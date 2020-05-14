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Все вы уже наверное в курсе, что материнские платы на B450 не будут поддерживать Ryzen 4000, "спасибо" AMD.

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Так какой смысл их брать в дешевые сборки? Правильно, смысла мало и теперь можно сосредоточиться на получении максимума за свои деньги здесь и сейчас, а не в туманном будущем.Давайте соберем недорогой, но мощный компьютер, который отрабатывает каждый вложенный в него рубль.



Так получилось, что я одновременно со своим апгрейдом собрал комп другу, на недорогой материнской плате на чипсете A320, процессоре Ryzen 5 2600 и двух планках недорогой DDR4 2666 МГц без разгона.

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И между нами теперь большая разница, я уже 2-й месяц играю в тайминги, а он играет в новые игры запоем. Видеокарты у нас почти одинаковые и если честно, я не вижу на глаз разницы между его системой и моей.



А если не видно разницы - почему бы не оставить Ryzen 5 2600 работать в стоке на пониженном напряжении, как я описывал в статье "Гайд: как снизить энергопотребление AMD Ryzen на 20%", ведь пара сотен мегагерц не сделают погоды.

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Память мы возьмем покачественнее - переплатив около 500-700 рублей за планку, по сравнению с самыми дешевыми модулями.

Crucial Ballistix Sport LT Red (BLS8G4D30AESEK) с частотой 3000 МГц подойдет идеально. Если захочется ее разогнать - то можно будет получить приличный прирост производительности. Но и на частоте 3000 МГц из XMP профиля ее скорости вполне достаточно.

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Почему в эту сборку я выбрал Ryzen 5 2600, а не Ryzen 5 1600AF? Потому, что брать Ryzen 5 1600AF уже нет смысла, они практически сравнялись в цене с Ryzen 5 2600, на стороне которого более высокая частота в стоке и гарантированная архитектура Zen+, без всяких лотерей.









Давайте не будем затягивать вступление и поскорее перейдем к сборке. За комплектующими я, как всегда, отправился в Регард.

Материнскую плату для нее я выбрал ASRock A320M-DVS R4.0, она почти на 1000 рублей дешевле самых дешевых материнских плат на чипсете B450. И именно эту разницу мы вложили в быструю память CRUCIAL Ballistix Sport LT AES.





У этой платы есть все, что нужно современному ПК, за исключением слота M.2. Но для бюджетного компьютера эта потеря невелика.









Список поддерживаемых ею процессоров внушает уважение, конечно, это большой вопрос, как многоядерники будут работать на такой недорогой материнской плате. Но с обдувом цепей питания она выдержит процессор и мощнее Ryzen 5 2600, например Ryzen 5 3600.









Процессор берем без сомнений - Ryzen 5 2600. Это на сегодняшний момент самое выгодное решение в плане цена/производительность.





Оперативная память - Crucial Ballistix Sport LT Red (BLS8G4D30AESEK), два модуля с частотой 3000 МГц по 8 Гб.

Выглядит она просто шикарно и отлично вписывается в AMD сборку по цвету.









Охлаждать процессор будет кулер DeepCool ICE EDGE MINI FS 2.0. Не забываем о горячем нраве Ryzen 5 2600, который может потреблять до 90-100 ватт под приличной нагрузкой и без разгона. Поэтому кулеры уровня DeepCool ICE EDGE MINI FS 2.0, с двумя теплотрубками - это минимум для Ryzen 5 2600.

















Накопитель в сборке будет SSD Western Digital Green (WDS240G2G0A), объемом 240 Гб.

Конечно, Western Digital Blue был бы предпочтительнее, но и Green вполне хватит в бюджетную сборку.









Теперь мы переходим к главной звезде нашей сборки - видеокарте GeForce GTX 1660 Super GamingPro (NE6166S018J9-1160A), от компании Palit.

Именно она, в сочетании с Ryzen 5 2600 и 16 Гб быстрой памяти обеспечит стабильные 60 кадров в секунду практически во всех новинках игр.













Запитывать всю эту мощь будет блок питания Chieftec (ELP-500S), с мощностью в 500 ватт.

Это простой, но достаточно мощный блок с сертификатом 80 PLUS Bronze.





Остался корпус. И это будет очень недорогое решение, но в бюджетной сборке переплачивать за корпус - это моветон.



ACCORD A-301B Black, всего за 1670 рублей. Но все наши комплектующие в нем прекрасно уместятся и не будут перегреваться. И несмотря на такую низкую цену, он имеет выходы USB 3.0 на передней панели.









Красный цвет внутри отлично подходит к AMD сборке и будет сочетаться с цветом Crucial Ballistix Sport LT Red.













Итак, что мы имеем в итоге? Производительный и недорогой компьютер для человека, которому важны только игры, а не настройки таймингов, внутренний корпусной "феншуй" или RGB-подсветка передней панели.



А вы что думаете по поводу этой сборки? Что бы вы изменили в ней?