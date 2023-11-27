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Как собрать мощный игровой ПК на Intel и NVIDIA в конце 2023 года и не разориться

Если вы не доверяете процессорам и видеокартам от AMD, то нужно приготовиться расстаться с крупной суммой при сборке мощного игрового ПК, ведь компоненты от Intel и NVIDIA почти всегда обходятся дороже.
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Если зайти на форум опытных пользователей ПК, например, на конференцию Overclockers.ru, создается впечатление, что очень весомая их часть пользуется видеокартами и процессорами от AMD. И если вы спросите совет, какое "железо" вам выбрать в новый игровой ПК, то наверняка вам посоветуют процессор Ryzen 5000-й или 7000-й серии и видеокарту серии Rаdеоn RХ 6000 в недорогие сборки, а Rаdеоn RХ 7000 — в продвинутые. 

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Но если взглянуть на рынок ПК более объективно, то вырисовывается совсем другая картина. Доля AMD на рынке десктопных процессоров составляет всего около 19% в 2023 году, а на рынке видеокарт и того меньше — всего 14%. И если обычный среднестатистический геймер, не особо разбирающийся в тонкостях работы комплектующих, отправится в магазин за новым игровым ПК, то, скорее всего, вернется оттуда со сборкой на Intel и NVIDIA.

Но что же так привлекает в комплектующих от AMD опытных пользователей? Помимо широко известных возможностей разгона, долгого жизненного цикла сокетов и зачастую большего объема видеопамяти в видеокарт "железо" от AMD дает более лучшее соотношение цены и производительности. Сегодня мы с вами это проверим, ведь совсем недавно, в блоге Собираем мощный и надежный игровой ПК, которого хватит для требовательных игр еще на много лет, создали оптимальную мощную сборку на процессоре Ryzen 7 7700 и видеокарте Radeon RX 7800 XT.

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И сегодня подберем комплектующие для аналогичной по производительности сборки, но уже на комплектующих от Intel и NVIDIA, и посмотрим, насколько она получится дороже. Цены возьмем из ассортимента магазина Регард и постараемся, чтобы эта сборка ни в чем не уступала прошлой.

Процессор

Решив собрать мощный игровой компьютер на платформе Intel LGA 1700, первое, что приходит в голову — это мысль о том, как же дороги процессоры с числом ядер больше "народных" шести. Конечно, падение курса рубля и последующий рост ценников на любую электронику тоже сыграли свою роль, но уж слишком велик разрыв между популярнейшим процессором Core i5-12400F и первым настоящим восьмиядерником для платформы LGA 1700, Core i7-12700, который мы будем использовать в этой сборке.

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Я неслучайно использовал слово "настоящий", ведь теперь даже у шестиядерника Core i5-13400 есть дополнительные энергоэффективные E-ядра в количестве четырех штук и этот процессор может обрабатывать целых 16 потоков, как полноценный восьмиядерник прошлых лет. Пока особого прироста от использования E-ядер в играх не заметно и понятно, что Intel пошла на этот шаг, чтобы угнаться за процессорами AMD Ryzen, которые показывают отличные результаты в играх и рабочих задачах, используя классические "большие" ядра. Вместе с тем понятно, что за этой технологией будущее и с выходом новых игр, заточенных под эту архитектуру, процессоры с E-ядрами будут все больше и больше выигрывать. Core i7-12700 имеет восемь производительных и четыре энергоэффективных ядра, которые позволяют ему обрабатывать 20 потоков. 

"Так это же старый процессор" — наверняка напишут в комментариях и будут одновременно правы и неправы. Да, Core i7-12700 появился почти два года назад, в январе 2022 года, и с тех пор уже вышли процессоры 13-го и 14-го поколения. Но изменения в них столь незначительны, а прирост производительности настолько мизерный, что все начинает решать цена, а вот в этом плане Core i7-12700 — безусловный лидер, стоящий на 8200 рублей дешевле Core i7-13700F, и на целых 15910 рублей дешевле новинки, Core i7-14700KF. А вот заметить между ними разницу в играх в разрешении QHD и 4K без мониторинга практически невозможно. В нашей сборке используется процессор со встроенным видеоядром, ведь версия "F" всего на 190 рублей дешевле, и это отличная цена за встроенную графику Intel UHD Graphics 770. Да и чипы в моделях со встроенной графикой используются более удачные, не попавшие под отбраковку.  

