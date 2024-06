После вступления в силу Закона о цифровых рынках ЕС компания Apple открыла свой App Store для приложений для потокового воспроизведения игр. Первым таким приложением станет Antstream, облачный игровой сервис, предлагающий доступ к сотням ретро-игр.

Уже на следующей неделе приложение Antstream станет доступно для владельцев iPhone и iPad. Оно подарит им возможность играть в более чем 1300 ретро-игр, включая такие классические хиты, как Missile Command, Sam & Max Hit the Road, Asteroids и Super Star Wars: Return of the Jedi.

Antstream предлагает широкий спектр игр разных жанров, включая аркады, экшн, приключения, стратегии и ролевые игры. Игры поддерживают сетевой мультиплеер и локальные многопользовательские режимы.

Antstream использует модель подписки, которая дает пользователям неограниченный доступ ко всем играм в библиотеке. Стоимость подписки составляет 9,99 евро в месяц или 99,99 евро в год.

Приход Antstream на iOS является значительным событием для геймеров, поскольку он предоставляет им новый способ играть в классические ретро-игры на своих мобильных устройствах.

Антон Карк, генеральный директор Antstream, сказал: "Мы рады предоставить геймерам на iOS возможность заново открыть для себя любимые ретро-игры и найти новые классические хиты".

Вступление в силу Закона о цифровых рынках ЕС сыграло ключевую роль в появлении Antstream в App Store. Этот закон запрещает сторонам, занимающим доминирующее положение на рынке, препятствовать доступу конкурентов к своим магазинам приложений.