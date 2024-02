Сегодня, в 2024 году, мы узнаем про новые игры из интернета и порой эта информация настолько навязчива, что спрятаться от нее попросту невозможно. Например, про игру Starfield слышали практически все геймеры, даже те, кто и не собирается в нее играть. В начале и даже в середине нулевых годов главным источником информации про новинки игр и про их рейтинг для нас были игровые журналы: Игромания, Лучшие компьютерные игры, Навигатор игрового мира, Страна игр и PC Игры. В этих журналах было все — от обзоров новых игр, до новостей из мира компьютерных комплектующих.

И даже новые драйвера на видеокарту мы тогда ставили с диска Игромании. Сегодня, перелистывая эти журналы, понимаешь, что авторы в них перехвалили огромное количество игр, которые никому не понравились, и в которые даже никто не играл. И в прошлом блоге про игры, в которые мне не надоедает играть снова и снова, я рассказывал, что завышенные ожидания от игры часто оборачиваются разочарованием. Но была одна игра, которую геймеры тех лет ждали очень сильно, а практически все игровые журналы поставили ей оценки 10 из 10 и дали титул лучшая игра года. И это был тот редкий случай, когда ожидания оправдались на 100% и даже больше. С этой игры я и начну очередной блог.

Half-Life 2 и эпизоды

Думаю, многие догадались, что речь пойдет про Half-Life 2, продолжение культовой игры Half-Life, вышедшее в 2004 году. Ажиотаж по поводу выхода этой игры был таков, что, прочитав в Игромании рецензию на нее, я сел на междугородний автобус и поехал за Half-Life 2 в областной центр, на рынок, где продавались CD-диски с играми, и первым в своем городке смог поиграть в нее. Это была пиратская версия, у которой периодически отключался искусственный интеллект, но все равно ощущения от игры были великолепные. Причем, перепроходя Half-Life 2 снова, даже в наше время, понимаешь, что подобных игр, настолько качественно сделанных и в которых практически нет недостатков, существуют лишь единицы. Обычно я перепрохожу Half-Life 2 сразу вместе с эпизодами, Half-Life 2: Episode One и Half-Life 2: Episode Two и последний раз сделал это в 2023 году.

Titan Quest

Довольно странно, но культовая RPG Diablo II, которую я прошел почти сразу после покупки первого ПК, не запала мне в душу настолько, чтобы перепроходить ее снова. Я попробовал это сделать после выхода ремастера Diablo II: Resurrected, но забросил прохождение после пары часов игры, ведь локации в ней очень однообразны и скучны. И место Diablo II в моем сердце заняла игра Titan Quest, которая до сих пор является лучше игрой этого жанра, hack and slash, которых вышло не так уж и много. Titan Quest, в отличие от игры прародительницы, сразу цепляет красочными и разнообразными локациями, а дальше — ордами монстров и кучей разнообразного оружия, вываливающегося из них. Пара часов игры и все, вы на крючке, с азартом рубите врагов в погоне за лучшим посохом или щитом. А если учесть, что классов персонажей и их комбинаций в игре много, проходить Titan Quest интересно снова и снова.

S.T.A.L.K.E.R.: Зов Припяти

В отличие от Half-Life 2 с эпизодами, которые можно пройти довольно быстро, игры серии S.T.A.L.K.E.R. требуют больше времени, и я никогда не проходил их одну за другой. Игре S.T.A.L.K.E.R.: Зов Припяти скоро исполнится 15 лет и за это время я прошел ее раз семь от начала и до конца, ни разу не забросив на середине, как это часто у меня бывает. S.T.A.L.K.E.R.: Зов Припяти цепляет в первую очередь уникальной атмосферой, за что ей прощаешь баги и недоработки.

Heroes of Might and Magic V

Если культовую стратегии Heroes of Might and Magic III я в свое время пропустил и играю в нее лишь изредка, то вот в Heroes of Might and Magic V я с азартом играл целое лето 2006 года, сразу после ее выхода. Причем это была пиратская версия с так называемым "промтовским", ужасным машинным переводом и, если бы мне попалась так коряво переведенная игра сегодня, я бы удалил ее сразу, не задумываясь. Но Heroes of Might and Magic V мне так понравилась, что это не стало препятствием. Ради интереса я нашел обзор игры с таким переводом и сделал скриншот — как мы играли в это тогда и умудрялись разобраться в тонкостях игры, совершенно непонятно.

Need for Speed: Porsche Unleashed

В первые годы игры на ПК я довольно много времени уделял гонкам, пройдя по многу раз Need for Speed II, Need for Speed III: Hot Pursuit и Need for Speed: High Stakes, но не запускал эти гонки уже давным-давно, а вот более хардкорную и при этом не такую азартную гонку Need for Speed: Porsche Unleashed перепрохожу регулярно. В чем секрет притягательности этой игры, для меня совершенно непонятно, но даже в 2024 году она опять установлена на моем ПК.

The Elder Scrolls III: Morrowind

Мое знакомство с The Elder Scrolls III: Morrowind было непростым, игра жутко тормозила на слабой видеокарте, выдавая хорошо если 15-25 FPS, скрывая в тумане все предметы, здания и NPC, что находились далее 30 метров от игрока. А еще было совершенно непонятно, как грамотно качать персонажа, чтобы не профукать зря опыт и не получить высокоуровнего героя с бесполезными навыками. И к этой игре я вернулся уже позже, когда появился интернет и куча гайдов по грамотной прокачке персонажа, а графику можно было выкручивать на максимум. Ну а потом появились моды на графику, которые делают The Elder Scrolls III: Morrowind вполне играбельным и сегодня, ведь в плане глубины и возможностей геймплея он заметно превосходит The Elder Scrolls IV: Oblivion и The Elder Scrolls V: Skyrim.

Fallout: New Vegas

Переход серии Fallout в 3D был очень неудачным, и игра Fallout 3 в 2008 году мало кому понравилась. Несмотря на это, я прошел ее раза три, но в список любимых игр добавить все-таки не могу. Не ждал я ничего хорошего от игры Fallout: New Vegas, вышедшей пару лет спустя, но, поиграв несколько часов, понял, что это совсем другая игра, от которой невозможно оторваться. С тех пор эта Fallout: New Vegas пройдена вдоль и поперек много раз и, скорее всего, я пройду ее и в 2024 году, на этот раз наконец-то установив моды на графику.

Демиурги II

Наверняка большинство читателей даже не слышали про стратегию Демиурги II, вышедшую в 2003 году. Выглядела она невзрачно, темп игры был очень неторопливый, а сюжет явно написали на коленке за один вечер. Но стоит провести несколько боев с врагами, и на игру смотришь совсем по-другому. Ведь в основе боевой системы в Демиурги II лежит коллекционная карточная игра, и если вы играли в Hearthstone, то понимаете, о чем идет речь. Собирать свою колоду карт с заклинаниями и существами чрезвычайно интересно, а учитывая то, что враги действуют совершенно по-разному, универсального рецепта, позволяющего всегда выигрывать, нет, и придется поломать голову.

Вот такая восьмерка любимых игр получилась у меня в этот раз, и каждый раз после упоминания этих игр в блогах я устанавливаю какую-либо из них на ПК, откладывая прохождение новинок. И в этот раз начну прохождение вторых Демиургов, в то время, когда на ПК есть наполовину пройденные God of War, Fallout 4 и Assassins Creed - Valhalla.

Пишите в комментарии, а какие игры вы проходите заново чаще всего?