Кулер процессора

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Серьезный минус многоядерных процессоров Intel платформы LGA 1700 по сравнению с аналогами по производительности от AMD — чрезвычайно высокое энергопотребление. Да, Core i7-12700 имеет официальный параметр TDP, часто указываемый как 65 ватт, но его реальное энергопотребление, ограниченное параметром PL2, составляет 180 ватт, а при отключении лимитов он и вовсе может скушать 230 ватт. Поэтому кулер в нашу сборку потребуется серьезный, как минимум, с пятью теплотрубками. 

Например, Jonsbo PISA A5 ARGB Grey, который может отвести от процессора 265 ватт тепла. Кулер имеет вентилятор диаметром 120 мм с адресной RGB-подсветкой, и выделяется на фоне многочисленных аналогов небольшим отдельным радиатором над подошвой — такое простое решение позволяет увеличить эффективность работы кулера. Вентилятор на Jonsbo PISA A5 ARGB Grey способен работать очень тихо, вращаясь на 800 об/мин. 

Материнская плата

Столь серьезное энергопотребление процессора требует ответственно подойти к выбору материнской платы, ведь многие платы, отлично справляющиеся с шестиядерниками, не вытянут довольно прожорливый Core i7-12700. Но и переплачивать за топовую плату тоже не стоит, ведь наша сборка будет в основном использоваться в играх, где Core i7-12700 укладывается в 80-100 ватт даже в самых процессорозависимых проектах. Поэтому оптимальным выбором станет плата MSI PRO B760M-A WIFI, на новом чипсете Intel B760, с поддержкой памяти стандарта DDR5 и новых процессоров 14-го семейства. 

Плата имеет мощную систему питания, выполненную по схеме 12+1 фазы, с массивными радиаторами и качественными термопрокладками с теплопроводностью 7Вт/(м·K). В всем остальном это практичная модель, где производители сэкономили на внешнем виде, но оставили весь нужный функционал. Есть сетевые контроллеры 2.5G Ethernet, Bluetooth и Intel Wi-Fi 6E, два слота под быстрые SSD-накопители и коннекторы ARGB 5V и RGB 12V для подключения подсветки.

Оперативная память

Собирать в конце 2023 года мощный игровой компьютер на памяти стандарта DDR4 не стоит, даже учитывая то, что она дешевле и есть много материнских плат LGA 1700 с ее поддержкой. Переход с оперативной памяти стандарта DDR4 на память DDR5 происходит стремительно из-за низких цен на нее, и этот процесс займет гораздо меньше времени, чем переход с DDR3 на DDR4, произошедший несколько лет назад. Взяв хороший комплект памяти DDR5 объемом 32 ГБ, можно не беспокоиться о том, что вам будет не хватать ее в играх на протяжении всего времени актуальности этого ПК. Ведь в системных требованиях игр только-только стал появляться объем ОЗУ в 32 ГБ, а большинству игр все еще хватает 16 ГБ.

В эту сборку отлично впишутся модули G.Skill Ripjaws S5 (F5-6000J3636F16GX2-RS5K), общим объемом 32 ГБ, с частотой 6000 МГц и таймингами 36-36-36-96. Память с такой частотой не будет ограничивать Core i7-12700 ни в играх, ни в рабочих задачах, а если вы захотите выжать еще несколько процентов производительности, то поможет разгон, ведь материнская плата MSI PRO B760M-A WIFI поддерживает частоты ОЗУ до 6800 МГц в разгоне.

