Сделка Microsoft и Activision - событие, которое потрясло всю игровую индустрию в начале прошлого года. С того момента, я следил за развитием событий, изучал мнение регуляторов, и пришел к выводу — что, Microsoft одержит уверенную победу, даже если придется пойти на мелкие уступки. И, да, действительно компания готова была идти на уступки, тем самым доказав, что не собирается создавать проблемы с конкуренцией. Даже американская FTC уже была уверена в том, что компания честна — правда, иск в суде остался, но это другое. Так вот апрель — тот месяц, когда европейские регуляторы должны решить, насколько сделка безопасна, и стоит ли ее разрешать. Пару дней назад все аналитики говорили, что сделка состоится и британский регулятор CMA без колебаний ее разрешит. НО! Сегодня меня потрясло решение регулятора, честно, я был удивлен. Как вы уже поняли, сделка не состоится, поскольку регулятор отказал в ее проведении по причине опасности для конкуренции и развития. И, даже Sony здесь похоже не замешана. Видимо, просто чемоданчиков с вечнозелеными мало передали.

Про запрет сделки:

Так, компания Microsoft не смогла предложить регулятору то, что могло бы убедить его в том, что сделка безопасна для инноваций. Регулятор боится, что Microsoft остановит развитие шутера Call of Duty и облачных сервисов, ибо стоящих конкурентов на рынке нет.

Британский рынок облачных игр быстро растет. Ежемесячное количество активных пользователей в Великобритании увеличилось более чем в три раза с начала 2021 года по конец 2022 года. Считается, что к 2026 году этот рынок будет приносить компании около 11 миллиардов фунтов.

По мнению CMA Microsoft занимает сильную позицию в сфере облачных сервисов. По информации регулятора, Microsoft сочла бы коммерчески выгодным делать игры Activision эксклюзивными для своего собственного облачного игрового сервиса, оставив конкурентов позади. А как мы знаем, за Call of Duty уйдут и фанаты. PlayStation потеряет кучу денег и пользователей, а продажи консолей упадут. И, создать аналог шутеру будет невероятно сложно — он попросту уже привычен для игроков, и считается эталоном шутеров. Даже если выйдет шутер, который лучше, чем Call of Duty, вы откажетесь от Call of Duty? Думаю, нет. Франшиза живет долго. За эти десятилетия она дала нам много положительных и отрицательных эмоций. Это название буквально ассоциируется с шутерами и стабильностью. Так, почему фанаты должны переходить, ведь даже сейчас можно найти другие шутеры — но все они, не то. И, Sony сделать то, что нужно фанатам, не сможет. Вот и выходит, что приходится блокировать сделку и не давать Microsoft забрать себе шутер.

По оценкам, на Microsoft уже приходится 60-70% глобальных облачных сервисов. У компании также огромное преимущество благодаря владению Xbox, Windows и глобальной инфраструктурой облачных вычислений (Azure и Xbox Cloud Gaming). Сделка только укрепит и без того значительное преимущество Microsoft на этом рынке. Microsoft сможет контролировать эксклюзивные игры типа Call of Duty, Overwatch и World of Warcraft - аналогов им нет. Просто убери эти игры с других облачных сервисов, и оставь только у себя — выгода да и только. По информации доступной регулятору, вскоре после завершения сделки Microsoft хотела поступить именно таким образом. Ведь, Activision в обозримом будущем собирается добавить поддержку облачных сервисов в свои игры (о, это значит мы сможем играть в топовый шутер на любом ПК — забавно).

Облачные сервисы пользуются популярностью по всему миру, но сильнее всего в Британии. Люди могут отказаться от покупки консолей и дорогостоящих ПК, просто взяв подписку и нормальный интернет.

Позволить Microsoft занять такую сильную позицию на рынке облачных сервисов, как только он начнет быстро расти, может подорвать инновации, которые имеют решающее значение для развития этих возможностей - CMA.

Конечно, Microsoft предложила идеи, как можно решить проблемы. Регулятор тщательно изучил все предложения, и, честно говоря, их недостаточно.

Предлагаемое решение устанавливает требования, определяющие, какие игры Microsoft должна предлагать для каких платформ и на каких условиях в течение десятилетнего периода. И этого мало, даже Sony отказалась от такого предложения (не думаю, что на регулятора это повлияло).

Идея Microsoft имела ряд существенных недостатков, связанных с растущим рынком облачных сервисов. Так, предложение Microsoft недостаточно охватывало различные бизнес-модели облачных сервисов, включая услуги по подписке на несколько игр одновременно. Предложение не предлагало другим создателям облачных сервисов использовать игры для операционных систем, отличных от Windows - Microsoft буквально заставляла бы разработчиков делать поддержку только на Windows, если хотите поиграть в ту же Call of Duty. Учитывая динамическое развитие облачных сервисов — соглашение быстро бы устарело, и могло бы иметь бреши, которыми воспользуется Microsoft и победит конкурентов. Поэтому, идея компании оказалась провальной и не доказала, что сделка безопасна для облачного мира.

