Notebookcheck сообщает о выходе Xiaomi-Robotics-0 — первой крупной модели компании для управления роботами с открытым исходным кодом. Система разделяет когнитивные процессы и моторику, что устраняет задержки между принятием решения и действием.

Notebookcheck пишет о стратегическом ходе Xiaomi. Компания, известная смартфонами и пылесосами, выложила в открытый доступ наработки по управлению роботами. Модель Xiaomi-Robotics-0 содержит 4,7 миллиарда параметров и обучена на 200 миллионах записей движений и 80 миллионах изображений с текстовыми описаниями. В отличие от большинства конкурентов, китайский вендор не стал закрывать разработку, а предложил использовать ее всем желающим.

Источник изображения - Xiaomi

Архитектура построена на языковой модели Qwen3. Разработчики применили конструкцию, разделяющую «мозг» для мышления и отдельный блок для управления движениями. Один модуль отвечает за понимание задачи и планирование, второй — за непосредственное исполнение. Они работают параллельно: пока робот тянется к предмету, он уже рассчитывает траекторию следующего манипуляции. Эффект — исчезает та самая неестественная пауза, по которой мы безошибочно узнаем машину.

В тестовом наборе LIBERO, который оценивает способность роботов выполнять повседневные задачи, новая система достигла почти 99% успешных попыток. Это заметно выше показателей многих конкурирующих решений.

В демонстрационных роликах робот разбирает башни из Lego, аккуратно извлекая кирпичики из сложных конструкций. И складывает полотенца — причем если захватывает два, кладет лишнее сверху, а не теряется.

Компьютерный код и математические модели уже доступны для загрузки. Xiaomi делает ставку не на монополию, а на стандартизацию физического интеллекта. Иначе говоря, пытается сделать для роботов то же, что Android сделал для смартфонов.