Видеокарта

Если вы предпочитаете видеокарты от NVIDIA, то придется сильно раскошелиться, ведь они стоят заметно дороже аналогов от AMD по производительности. Но есть один нюанс — в конце 2023 года уже мало кого интересует производительность в играх без трассировки лучей, а здесь NVIDIA все еще впереди. И GeForce RTX 4070 в таких играх опережает Radeon RX 7800 XT, которая стоит лишь немногим дешевле. Вдобавок в плюсы модели от NVIDIA стоит записать технологию DLSS 3.0, которая дает заметно более качественную картинку при увеличении разрешения, чем аналогичная технология от AMD — FidelityFX Super Resolution 3. 

Ну а если говорить о технологии генерации кадров — Frame Generation, то аналог от AMD, Fluid Motion Frames, вышел настолько сырой, что ждать его практического применения придется еще очень долго. Поэтому, выбирая в эту сборку Palit GeForce RTX 4070 JetStream, геймер будет чувствовать себя ущемленным только в объеме видеопамяти, которую NVIDIA явно зажала в 4000-й линейке видеокарт. 

Palit GeForce RTX 4070 JetStream — не самая дешевая версия GeForce RTX 4070, но экономия здесь должна быть оправданной. Ведь покупая видеокарту такого уровня производительности и такой цены, совсем не хочется, чтобы у нее ревели вентиляторы, а температуры GPU достигали 75 градусов и более. Palit GeForce RTX 4070 JetStream в этом плане золотая середина, не слишком дорогая и при этом обладающая мощной системой охлаждения, занимающей аж три слота. Модель получилась очень удачная, судя по обзорам максимальная температура GPU у нее не превышает 60 градусов, а микросхем памяти — 65 градусов, что является отличным результатом по сравнению с аналогами по цене.

SSD-накопитель

SSD-накопитель в этой сборке будет с одним из самых эффективных радиаторов, которые устанавливаются сразу на заводе-изготовителе — MSI SPATIUM M460. Не подкачал у этой модели и дизайн, она будет отлично смотреться в топовой игровой сборке, а скоростные характеристики весьма неплохи — скорость чтения достигает 4900 МБ/сек, а записи — 4400 МБ/сек. Ну а объема в 2 ТБ для игр хватит еще очень и очень надолго.

Блок питания

Выбирая дорогой блок питания в мощную игровую сборку, трудно сделать ошибку. У производителей первого эшелона, таких как Seasonic, Chieftec, Fractal Design, DeepCool, Super Flower, Thermaltake или Be Quiet мощные модели с сертификатом 80 PLUS Gold с ценой от 10000 рублей имеют примерно схожую и весьма качественную "начинку" от крупных OEM-производителей БП. Мы возьмем в этот ПК блок питания Be Quiet System Power 10 мощностью 850 ватт. Это очень тихая при нагрузке до 500 ватт модель с сертификатом 80 PLUS Gold и современной схемотехникой, в которой используется популярная платформа CWT с резонансным преобразователем LLC, синхронным выпрямителем и преобразователями DC-DC.

Корпус

В прошлой сборке мы отказались от популярного корпуса DeepCool MATREXX 55 MESH, но сегодня исправим это, ведь по соотношению цены и функционала очень трудно найти для этой модели конкурента. Главные плюсы корпуса — большая вместимость, шикарный внешний вид и отличная продуваемость, что очень важно при использовании такого мощного "железа", как наше. В DeepCool MATREXX 55 MESH влезают видеокарты длиной до 370 мм, а процессорные кулеры — высотой до 168 мм, предустановлены четыре вентилятора диаметром 120 мм с подсветкой, но для нашей сборки стоит установить еще парочку, диаметром 140 мм, на верхнюю панель.

Итоги

Ну вот, сборка готова, и ее удалось собрать из очень похожих компонентов, что использовались в сборке от AMD, про которую я упомянул в начале блога. Она обойдется вам в 163510 рублей, что на 8700 рублей дороже сборки на AMD с аналогичной производительностью. Много это или мало — решать вам, но даже по ценам 2023 года это кажется весьма весомой разницей.

Пишите в комментарии, а чью сторону вы принимаете при выборе между AMD, Intel и NVIDIA?   

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