За десять лет это создаст огромное количество конфликтов между Microsoft и другими облачными сервисами. И, конечно, это значительно усугубит развитие сервисов, поскольку компании будут стараться идти на минимальный риск, на уступки в течение этих десяти лет, пока действует правовое ограничение. Если бы это был рынок, скажем, кино, то соглашение имело бы место, но в облачных сервисах, которые набирают популярность сегодня — нет. Регулятору придется постоянно следить за Microsoft, тратить свое время, изучать соответствующие документы. А если сделка не состоится, то рынок будет развиваться и дальше без регуляторов и надзора.

Выгода для Microsoft:

Сразу скажу - я считаю, что выгода здесь не для Microsoft, а для обычных игроков, но давайте посмотрим, что на этот счет говорит CMA.

Регулятор тщательно рассмотрел, перевешивает ли выгода от присутствия игр Activision в Game Pass вред, который слияние нанесет конкуренции в сфере облачных игр в Великобритании. Как оказалось — не перевешивает. Новый способ поиграть в игры типа Call of Duty действительно выгоден для некоторых игроков, но в общем вред и польза будет одинаковой для рынка. Общий ущерб остается таким же. А если еще учитывать, что цена на подписку вырастит после слияния из-за попадания в библиотеку популярных тайтлов — то, ущерб станет еще больше и слияние точно нужно отклонять.

Мартин Коулман, председатель независимой группы экспертов, проводившей это расследование, поделился своим мнением насчет игр и сделки:

Игры — крупнейший сектор развлечений в Великобритании. Облачные игры быстро развиваются, и у них есть потенциал. Этот метод может освободить людей от необходимости полагаться на дорогие консоли и игровые ПК, предоставив им больше выбора в том, как и где они могут играть в игры. Это означает, что жизненно важно защищать конкуренцию на этом развивающемся и интересном рынке. Microsoft уже имеет сильную позицию и преимущество перед другими конкурентами в области облачных сервисов, и эта сделка укрепит это преимущество, дав ей возможность подорвать новых и инновационных конкурентов. Microsoft конструктивно взаимодействовала с нами, пытаясь решить эти проблемы, и мы благодарны за это, но их предложения не были эффективными для решения наших проблем и заменили бы конкуренцию неэффективным регулированием на новом и динамичном рынке. Облачным играм нужен свободный конкурентный рынок, чтобы стимулировать инновации и выбор.

Мое мнение:

Во-первых, игры от Activision еще не могут повлиять на облачный гейминг. В "обозримом будущем", это конечно, хорошо, но это может произойти хоть через десять лет. Даже незначительное повышение цены на Game Pass никоим образом не скажется на покупателях, потому что подписка и так очень выгодна. Убирать шутер и другие игры с других платформ Microsoft не собирается — заключены 10-летние сделки, которые гарантируют то, что Call of Duty будет выходить на ПК в Steam, на Xbox и Nintendo Switch. На PlayStation думаю тоже, поскольку это огромный рынок, который приносит огромные деньги, даже если нужно делиться с конкурентом Sony. Убрав игру с этого рынка — компания буквально рискует доходами и популярностью шутера. Может, фанаты не перейдут на новую платформу - и, что тогда? Хороним шутер.

В любом случае Microsoft может убедить регулятора одним простым действием: во-первых, убедив в том, что ценник на подписку не поменяется, например предложив соглашение с обязательством не повышать ценник несколько лет. Во-вторых, компания может просто отказаться от идеи вводить шутер и другие игры Activision в Game Pass - это уберет большое опасение регулятора и буквально спасет сделку, но конечно, нам, обычным игрокам это на пользу не пойдет. Даже аналитики уверены, что компания сохранит ценник на уровне 15 долларов, может немного подкинет из-за инфляции и это максимум, а вот повышать стоимость из-за топовых проектов они не планируют.

Хардинг-Роллс, аналитик считает, что это сильный удар по Activision и Microsoft - но, завершить сделку успешно можно успеть даже в этом году. Придется пойти на значительные уступки — но, это лучше, чем терять миллиарды долларов и выгодную сделку. И я думаю, что шансы у Microsoft большие, ибо даже американскую комиссию FTC получилось несколько переубедить, не говоря уже о сотрудниках из Европейской комиссии, которые самостоятельно помогали компании защищаться от иска в США. Простые дела рассматривают в CMA примерно девять месяцев, но такое большое дело могут рассмотреть за несколько месяцев. Так что, да, шансы на то, что все таки конец истории будет в этом году — имеются.

