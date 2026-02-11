Значительная доля продукции направляется на серверы для обучения искусственного интеллекта и обеспечения нужд геймеров

Портал CNews сообщил, ссылаясь на исследование аналитического центра «Марвел-Дистрибуции», что в 2025 году объем российского рынка видеокарт увеличился почти на четверть по сравнению с предыдущим годом. Продажи видеокарт увеличились на 25% в денежном выражении, достигнув отметки в 140 миллиардов рублей. Рост продаж в натуральном выражении составил порядка 20%, превысив отметку в 1,7 миллиона штук.

Главными движущими силами роста рынка стали геймеры и специалисты по искусственному интеллекту. Эксперты отмечают, что именно повышенный спрос среди этих групп пользователей стал причиной столь значительного увеличения продаж.

По данным аналитического отчета, подавляющую долю российского рынка видеокарт продолжает удерживать компания NVIDIA, чьи продукты составляют около 90% всего объема поставок. Среди наиболее популярных моделей выделяются игровые видеокарты серии GeForce RTX 5000: модели RTX 5060, RTX 5060 Ti и RTX 5070 Ti лидируют по объему продаж, составляя примерно 45% всех проданных устройств и порядка 55% совокупной выручки.

Среди специализированных решений для искусственного интеллекта наибольшим спросом пользуется ускоритель NVIDIA H200, поставки которого стабильно удовлетворяют потребности покупателей. Однако эксперты предупреждают, что высокие мировые цены на комплектующие негативно скажутся на конечных потребителях. Проблемы с компонентами продолжат влиять на ценообразование, и потребители вынуждены выбирать более дешевые альтернативы — устаревшие модели или недорогие продукты китайского производства.