Ресурсы для изучения программирования онлайн
Codewars
На данном ресурсе представлено огромное разнообразие языков для изучения таких как: Ruby, C, C#, C++, Java, Kotlin, Python, Swift и так далее. Для регистрации на сайте необходимо решить простенькую задачку по программированию, на одном из предложенных языков. Однако на этом ресурсе нет русского языка, но если вы чего-то не знаете всегда можно использовать Google translator.
Пример регистрации с использованием C++
Codingame
На данном ресурсе надо постигать программирование играя. На сайте представлено несколько простых игр, правда проходить их надо программируя себе путь. Сайт предлагает как и предыдущий ресурс большое количество языков для изучения. Поддерживает только французский и английский языки.
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Itvdn
Данный ресурс может похвастать огромным количеством видеокурсов, как платными, так и бесплатными, большим выбором IT специальностей,интерактивным тренажёром, обучением у тренеров и бесплатными вебинарами. Полностью поддерживает русский язык.
JavaRush
Русскоязычный ресурс для изучения языка Java. На этом сайте представлена форма обучения, как сами создатели заверяют, на 80% состоящая из практики. Ресурс предлагает изучения в лёгкой форме с прохождением практических задач, так-же можно писать простые игры по типу змейки. Ресурс является полностью платным по одной из двух видов подписки за 1800 и 3000 рублей в месяц.
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Сodebabes
Ну и под конец, этот англоязычный ресурс. Codebabes предлагает несколько языков для изучения с самых основ. Но изюминка в том, что все видеоуроки ведут молодые девушки, которые по мере усложнения уроков становятся менее одетыми.
Пример настройки Android Studio
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