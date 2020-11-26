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10 лучших пошаговых стратегий последних 10 лет на ПК

Пошаговые или походовые стратегии - особый жанр игр, отличающийся неторопливым и вдумчивым геймплем. Давайте вспомним лучшие игры этого жанра на ПК за последние 10 лет.
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В 80-е и 90-е годы прошлого века выходило много пошаговых стратегий (англ. Turn-Based Strategy, TBS) по той причине, что мощности компьютеров тех лет не хватало для просчета действий компьютерного игрока в реальном времени. Пошаговый режим давал возможность создать умного врага, с которым было очень интересно играть.

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Так выглядела Sid Meier's Civilization в 1991 году.

Шли годы, мощности компьютеров росли и стратегии в реальном режиме времени стали доминировать на ПК. Но пошаговые стратегии давали не только возможность поиграть с умным ИИ-противником, но и самому играть как в шахматах, тщательно продумывая каждый ход. 

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Вдобавок такой геймплей был очень медитативным - от вас не требовалось молниеносной реакции и умения кликать мышкой 120 раз в минуту, вы могли думать над ходом хоть по 10 минут и в любой момент загрузиться, переиграв неудачный ход.

Самая знаменитая игра жанра, Heroes of Might and Magic III, вышла в 1999 году и до сих пор имеет огромную массу поклонников. И примерно с тех пор пошаговые стратегии заняли свою уникальную нишу среди ПК-игр.

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Но если вы будете искать в интернете по запросу "лучшие пошаговые стратегии", то попадете на множество сайтов, которые путают это понятие с пошаговыми тактиками или пошаговыми RPG, мешая в одну кучу Heroes of Might and Magic, Sid Meier's Civilization, XCOM и даже Jagged Alliance


Jagged Alliance 2 - отличная игра, но не стратегия.

Я считаю такой подход крайне неверным, и несмотря на то, что в стратегиях сейчас часто встречаются элементы RPG, в этом блоге мы вспомним именно стратегии - с ресурсами, городами, строительством и прочими атрибутами стратегий. 

Вдобавок мы возьмем стратегии последних 10 лет, а их, мягко говоря, вышло за это время не так уж и много. Жанр стратегий сейчас находится в упадке и налицо кризис жанра.

 

Sid Meier's Civilization VI



Шестой "Цивилизации" исполнилось 4 года этой осенью, и для многих это главная пошаговая стратегия последних лет. Разрабатывали игру Firaxis Games. Запуск игры был не самым удачным, ведь ей пришлось отвоевывать игроков у практически идеальной Sid Meier's Civilization V, но на сегодня Sid Meier's Civilization VI стала одной из самых масштабных и качественных игр жанра.

В игре вы должны расширять свою империю, проведя ее от древних времен до высоких технологий и побороть противников разными способами.

Sid Meier's Civilization: Beyond Earth


Еще одна стратегия от Firaxis Games, выпущенная в 2014 году, в которой действие перенеслось с Земли в далекий космос. Изменились и некоторые ресурсы, например деньги уступили место энергии, которая нужна юнитам, зданиям и для покупки клеток. Игра не добилась такой же широкой популярности как пятая и шестая части, но играть в нее интересно и она имеет много поклонников и сейчас, спустя 6 лет после выхода.

Disciples III: Reincarnation


Reincarnation - это аддон к игре Disciples III: Renaissance, вышедший в 2012 году. Оригинальная игра не смогла добиться успеха знаменитой второй части, но ее мрачную готическую атмосферу сохранила полностью. 

Проблемы оригинальной игры, в виде слабого ИИ, никуда не делись, но в игру наконец-то стало возможно играть. Игре можно простить многие огрехи только потому, что это последняя Disciples и другой не предвидится.

Galactic Civilizations III


Стратегия про войны цивилизаций в далеких галактиках была создана компанией Stardock в 2015 году. Вам предстоит расширять свою империю, исследовать технологии, воевать и покорять новые миры. Игра сохранила все плюсы серии Galactic Civilizations, получив неплохую графику и удобные новшества.

Age of Wonders III


Игра сделана студией Triumph Studios в 2014 году и лучше всего ей подойдет описание - фэнтезийная "Цивилизация". Несколько рас, классов игрока и интересные тактические бои не дадут вам заскучать. Стоит отметить неплохой генератор случайных карт, который обеспечит вас новыми интересными картами для повторных прохождений.

Age of Wonders: Planetfall


Еще одна стратегия о Triumph Studios серии Age of Wonders, в которой действие разворачивается в мрачном будущем и научно-фантастическом сеттинге. Игра получила неплохие отзывы прессы и игроков.

Эадор. Владыки миров


Продолжение интересной фентезийной стратегии Эадор, созданное в 2013 году разработчиком Snowbird Games. Игра многое взяла от серии Heroes of Might and Magic, но является самобытной и во многом уникальной. Однозначно рекомендуется к прохождению любителям пошаговых стратегий.

Master of Orion: Conquer the Stars


Еще одна космическая стратегия, созданная студией Wargaming.net в 2016 году. Дипломатия, технологии и фантастические битвы, но уже в другой обертке. Серия игр Master of Orion началась в далеком 1993 году и Master of Orion: Conquer the Stars - это уже четвертая игра серии.

Endless Space 2


Игра разработана Amplitude Studios в 2017 году и представляет собой глобальную стратегию в фантастическом сеттинге. Несколько рас и путей достижения победы, интересные битвы и неплохая графика - в Endless Space 2 однозначно стоит поиграть, как и в первую часть игры - Endless Space, вышедшую в 2012 году.

Warhammer 40,000: Gladius - Relics of War


Игра создана студией Proxy Studios в 2018 году и очень похожа на упрощенную "Цивилизацию" в сеттинге Warhammer 40,000. Возможности дипломатической или научной победы нет, но интересных битв - предостаточно. Если вы поклонник сеттинга Warhammer 40,000, не пропустите эту стратегию.


Пишите в комментарии, какие еще пошаговые стратегии можно внести в этот список?



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