Наверняка вы уже читали, что срок поддержки популярнейшей операционной системы Windows 10 заканчивается уже через полгода, 14 октября 2025 года. Прошло почти десять лет, как эта ОС появилась на рынке и, как и в свое время это случилось с Windows 7, пользователи привыкли к ней и совсем не хотят переходить на новую Windows 11.

Если посмотреть на статистику операционных систем от компании StatCounter, то видно, что несмотря на то, что за последние месяцы миграция пользователей на Windows 11 ускорилась, Windows 10 все еще занимает 54.23% рынка. Тогда как у новинки, хотя назвать новинкой Windows 11, вышедшую в 2021 году, уже можно с трудом, пока еще лишь 42.66% рынка операционных систем.

И даже среди пользователей игрового сервиса Steam, чьи компьютеры гораздо более продвинуты и современны, чем общая масса ПК, которую учитывает сервис StatCounter, доля Windows 11 составляет 57.59%, а Windows 10 — 42.23%. Причем огромный прирост ПК с установленной Windows 11 произошел в марте 2025 года, когда эта ОС прибавила сразу 12.40%.

И как бы мы не любили старую добрую Windows 10, в ближайшее время нам придется перейти на Windows 11, ведь "десятка" перестанет получать обновления безопасности. Это будет процесс, похожий на миграцию пользователей с Windows 7, многие тогда заявляли, что ни за что не перейдут на Windows 10, но сегодня доля "семерки" составляет всего лишь 2.22% рынка.

Но если Windows 10 в 2015 году предлагала хотя бы новый DirectX 12, то без новшеств Windows 11 можно вполне обойтись сегодня даже на игровом ПК, а вот системные требования системы заметно выросли. И несмотря на то, что эту ОС вполне можно заставить работать на старых ПК, обойдя требование TPM 2.0 и Secure Boot, компания Microsoft не перестает бороться с этими средствами обхода. И на этом фоне совершенно аморально выглядят заявления компании, что старый ПК с Windows 10 нужно утилизировать или продать, если его невозможно обновить до Windows 11.

А ведь это миллионы еще вполне работоспособных компьютеров и мне интересно — почему молчат экологи? Видимо, деньги для Microsoft гораздо важнее, и после таких заявлений настройки Windows 11, которые якобы экономят выбросы углерода, выглядят по меньшей мере лицемерно. Но выхода для пользователей ПК нет, и даже почти четырехлетний бойкот новой Windows 11, когда она получала мизерный прирост пользователей, не заставил Microsoft продлить срок поддержки Windows 10 и рано или поздно нам придется перейти на новую ОС.

Вот и я решил не дожидаться осени 2025 года и пересесть на новую ОС сейчас, пока у меня выдалось несколько дней свободного времени. Ведь мелких косметических различий между Windows 10 и Windows 11 довольно много и потребуется немало времени, чтобы разобраться, где расположены новый настройки и как отключить ненужные функции. Windows 11 подкинула мне проблем еще на стадии установки, так как Microsoft всеми силами хочет, чтобы пользователи ПК использовали онлайн учетную запись и для этого установка Windows 11 требует подключения к интернету. А если вы хотите использовать локальный профиль, то придется использовать лазейки, которые Microsoft планомерно закрывает.

Сразу после установки и первоначальной настройки бросается в глаза то, насколько более прожорлива стала система. Даже в простое потребление ОЗУ подскакивает выше 3 ГБ. Это неудивительно, если посмотреть в планировщик задач — в нем теперь огромное количество задач, запускаемых после старта ОС или в режиме ее простоя.

Windows 11 требует еще и гораздо больше дискового пространства. ОС, которая поработала всего пару дней и на которую установлено совсем немного софта уже занимает десятки гигабайт — одна только папка Windows весит 28 ГБ.

В этом вина не только плохой оптимизации, но и кучи предустановленного мусора — теперь в ОС по умолчанию есть Microsoft 365 Copilot, Microsoft Teams и много другой ерунды, которая не нужна обычному пользователю домашнего ПК.

Начав настройку системы под себя, я выставил масштаб дисплея в 150%, так как у меня монитор с диагональю 27", который стоит довольно далеко от меня. И если с таким масштабом на Windows 10 все работало просто замечательно, то в Windows 11 создается впечатление, что такой масштаб разработчики даже не тестировали. В глаза бросается огромное меню Пуск, в котором много пустого пространства — оно занимает почти половину экрана в таком масштабе.

Панель задач все такая же куцая и малофункциональная, как и в первых выпусках Windows 11 — ее нельзя переместить, к примеру, на левую сторону экрана, как я привык. Раздражает перегруженный ненужным функционалом регулятор звука, который теперь требует лишних кликов мышью при выборе источника звука, а переключать вывод с динамиков на наушники мне приходится часто.

За примитивное контекстное меню Windows 11 не ругал только ленивый, но я хочу отметить, что в режиме масштабирования 150% оно тоже просто огромное, и при этом текст некоторых пунктов меню в нем не умещается.

