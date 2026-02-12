India Today сообщает об успешном испытании китайской частично многоразовой ракеты Long March-10A. Первая ступень носителя совершила управляемое приводнение, а пилотируемый корабль «Мэнчжоу» (Mengzhou) штатно отработал сценарий аварийного прерывания полета.

India Today пишет о ходе испытаний, которые Китай провел 11 февраля 2026 года на космодроме Вэньчан. Ракета Long March-10A совершила полет по суборбитальной траектории с двумя ключевыми задачами. Первая — отработка возврата первой ступени с последующим приводнением. Вторая — проверка системы аварийного спасения нового пилотируемого корабля «Мэнчжоу» (Mengzhou) в условиях максимальных нагрузок. Обе цели, по заявлению разработчиков, достигнуты.

Фото: X/@CNSpaceflight

Носитель Long March-10A — это 67 метров высоты, пять метров диаметра и семь двигателей YF-100K на первой ступени. Двигатели этой серии используют кислородно-керосиновую смесь с обогащением кислородом и до недавнего времени проходили только стендовые испытания. Теперь они отработали в полете и обеспечили отделение ступени с последующим торможением.

Ступень не сгорела в атмосфере — она контролируемо снизилась и приводнилась в расчетном районе у побережья Хайнаня. Инженеры планируют поднять ее, провести диагностику и использовать повторно. Возврату подлежит только первая ступень, вторая — одноразовая, поэтому в документации разработчика ракета значится как частично многоразовая. По оценкам разработчиков, многоразовый цикл позволит сократить стоимость запусков примерно на 30 процентов.

Одновременно испытали корабль «Мэнчжоу» (Mengzhou). В точке максимального динамического давления система имитировала нештатную ситуацию: капсула отделилась от носителя и спустилась на парашютах в море (посмотреть видео можно в соцсети Х ). Полет был беспилотным, но логика работы системы полностью соответствовала пилотируемому сценарию.

Достигнув этого рубежа, Китай планирует полномасштабные орбитальные запуски в 2026 году. За ними последуют пилотируемые высадки на Луну с использованием посадочных модулей и луноходов. В разработке уже находится трехступенчатая версия носителя под лунные миссии. Ориентир прежний — 2030 год.