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The Day Before - история обмана

В сети появилось множество информации о скандально известном проекте The Day Before, братьях Готовцевых и их студии. В том числе от бывших разработчиков из Fntastic.
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С момента релиза The Day Before и подозрительно быстрого закрытия студии разработчиков Fntastic, в сети появилось множество информации касательно процесса разработки игры.

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Изначально проект задумывался как одиночная игра с открытым миром и возможностью кооператива, этой концепции придерживалась первые годы разработки. Но руководители студии - братья Готовцевы, постоянно меняли направление и детали проекта. Как сообщает портал iXBT games, бывшие разработчики из студии Fntastic утверждают, что Готовцевы поставили перед сотрудниками цель - создать AAA-проект, не имея при этом полноценной и четкой концепции. Мало того, главы компании не имели понятия о том, как разрабатываются игры, они попросту гнались за модными тенденциями в видеоигровой индустрии, и заставляли разработчиков раз за разом переделывать проект. За все время разработки, The Day Before переделывался с нуля около четырех раз.

Студия нанимала волонтеров, работающих бесплатно и неопытных сотрудников с минимальным окладом. При этом многим разработчикам приходилось работать по 18 часов в день. Проект был амбициозным, еще до релиза The Day Before добавили в список желаемого рекордное количество пользователей Steam. Казалось бы для любого начинающего разработчика это отличный проект в портфолио, именно этот факт и служил главной мотивацией для сотрудников.

Как стало известно, игра находилась в разработке на протяжении пяти лет. Официальный анонс состоялся в 2021 году, за три года можно было сделать многое. Трейлеры показывали мегаполис в декорациях постапокалипсиса, напоминающий Нью-Йорк из The Division, пригород как в The Last of Us, а также демонстрировали поездку по дикой природе и физику грязи на бездорожье, которая напоминала физику из игр серии  Spintires (SnowRunner, MudRunner). Эти ролики были сняты на картах и локациях которые не попали в игру. А видео с демонстрацией трассировки лучей на картах от NVIDIA, создавалось на отдельном билде, разработанном специально для записи этого трейлера. Таким образом Готовцевы хотели получить поддержку от компании NVIDIA.

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Бывшие сотрудники Fntastic, рассказали, что за пять лет разработки было создано около 500 гигабайт исходников, версия The Day Before вышедшая в Steam содержала всего 1/10 от общего количества этого контента. 

Большинство небольших студий разработчиков используют ассеты для движка Unreal, но не в таком количестве как студия Fntastic. Один из пользователей Reddit опубликовал огромнейший список ассетов из которых почти полностью состоит The Day Before. 

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Такое количество ассетов использованных разработчиками, возможно обусловлено тем, что игру приходилось постоянно пересобирать, и несколько раз переделывать полностью. Изначально игра разрабатывалась на движке Unreal Engine 4, но входе разработки было принято решение сменить движок на более современный Unreal Engine 5. Всего за две недели до выхода The Day Before в Steam, Готовцевы настояли на переходе на последнюю версию движка Unreal Engine 5.2, что несомненно не прошло без крупных технических проблем. 

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Это и многие другие решения губившие игру, нельзя было оспорить, поскольку Готовцевы незамедлительно увольняли сотрудников пытающихся перечить их воле. В некоторых случаях, боссы студии ставили человека посмевшего оспорить их решение, во главе отдела, и давали ему невыполнимую задачу, которую нужно было осуществить в нереально короткий срок. Стоило сотруднику хотя бы слегка отклониться от графика, его тут же увольняли.

Тесты игры начались, только в 2023 году. А количество тестировщиков равно количеству лет потраченных на разработку игры. Пять человек должны были в короткие сроки исследовать немаленькую карту в поисках очевидных и не самых заметных багов. Одной из самых явных проблем была очень плохая производительность, на оптимизацию моделей времени у разработчиков не оставалось, поэтому множество объектов пришлось удалить, из-за чего город стал выглядеть пустым. Также были удалены орды зомби потому, что сервера не выдерживали такую нагрузку.

Издатель MYTONA решил проверить состояние проекта за месяц до выхода. Увидев результат, было принято решение выделить профессионалов из собственных отделов. Опытные разработчики из MYTONA, посмотрев на проект, сказали, что дорабатывать игру нет смысла, даже год работы ничего не изменит. 

Очевидно братья Готовцевы некомпетентны, а их желание создать полноценную игру очень сомнительно. Их целью являлось создание ажиотажа вокруг проекта, огромные деньги которые были вложены в рекламную кампанию подтверждают это. Демонстрация The Day Before в Нью-Йорке на Таймс-Сквер появилась 1 декабря, на тот момент Готовцевы естественно уже знали об ужасном состоянии игры, они явно планировали получить деньги от первоначальных продаж и сразу закрыть студию. В день релиза разработчикам было отказано в желании выпустить важный фикс. Готовцевы не хотели чтобы популярный стример DrDisRespect прерывал трансляцию игры. 

Мнение сотрудников Fntastic о закрытии студии никто не спрашивал, с ними вообще не общались, некоторых из них уволили за несколько дней до закрытия, а остальных просто поставили перед фактом. 

Если учесть статистику попавшую в сеть, то получается, что прибыль от продаж проекта, с учетом всех возвращенных средств, составляет около 1 500 000 долларов.

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Кстати, братья Готовцевы в скором времени собираются открыть свою новую студию для разработки мобильных игр, хотя ранее в своем сообщении они утверждали, что вся прибыль от продаж The Day Before пойдет на закрытие долгов перед партнерами.

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