К примеру, вот так выглядит удобное и привычное контекстное меню, которое можно получить по клику ПКМ + shift. И никаких проблем с масштабированием.

Далее я решил попробовать новые встроенные программы, которые так расхваливали в Microsoft и начал с блокнота, который теперь получил темную тему и поддержку правописания и вкладок. На первый взгляд — замечательный блокнот, но, похоже, что в Microsoft забыли, что в блокноте нужно не только писать, но и сохранять текст. С настройками по умолчанию, когда в блокноте продолжается ранее открытая сессия редактирования, его закрытие не сохраняет текст в файл автоматически и не выводит запрос на сохранение. То есть, вы можете открыть текстовый файл, записать в него в блокноте важные данные, потом закрыть его, сохранить файл на флешку, а в файле будет пусто. Причем если запустить блокнот снова, весь текст будет на рабочей вкладке как ни в чем не бывало.

Кстати, на скриншоте заметно, насколько узкая стала полоса прокрутки, в два раза уже, чем на Windows 10. Логики у разработчиков из Microsoft нет — сделаем громадное меню Пуск и контекстное меню в режиме масштабирования 150%, а вот полосу прокрутки сделаем такой, чтобы вы с трудом цепляли ее мышью.

Далее я попробовал разрекламированный Paint с ИИ-функциями, и он не справился даже с простым удалением серого фона с градиентом — огрехи настолько серьезны, что пользоваться им даже для создания простых изображений не получится.

Может быть хотя бы фильмы можно теперь посмотреть, используя стандартный медиаплеер Windows или, как и раньше, придется ставить VLC? Да, придется ставить VLC, в этом плане ничего не изменилось со времен Windows XP и встроенный плеер все такой же убогий и малофункциональный.

Прежде чем приступать к запуску игр на Windows 11, не забудьте отключить функции виртуализации и целостности памяти, иначе потеряете часть производительности. Нужно учесть, что отключить их со стопроцентной вероятностью через графический интерфейс может не получится, поэтому стоит проконтролировать результат через встроенную утилиту msinfo32. И в моем случае эти функции включились заново после обновления Windows, а это значит, что нужно проверять их состояние регулярно.

Теперь можно перейти к запуску игр, а с этим у Windows 11 большие проблемы. Наверняка вам попадались новости о том, что на этой ОС глючат довольно свежие игры — новая Call of Duty, Far Cry 6 и Assassin’s Creed Valhalla. Но мне было интересно, как поведут себя старые игры и с этим у Windows 11 гораздо больше проблем, чем у Windows 10. Попытавшись запустить Fallout Tactics: Brotherhood of Steel, я получал краш игры.

А поигравшись с настройками совместимости, игру удалось запустить, но при этом я получил мутную картинку, где весь мелкий текст превратился в нечитаемую кашу.

Не запустилась и игра Fallout of Nevada, вызвав черный экран. При этом убить процесс игры удалось только лишь с помощью создания второго Рабочего стола и запуска Диспетчера задач уже на нем.

Еще я заметил, что на Windows 11 стала глючить веб-камера Logitech HD Webcam C270, подвешивая систему и давая искаженный звук, а подключить все домашние ПК в сеть, которая без проблем работала несколько лет, не удалось. ПК с установленной Windows 10 Pro так и остался без доступа с ПК на Windows 11.

Итоги

Вот так ведет себя свежая Windows 11 24H2, образ которой скачен с сайта Microsoft, и никаких твиков, кроме отключения функций виртуализации и целостности памяти на ней не применялось, и в которой было установлено минимум стороннего софта. Впечатления остались очень негативные и самое неприятное в этой ситуации то, что нас, пользователей ПК, насильно заставляют переходить на эту сырую и неоптимизированную операционную систему. Конечно, можно выиграть несколько месяцев, используя Windows 10 LTSC, которая будет получать обновления дольше обычных Windows 10 Pro, но это только оттягивание неизбежного.

Еще больше проблем получат пользователи слабых ПК, даже если смогут обойти требования TPM 2.0 и Secure Boot. Например, один из моих домашних ПК имеет процессор Core i5-3570, встроенную графику Intel HD Graphics 2500, всего 8 ГБ ОЗУ и SSD-накопитель объемом всего 120 ГБ, и установить на него Windows 11 — это значит получить гораздо более медленную работу, чем на на Windows 10.

Стоит отметить еще и то, что для новой ОС стало заметно мало места на небольших накопителях объемом 120 ГБ, которые еще часто используются в бюджетных сборках игровых ПК или офисных компьютерах. Но покупать сегодня SSD объемом 250 ГБ нерационально — модели объемом 500-512 ГБ стоят ненамного дороже, а места на них с лихвой хватит на Windows, файлы пользователя и несколько игр. На Яндекс Маркете одними из самых популярных SSD такого объема стали ADATA LEGEND 800, NETAC NT01SA500-512-S3X и Western Digital Blue SA510.

