течение последних нескольких месяцев КНДР неоднократно проводила пуски как баллистических ракет малой дальности, так и стрельбы из реактивных систем залпового огня. Это оружие разрабатывалось как часть тактического ядерного арсенала страны и предназначено для защиты от угроз со стороны США и Южной Кореи.

Отмечено, последний пуск состоялся во время визита неназванного высокопоставленного представителя Министерства обороны США в Южную Корею, где он обсудил "модернизацию" военного сотрудничества между двумя государствами, поскольку Вашингтон стремится к всё более ограниченной роли в совместных усилиях по защите официального Сеула.