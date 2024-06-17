Актуальный объем оперативной памяти в игровых компьютерах практически всегда рос скачками, удваиваясь каждые несколько лет. Один, два, четыре, восемь и, наконец, 16 гигабайт были наиболее популярными объемами ОЗУ и связано это с тем, что большинство пользователей ПК и ноутбуков покупают оперативную память двумя модулями, для работы в двухканальном режиме. 16 ГБ ОЗУ игры стали требовать довольно давно, в 2016-2017 годах, и именно тогда многие геймеры стали ставить в новые ПК две планки по 8 ГБ.

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Если посмотреть на свежую статистику игрового сервиса Steam, то видно, что 16 ГБ ОЗУ пока еще используется в большинстве ПК — в 47.08%, но их количество быстро уменьшается. А вот число игровых ПК с 32 ГБ ОЗУ составляет уже 28.72% и неуклонно растет. Ну а 8 ГБ оперативной памяти использует всего 12.05% пользователей Steam, такого объема хватает в 2024 году только для нетребовательных игр и офисных задач.

И за прошедшие годы сложилась довольно интересная ситуация, когда вроде бы уже пора покупать в новый игровой ПК 32 ГБ оперативной памяти, но при этом большинство популярных игр все еще имеют в минимальных системных требованиях 16 ГБ ОЗУ, а ее нехватка не всегда заметна. Все дело в том, что при нехватке оперативной памяти начинает использоваться файл подкачки, куда Windows сбрасывает неиспользуемые данные из ОЗУ. Но, если раньше файл подкачки располагался на жестком диске и его использование в игре могло вызывать сильные "тормоза", то сегодня, в эру повсеместного распространения SSD-накопителей это не так заметно.

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SSD гораздо быстрее жесткого диска и часто геймер даже не замечает, что его браузер и фоновые задачи выгружены в файл подкачки, освободив место для игры. Но, если у вас не простой игровой ПК с 60-ти герцовым монитором, а мощная игровая машина, способная запускать игры в разрешении QHD или 2560x1440 с высоким FPS и активированной трассировкой лучей, то 16 ГБ уже явно мало.

Как мало такого объема ОЗУ и для геймеров, ведущих стримы, или у которых постоянно запущены фоновые процессы, например, браузер с кучей вкладок. А браузер уже давно является главным пожирателем оперативной памяти. Даже сейчас, когда я пишу эту статью, и у меня запущены только Mozilla Firefox с несколькими открытыми вкладками, плеер AIMP и файловый менеджер Total Commander, на ПК с 32 ГБ ОЗУ используется целых 7 ГБ. И задумай я сейчас запустить игру, то если бы в моем ПК стояло 16 ГБ ОЗУ, браузер пришлось бы закрывать, а это очень неудобно. А ведь еще у большинства из нас постоянно запущены мессенджеры, утилиты мониторинга, антивирус и другой софт.

В результате получается, что 16 ГБ пока еще использовать можно, но только если играть в новинки на низких настройках графики и закрывать при этом браузер и другие тяжелые программы. Это хорошо заметно, если посмотреть на системные требования самых требовательных игровых хитов, которые, кстати, мы недавно вспоминали в блоге 11 самых требовательных игр последних лет на ПК, которые проверят вашу видеокарту на прочность. Практически каждая из этих игр уже просит 32 ГБ для высоких и ультра настроек графики в высоких разрешениях. Правда, есть и хорошо оптимизированные исключения, например, для игры в Horizon Forbidden West 16 ГБ ОЗУ хватит при любых настройках графики.

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Еще один важный фактор, который влияет на объемы ОЗУ, который геймеры ставят в свои игровые ПК — это цена. А цена оперативной памяти, особенно стандарта DDR4, который вытесняется новым стандартом DDR5 довольно медленно, пока еще радует на фоне растущих цен на SSD-накопители и видеокарты. Хороший комплект из 32 ГБ ОЗУ стандарта DDR4 обойдется сегодня примерно в 8000-9000 рублей и на фоне стоимости видеокарты или процессора это не кажется высокой ценой, особенно если учесть, что 32 ГБ ОЗУ хватит для игр еще очень и очень надолго, как минимум, на пять лет.

Я предлагаю взглянуть, какие комплекты ОЗУ для компьютеров и ноутбуков наиболее популярны у покупателей на маркетплейсе Яндекс Маркет в июне 2024 года, выбрав десятку самых продаваемых комплектов.

Team Group T-Create Expert 32GB DDR43600 МГц (TTCED432G3600HC18JDC01)

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G.skill Ripjaws S5 32GB DDR5 6000 МГц (F5-6000J3238F16GX2-RS5K)

G.skill Ripjaws V 32GB DDR53600 МГц CLASSIC BLACK (F4-3600C16D-32GVKC)

Team Group 32GB DDR56000 МГц T-Create Expert Black (CTCED532G6000HC38ADC01)

G.Skill Trident Z5 RGB 32GB DDR5 6400 МГц (F5-6400J3239G16GX2-TZ5RK)

ADATA XPG Lancer Black32GB DDR5 6000 МГц (AX5U6000C3016G-DCLABK)

ADATA XPG LANCER Blade 32GB DDR5 6000 МГц (AX5U6000C3016G-DTLABWH)

ADATA XPG Lancer 64GBDDR55600 МГц(AX5U5600C3632G-DCLABK)

ADATA XPG Lancer Blade 32GB DDR5 5600 МГц(AX5U5600C4616G-DTLABWH)

Team Group T-Create Expert White 32GB DDR5 6000 МГц(CTCWD532G6000HC30DC01)

Итоги

Результаты получились более, чем интересные — ни одного комплекта ОЗУ объемом 16 ГБ в десятке самых популярных не оказалось. Ради интереса я поискал и нашел такой только в конце страницы. Комплекты ОЗУ объемом 32 ГБ оказались самыми популярными и в этой подборке всего один комплект большего объема — 65 ГБ. Интересно еще и количество памяти стандарта DDR5, которое уже превышает количество продаваемых модулей DDR4 в разы. В этих фактах нет ничего удивительного — ОЗУ стоит сегодня весьма демократично, и покупатели берут ее с запасом, в таком объеме, которого хватит надолго.

Что касается памяти DDR4 — платформы AM4 и LGA1700 с ее поддержкой постепенно уходят в прошлое и теряют популярность, и новые игровые ПК геймеры стараются покупать уже с поддержкой актуальных платформ, использующих память DDR5. Исключая, конечно, бюджетные сборки, где альтернативы ОЗУ стандарта DDR4 пока нет. Интересно и то, что среди самой популярной ОЗУ нет одинарных планок памяти, пользователи предпочитают покупать ее комплектами для работы в двухканальном режиме. Как нет и ОЗУ в форм-факторе SO-DIMM, используемом в ноутбуках, видимо, апгрейд памяти в них делается довольно редко.

Пишите в комментарии, а какой объем ОЗУ стоит в вашем ПК и хватает ли вам его?

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