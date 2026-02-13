Сайт Конференция
Блоги
Global_Chronicles
РИА Новости: Региональные банки могут присоединиться к программе лояльности Ozon
РИА Новости со ссылкой на президента АРБ Гарегина Тосуняна сообщает, что ряд банков — членов ассоциации ведут переговоры с Ozon о подключении к программе лояльности «Зеленая цена»

В октябре прошлого года Ozon открыл свою программу лояльности и пригласил банки присоединяться на коммерческих условиях. Речь шла о скидках для покупателей при оплате картами банков-партнеров. Спустя восемь месяцев в Ассоциации российских банков заявили: переговоры с маркетплейсом вышли на новый уровень. Президент АРБ Гарегин Тосунян уточнил — к диалогу подключились не только федеральные структуры, но и региональные банки.

Изображение - сайт Ozon

По словам Тосуняна, активные переговоры уже идут. Сам факт интереса со стороны регионов он назвал признаком сбалансированности и коммерческой логики предложения. Первые результаты в АРБ ожидают увидеть в ближайшие месяцы. В Ozon цифры называют более конкретные. Представитель пресс-службы маркетплейса сообщил, что программой заинтересовались 28 банков, часть переговоров находится на завершающей стадии.

Там же пояснили, куда пойдут деньги банков-участников. Каждый рубль, вложенный банками в программу, будет направлен непосредственно на прямые скидки для покупателей в дополнение к тем, которые маркетплейс сейчас за свой счет предоставляет держателям любых карт любых банков. Тосунян добавил, что в АРБ такие инициативы приветствуют. По его мнению, открытые программы лояльности создают здоровую конкурентную среду и дают гражданам дополнительные выгоды. В ассоциации надеются, что успешный опыт коллаборации подтолкнет другие компании и кредитные организации к похожим форматам кооперации.

#ozon #риа новости #программа лояльности #арб #региональные банки
Источник: ria.ru
Сейчас обсуждают

Megard
07:46
Китайцы молодцы, наглядно демонстрируют превосходство коммунизма над капитализмом.
Китай испытал частично многоразовую ракету Long March-10A с посадкой первой ступени в море
Андрей Воробьёв
06:44
Галлюцинации ии
Энтузиаст нашёл на свалке электронных отходов качественные комплектующие для компьютера
Xenosag
06:40
А сертификаты этих банков тоже покупать можно будет? :)
РИА Новости: Региональные банки могут присоединиться к программе лояльности Ozon
Kenan Javaodov
06:27
Ты что обиделся чтоли? Да ладно скоро чебурнет развернут будешь в пасьянс играть. Говорят будет специальная версия для тех кто политикой не интересовался
Серверы Escape from Tarkov и сайт игры стали недоступны для игроков из России
Kenan Javaodov
06:23
В виду того что в россии творится вопрос твой уместный. Скоро в лоток и будешь ходить. Газа нет света нет. Страны тоже нет
Серверы Escape from Tarkov и сайт игры стали недоступны для игроков из России
Маша Писаренко
06:17
AMD NVIDIA - это вопрос религии тут как говорится кому что нравится
Tom's Hardware назвали 8 лучших видеокарт в феврале 2026 года
best-serg
05:50
В статье перечислено все чего нельзя делать. Безопасность ему не нравиться, нечего менеджер пакетов и все подряд с sudo запускать. Все мои родственники уже по 5 лет сидят на Линуксах (ubuntu, fedora и...
Почему CachyOS — непригодный для использования Linux
32Влад32
04:34
Поздно. Как бы себе чего не отрезали, пытаясь отрезать Китай.
В США призывают отрезать Китай от современного оборудования для производства чипов
32Влад32
04:32
Долго доходило.
Бывший дизайнер Apple выступил против использования сенсорного управления в автомобилях
32Влад32
04:31
Сказочки про дурачков.
Энтузиаст нашёл на свалке электронных отходов качественные комплектующие для компьютера
