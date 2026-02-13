РИА Новости со ссылкой на президента АРБ Гарегина Тосуняна сообщает, что ряд банков — членов ассоциации ведут переговоры с Ozon о подключении к программе лояльности «Зеленая цена»

В октябре прошлого года Ozon открыл свою программу лояльности и пригласил банки присоединяться на коммерческих условиях. Речь шла о скидках для покупателей при оплате картами банков-партнеров. Спустя восемь месяцев в Ассоциации российских банков заявили: переговоры с маркетплейсом вышли на новый уровень. Президент АРБ Гарегин Тосунян уточнил — к диалогу подключились не только федеральные структуры, но и региональные банки.

Изображение - сайт Ozon

По словам Тосуняна, активные переговоры уже идут. Сам факт интереса со стороны регионов он назвал признаком сбалансированности и коммерческой логики предложения. Первые результаты в АРБ ожидают увидеть в ближайшие месяцы. В Ozon цифры называют более конкретные. Представитель пресс-службы маркетплейса сообщил, что программой заинтересовались 28 банков, часть переговоров находится на завершающей стадии.

Там же пояснили, куда пойдут деньги банков-участников. Каждый рубль, вложенный банками в программу, будет направлен непосредственно на прямые скидки для покупателей в дополнение к тем, которые маркетплейс сейчас за свой счет предоставляет держателям любых карт любых банков. Тосунян добавил, что в АРБ такие инициативы приветствуют. По его мнению, открытые программы лояльности создают здоровую конкурентную среду и дают гражданам дополнительные выгоды. В ассоциации надеются, что успешный опыт коллаборации подтолкнет другие компании и кредитные организации к похожим форматам кооперации.