Once upon a time there was an adventurous unicorn. One day the Unicron decided to go on journey, so it started walking through the forest and then reached out of its home land into unknown territory. The Unicorn soon realized that this new place is very dangerous as she encountered many strange creatures like giants who wanted to eat her up or dragons wanting a fight with her but luckily every time they tried something,she was able to escape from them and then reached out of the danger zone into another unknown land. She felt lonely in that journey but still continued walking until it came across an old hut which had two windows filled with beautiful flowers. The Unicorn immediately knew this is a home for some kind creature who loves nature so she decided to enter inside, as soon as its feet touched the ground of the house suddenly something magical happened and the unicron turned into small human girl. She was shocked but then quickly realized that there are two other girls in this place and they all live together as friends helping each other out with daily chores like cleaning or cooking. The three were very happy living a peaceful life until one day when something strange happened, the Unicorn discovered an old book which was about magical creatures who lived far away from here but still have some connection to this place and they decided that it is time for them go on another adventure together in order to find out what kind of magic lies there. They all started their journey with hope in heart that one day the Unicorn will be able to return back home again as a uni corns so its magical powers can keep protecting everyone from any danger and they all lived happily ever after. [end of text]

Перевод с помощью Google Translate:

Напишите сказку для маленькой девочки о маленьком единороге, который находит друзей.

Жил-был отважный единорог. Однажды Юникрон решил отправиться в путешествие, он отправился через лес, а затем покинул свою родную страну и оказался на неизвестной территории. Вскоре Единорожка поняла, что это новое место очень опасно, так как она столкнулась со многими странными существами, такими как великаны, которые хотели ее съесть, или драконы, которые хотели сразиться с ней, но, к счастью, каждый раз, когда они пытались что-то сделать, ей удавалось сбежать от них, а затем выбраться из опасной зоны в другую неизвестную страну. Она чувствовала себя одинокой в этом путешествии, но все равно продолжала идти, пока не наткнулась на старую хижину, два окна которой были заполнены прекрасными цветами. Единорожка сразу поняла, что это дом для какого-то доброго существа, любящего природу, поэтому она решила войти внутрь, но как только ее ноги коснулись земли дома, внезапно произошло что-то волшебное, и юникрон превратился в маленькую человеческую девочку. Она была шокирована, но потом быстро поняла, что в этом доме есть еще две девушки, и все они живут вместе как подруги, помогая друг другу в повседневных делах, таких как уборка или приготовление пищи. Все трое были очень счастливы, живя мирной жизнью, пока однажды не случилось нечто странное: Единорог обнаружил старую книгу, в которой рассказывалось о волшебных существах, которые жили далеко отсюда, но все еще имели какую-то связь с этим местом, и они решили, что им пора отправиться в еще одно совместное приключение, чтобы найти новых друзей. выясним, что за магия здесь кроется. Все они начали свое путешествие с надеждой в сердце, что однажды Единорог снова сможет вернуться домой в образе единорога, чтобы его магические силы могли продолжать защищать всех от любой опасности, и все они жили долго и счастливо. [конец текста]