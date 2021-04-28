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Большой обзор маленькой Rocket League

Игра оказалась довольно интересной, хоть все и ожидали трехмерный порт на андроид.
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Недавно разработчики большой Rocket League — Psyonix объявили, об запуске новой игры, но для мобильных устройств под управлением IOS и Android— Rocket League: Sideswipe. Ну а я, как большой фанат этой игры захотел посмотреть что и как в этой версии, и что я скажу, Psyonix смогли меня удивить, хоть и проблем на данный момент в игре просто нереально много. Предупреждаю, статья получилась большая.

  • Кратко об игре

Сейчас игра вышла в ограниченный альфа-тест который продлится до 30 марта, игра увы доступна только для Австралии и Новой Зеландии. Rocket League:Sideswipe, это почти та же самая Rocket League, но здесь мы будем играть в 2D-перспективе, однако это не мешает фристайлить. В функциях игра унаследовала многое от обычной ракеты, вы все также можете взять понравившейся корпус и сделать его уникальным, все также можете летать по карте, обучаться новым трюкам и идти вверх по рангу.

  • Меню игры
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Пожалуй начну разговор с меню в игре, оно сделано хорошо, здесь уместились все кнопки, и при этом остался красивый обзор на поле и твою уникальную машинку. 

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Как мы видим, разработчики смогли уместить все кнопки так, что они не сильно бросаются в глаза, их не много. В меню видим такие разделы: Solo, Garage, Mystery Item, Rewards, Play. Я немного разберу каждый аспект в этом меню, а на некоторых остановлюсь более подробно. Начнем с кнопки Solo, нажав на нее вы перейдете в меню, где можно начать тренировку либо поиграть с ботами. Кстати боты имеют различные уровни сложности, так что вы сможете их настроить под себя. Там же можете пройти довольно скудное обучение, его даже рассматривать не охота.

Mystery item это что-то типа кейсов, его можно открыть за внутриигровую валюту, на данный момент она добывается из бесплатных кейсов в меню Rewards, также можно открыть один раз бесплатно каждый день.

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Rewards, аналог боевого пропуска, ну или же наград за уровень, так как сейчас нет платной ветки, не понятно. В нем 50 уровней и можно добыть кейсы с валютой и случайной наградой, корпуса авто, колеса, эффект гола и т.д. Увы, сейчас нет декалей в игре, они идут как доп корпус, но я уверен что их добавят к релизу.

Дальше идет меню Garage, вот тут и рождается ваш уникальный стиль, вы можете выбрать любой доступный вам корпус из списка и после поставить на него колеса, применить новый эффект гола, раскраску линии ускорения и придать новый цвет вашему автомобилю, цвет выбирается ползунком. Ещё можно настроить глянец и уровень металлика, отличия смотрите сами, если честно я не очень их вижу, напишите если увидите.


Эффекты глянца и Металлика по 0

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Эффекты в сотку

 

Просто металлик

 

Металлик в сотку и глянц на 50

 Вуаля, и мы переходим в профиль игрока. Что мы видим и можем? Первое здесь отображаются текущие достижения игрока по рангу в каждом из 3 режимов. Здесь же можно настроить баннер, подпись и аватрку игрока кликнув на карандашик. Все, больше в профиле ничего. Ну ещё можно посмотреть на свое авто и узнать какая декаль, эта деталь скорее всего предназначена для просмотра чужих профилей, но такой функции я пока еще не обнаружил. P.s чтобы сменить ник, вам необходимо сменить его в эпик геймс, тогда он автоматически поменяется и в игре.

В меню осталось всего 4 кнопки: Play, + возле профиля, друзья и настройки. + Это пригласить игрока в партию, чтобы играть вместе, а значок с человечком - это ваши друзья (из эпик геймса в том числе), через это же меню также можно пригласить в группу.


Выпадение предмета из кейсов

 Переходим к святому: настройки, нажав на шестеренку, мы увидим такие функции: Настройки, изменение песни(альбома в будущем), профиль, таблицу лидеров, титры, поддержку и новости.


В настройках есть 3 раздела, начнем с первого — аудио, здесь можно настроить громкость эффектов, музыки, включить чтобы музыка играла только в матче либо только в меню, или вовсе отключить ее. Настройка музыки под наушники либо динамик. И поставить все по умолчанию.

Второй раздел — гемйплей, в нем можно поменять местами любые кнопки, а также добавить дополнительные. Поменять размер джойстика. Сделать расположение камеры как вам удобно. Заблокировать/Разблокировать движение джойстика за вашим пальцем, и вернуть все по умолчанию. 

Третий раздел — Графика, в нем можно настроить ограничение ФПС, от 0 до 60, включить отображение фпс на экране и выставить свой пресет графики Minimum/Medium/High. 

  • Геймплей

Переходим непосредственно к самой составляющей игры — геймплею. Игра предлагает на выбор три различных режима, это 1 на 1, классический 2 на 2 и баскетбол 2 на 2. Режимы действительно отличаются и для каждого нужна своя тактика. Играть можно только на ранг, выиграв матч получаете +1 очко/+2, проиграв получаете -1/-2, таким образом нужно пройти 5 дивизионов в каждом ранге. На релизе скорее всего будут сезоны и награды за ранг, как сейчас в оригинальной игре на ПК. 

Сама игра по функциям почти копирует оригмнальную игру на ПК, а вот с трёхмерностью проблемы, игра вышла не в 3д как все ожидали, а вот так:

Этим игра стала в разы проще для игроков на мобильных устройствах, вам нужно всего нажимать на 2 основных кнопки, и чтобы делать красивые фристайл голы третья, так что разобраться с игрой сможет каждый, но поиграв в нее день, буквально день, я получил те же эмоции от тиммейтов как и в оригинальной игре, они смогли скопировать даже это! Ведь тиммейты здесь не то что ничего не понимают, хуже, видно вышли из Brawl Stars.. А так игрушка веселая, и с друзьями в пати будет очень даже неплохо. 

  • Донат

Что-ж, доната не было так как альфа тест, но удел под него есть, и очень огромный, если не добавят систему трейдов как на ПК, то деньги будут к ним плыть рекой, короче фортнайт, но рокет лига. А еще стикеры :з

Хотя все же насчет доната можно и поспорить, из-за такой камеры в игре, предметы видно очень плохо, а тратить деньги на скины которые плохо видно, не очень то и целесообразно, верно?

  • Итог

Игрушка вышла в альфа тест веселой и если бы не сервера в Австралии, то возможно опыт игры был бы еще лучше, а так, на данный момент игру оценить могу на 6/10, будем ждать бета-тест и посмотрим что в игре изменится.

P.s заскринить геймплейную часть не успел так как тест был окончен.

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