Мнение аналитиков:

По мнению аналитиков - у Microsoft имеются шансы на победу благодаря апелляции, которую компания уже подала. Activision также подтвердила намерение обжаловать решение CMA. Надежда еще есть, и этакий "План Б" на случай критической ситуации уже подготовлен. Свое мнение на этот счет высказал аналитик Пирс Хардинг-Ролс из Ampere Analysis и Майкл Пачтер из Wedbush Securities. Шуму событие наделало много, даже чересчур, о сделке вновь заговорили все кто только может.

Так, Пачтер поговорил с изданием VGC. По его мнению, регулятор CMA смог замедлить процесс, но сделка не завершена. Microsoft может выиграть дело в апелляционном порядке, но даже если этого не произойдет, компания может пойти на уступки и завершить сделку успешно.

Аналитик говорит, что обжаловать решение регулятора будет очень сложной задачей. Есть несколько причин на это: во-первых, CMA так скажем, находится на грани закона, в такой серой зоне, когда ты вроде поступаешь законно, но не совсем. По итогу все зависит от того, насколько регулятор будет уверен в злых намерениях компании. Так, аналитик согласен с регулятором насчет доминирования Microsoft в сфере облачных сервисов - и, Microsoft ошиблась, не решив проблему до решения CMA. Но каждая ошибка решаема.

Исторически сложилось так, что большинство апелляций CMA были безуспешными, но все еще есть шанс, что это решение может быть отменено — Пирс.

Если Microsoft выиграет в апелляционном суде, то дело будет возвращено на рассмотрение регулятору. На новое решение уйдет время, и ответить отказом по такой же причине уже будет нельзя, ибо компания Microsoft предпримет меры для решения проблемы. Activision думаю, тоже в стороне стоять не будет, и любитель денег Бобби Котик точно поможет Microsoft в этом нелегком деле. Что уж говорить, если Бобби уже подал заявку в суд на обжалование решения. Сама Activision заинтересована в сделке, поэтому CMA, вероятно, не сможет обыграть это в пользу Sony. Думаю, Sony даже не помогла регулятору принять окончательное решение, поскольку в отказе значится совершенно иная причина, а не та, которая интересовала Sony. А я говорил, что Sony впоследствии со своей жадностью и отказом сотрудничать проиграет, так и произошло.

По мнению аналитика Пачтера, даже в случае, если апелляция окажется безуспешной, Microsoft будет иметь шанс на победу над регулятором благодаря удалению всех игр Activision из списка Game Pass в Великобритании (Да, решения и отказы CMA распространяются только на Великобританию, в остальном мире все будет иначе, если регуляторы других стран, конечно, не воспользуются ситуацией и не поставят Microsoft перед фактом: это может сделать Европейский Союз, Китай и FTC).

Так, по мнению аналитика, компания может отделить основную подписку Game Pass и создать отдельную подписку для Великобритании. Либо, компания может создать отдельную организацию в Великобритании, которую может легко контролировать CMA или назначенная третья сторона. Либо, просто придется поменять управленца британским бизнесом. Ожидается, что этих действий будет достаточно для того, чтобы в итоге даже в случае поражения в суде довести сделку до успешного конца. И конечно, в такой подписке не будет игр от Activision, и бонусов соответственно тоже. Как я понимаю, в остальном мире проблем не будет, если другие регуляторы не поставят палки в колеса. Наши регуляторы точно делать этого не будут — поэтому, у нас, вероятнее всего, Call of Duty будет включена в подписку Game Pass с различными бонусами. Вот какой огромный плюс сейчас не жить в Великобритании... Ведь, да?

Microsoft согласится на это условие при условии подачи апелляции, считает аналитик. Так, если в суде все получится и пройдет гладко, то игроки из Великобритании не лишатся игр Activision, и перспективы популяризации подписки в этом регионе останутся приемлемыми. А если проиграют апелляцию, придется отказаться от перспектив в этом регионе, оставив подписку на уровне, на котором она живет сейчас. Не сомневайтесь, люди пойдут покупать подписку в том регионе, в котором она дешевле и доступно больше контента. А Великобритания по умолчанию не дешевый регион, а тут еще и контента будет меньше... Провал провалом, но таковы условия. Не всегда корпорации управляют миром, государства оказались ровнее.

Работа над апелляцией уже началась, сообщил Бобби Котик. Как говорит Бобби, это дело достаточно хорошее, и факты на стороне Microsoft. Компания уверена в деле, и ожидает победы в суде. Ну, учитывая, что CMA действует в серую, то да, факты действительно на стороне Microsoft.

Это далеко не окончательное слово по этой сделке - Бобби Котик.

