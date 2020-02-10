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Собираем мощнейший игровой ПК на Core i7-9700 и GeForce RTX 2070 Super за 117880 рублей

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Большое подорожание 2070 - цена Super выросла
2080 по старым низким ценам - не жди подорожания
2070 Super только начали дорожать, есть смысл взять
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Я заметил, что многие читатели устали от сборок на Ryzen, и правда, на них свет клином не сошелся, и у Intel есть замечательный процессор, который обеспечивает комфортную производительность в играх. 

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Это Intel Core i7-9700. Да, может быть мы не сможем на нем так качественно стримить, как на AMD Ryzen 7 3700X, но пока еще, к счастью, не все геймеры стали стримерами.

Предвижу вполне резонный вопрос: "почему Core i7-9700 без "К"? На это есть две причины. 

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Во-первых, я считаю, что частота в 4.5 ГГц при загрузке Core i7-9700 - это вполне достаточно. Ну представьте, что вы разогнали Core i7-9700K до частоты 5 ГГц по всем ядрам, по сравнению с 4.5 ГГц это "заоблачные" 11% прироста частоты. А сколько производительности дадут эти 11% частоты? Процентов пять в лучшем случае. Этого не увидеть на глаз в играх никак.

Во-вторых, чтобы поиграть в оверклокера и получить эти 11% частоты, нам нужно будет серьезно потратиться. Доплата за процессор с разблокированным множителем, более дорогая материнская плата (не забывайте, что Core i7-9700K легко кушает 200+ Вт в разгоне), дорогой кулер.
Вы готовы доплатить за прирост, который не увидите на глаз, 10-15 тысяч рублей? Я - нет!

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Я лучше возьму на эти деньги Core i7 - 9900K и получу еще большую мощность и 16 потоков.

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Но давайте же приступим к подбору комплектующих. Как всегда, я отправился за ними в Регард


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Основа нашего компьютера Core i7-9700. К сожалению, версии без встроенной графики, с индекcом "F", не было. 

Вообще, ценообразование Intel вызывает много вопросов, особенно в наше время, когда Ryzen на глазах захватывают рынок. Никогда не думал, что UHD Graphics 630 стоит так дорого.


Несмотря на заявленную у Core i7-9700 "расчетную мощность" в 65 ватт, материнская плата для него нужна приличная. И это будет ASUS TUF Z390-PLUS GAMING.

Конечно, можно было взять плату не на Z390 и подешевле, но мы не экономим на важных компонентах. И 2000 рублей, сэкономленные на материнской плате, при общей стоимости в 117 тысяч рублей, выглядят странно. И не забываем про разгон оперативной памяти, который дает отличный "буст" производительности в последнее время.


Оперативная память заставила меня поломать голову: 16 гигабайт пока хватает, но во многих играх уже впритык. И пока память подешевела, имеет смысл взять сразу 32 гигабайта.
Перебрав кучу модулей, я выбрал Crucial Ballistix Sport LT Red (BLS2K16G4D32AESE), 2х16 ГБ с частотой 3200 МГц, как золотую середину между частотой, таймингами, ценой и объемом.

Не забывайте, что я подбираю комплектующие в одном магазине, а то много критики в комментариях - "а я бы взял не ххххх, а yyyyy!". Я бы тоже взял, но в наличии есть не все существующие на планете комплектующие.

Модули выглядят просто роскошно.


Охлаждать Core i7-9700 будет отличный кулер Be Quiet Shadow Rock 2. Площадь рассеивания у него просто отличная.


Видеокарта в сборке будет MSI nVidia GeForce RTX 2070 Super (RTX 2070 SUPER VENTUS OC). Отличная модель: и по системе охлаждения, и по цене.

Внешний вид тоже на высоте.


Блок питания в систему с такими дорогими компонентами должен выбираться тщательно, не "на сдачу". От него зависит стабильности и даже жизнь остальных комплектующих.
Я выбрал блок питания с запасом - Be Quiet Pure Power 11-CM, мощностью 600 Вт. Это качественный, мощный и экономичный блок питания с сертификатом 80 PLUS Gold. Вообще, этот сертификат косвенно указывает на качество изготовления устройства, не может плохо сделанный блок питания иметь сертификат 80 PLUS Silver/Gold/Platinum, не говоря уже о 80 PLUS Titanium.


Переходим к накопителям, в качестве системного SSD я взял M.2 SSD Samsung 860 EVO Series (MZ-N6E1T0BW) емкостью 1 ТБ.

В качестве хранилища файлов жесткий диск Western Digital Purple (WD30PURZ) объемом 3 ТБ. Тихий, быстрый, холодный и надежный.

 


Осталось выбрать вместилище для всей этой роскоши и это будет DeepCool MATREXX 55 V3 ADD-RGB 3F Black. Вместительный, красивый, удобный и стоящий при этом вполне умеренно.




Ну вот, сборка и готова. Она получилась отличная, но не идеальная. Идеальной мы ее делаем уже вместе в комментариях. Пишите, что бы вы изменили в ней?

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