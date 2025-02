Grand Theft Auto 6, самая ожидаемая игра года, как утверждает финансовый вице-президент Corsair Gaming Рональд ван Вин, может появиться на ПК гораздо раньше ранее озвученных предположений. В недавнем финансовом отчете ван Вин отметил, что о GTA 6 действительно говорят все в его круге общения, и это та игра, которую нельзя пропустить. Далее он рассказывает, что первое представление о неё игроки на консолях получат позже в этом году (вероятнее всего осенью), а геймеры на ПК смогут приобрести тайтл уже в начале 2026 года.

Учитывая слова, которыми ван Вин описал ситуацию, можно сделать вывод, что он высказывает свое мнение относительно даты выхода проекта, а не делает официальное заявление. Маловероятно, что игра такого масштаба пробудет эксклюзивом всего лишь 4-8 месяцев, однако в последнее время многие топовые игры Sony, ранее считавшиеся вечными эксклюзивами PlayStation, портируются на ПК. Например, серия God of War, Marvel's Spider-Man, Helldivers, Beyond: Two Souls, Horizon Zero Dawn и другие.

Некоторые опасаются что игра выйдет на ПК через пару лет, а некоторые вообще её не ждут. Эти опасения развеял генеральный директор Take-Two Штраус Зельник, отметив, что ПК становится важнейшей платформой и она, конечно, не будет забыта.