Вот, полная речь Бобби: Великобритания надеется укрепить свои лидирующие позиции в области технологий, и совместная работа Microsoft и Activision позволит добиться именно этого. В то время, когда области машинного обучения и искусственного интеллекта процветают, мы знаем, что британский рынок выиграет от сильных сторон Microsoft в обеих областях, а также от нашей способности немедленно использовать эти технологии. Напротив, если решение CMA останется в силе, оно задушит инвестиции, конкуренцию и создание рабочих мест в игровой индустрии Великобритании. Это слияние — сложный процесс, и я знаю, что не один я разочарован препятствиями и задержками. Мы будем настаивать на своем, потому что знаем, что это слияние принесет пользу нашим сотрудникам, более широкому техническому персоналу Великобритании и игрокам по всему миру. Я собираюсь сделать все, что в моих силах, чтобы защитить нас и помочь регулирующим органам понять динамику конкуренции в нашей отрасли. Что придает мне уверенности, так это то, что независимо от того, объединились ли мы с другой компанией, мы являемся одной из самых сильных компаний в своей отрасли, готовой к дальнейшему росту и опирающейся на нашу невероятную интеллектуальную собственность.

Итоги:

Ждем результатов суда. А также ждем мая, поскольку тогда нам скажут результаты расследования Европейского Союза. Вердикт будет опубликован на сайте комиссии к 22 маю. Скорее всего, сделка будет одобрена, поскольку Европейский Союз был удивлен 10-летними сделками с Nintendo, Nvidia, Valve. И, следим за иском в суде в США с FTC. Заседание по делу пройдет в августе, и вероятно, проблема быстро будет решена, поскольку FTC в последнее время показывает, что понимает Microsoft. Сейчас дело было одобрено в таких странах: Саудовская Аравия, Сербия, Бразилия, Чили, Южная Африка, Япония — другие страны ждут решения главных регуляторов: CMA, ЕС и FTC.

Реакция Microsoft:

"Это самый черный день за 4 десятилетия в Британии"

Европейский Союз является более привлекательным местом для начала бизнеса - Брэд Смит, президент компании Microsoft. Да, как вы поняли реакция у Microsoft негативная, и даже в некотором смысле агрессивная, если посмотреть на слова выше. По мнению Брэда это самый мрачный день в Британии. Брэд говорит, что это подрывает уверенность в будущем развивать технологии в Великобритании. По всей видимости, в будущем, Microsoft будет стараться обходить Великобританию, если захочет открыть новую компанию или разработать революционную технологию. В перспективе — это хуже, чем разрешить сделку, которая по мнению регулятора повлияет на конкуренцию в одной сфере. Лучше уж монополист, но приносящий деньги, чем конкуренция без денег и технологий.

Если Великобритания хочет создать государство, в котором развиваются технологии, то нужно посмотреть на действия CMA. Брэд добавил, что имеется четкий посыл: Европейский Союз является более привлекательным местом для начала бизнеса, чем Соединенное Королевство. И он говорит это при том, что регулятор Европейского Союза еще не одобрил сделку, а только лишь имеются догадки и мысли аналитиков, которые сильно ошиблись несколько дней назад, заявив, что CMA разрешит слияние. Аналитики это как прогноз погоды — звучит убедительно, а на деле происходит все иначе.

Такое решение превратит Британию в подобие Долины Смерти для бизнеса связанного с технологиями. Вот есть Силиконовая Долина, куда все хотят поехать и открыть компанию, а есть Долина Смерти, откуда все бегут куда подальше.

Microsoft продолжает комментировать это дело и проводить различные мероприятия, чтобы, так сказать, народ на свою сторону перетянуть, хотя кого тянуть, если все за Microsoft?

На самом деле Microsoft больше желает войти на рынок мобильных игр, чем забирать сферу облачных сервисов. Так, недавно опубликованные документы показывают, что Microsoft пыталась приобрести другого издателя мобильных игр. Регулятор заявил, что компании придется заключать соглашения со сторонними издателями, чтобы достигнуть своей цели. Так, все таки Microsoft желает выйти на рынок мобильных игр, и потянуть за собой Activision - просто она почему-то на этом рынке развивается очень медленно. Мобильный сегмент приносит хорошие деньги Activision, и рост продолжается. И, почему бы не развиваться в этом сегменте дальше, если с каждым годом мобильных игроков все больше. Даже если вы любите играть на ПК или консоли, но вдруг оказались в месте, где просто нет возможности поиграть в такую игру, а отвлечься хочется, то вы будете играть на мобильном устройстве. Именно поэтому этот рынок настолько успешен и перспективен. С развитием железа в смартфонах и сами игры будут становиться крупнее, а вместе с тем начнут конкурировать с самыми большими проектами для ПК и консолей — до этого еще очень далеко, но в будущем все возможно. Думаю, за десяток лет мы уже увидим GTA V с полным функционалом на телефонах, а потом и GTA VI.

Так-то чистая прибыль компании Activision растет. За этот год получилось вырасти на 87%. Думаю, отказываться от сделки не хочется.