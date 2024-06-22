Вышло первое облачное игровое приложение на iOS - Antstream
После вступления в силу Закона о цифровых рынках ЕС компания Apple открыла свой App Store для приложений для потокового воспроизведения игр. Первым таким приложением станет Antstream, облачный игровой сервис, предлагающий доступ к сотням ретро-игр.
Уже на следующей неделе приложение Antstream станет доступно для владельцев iPhone и iPad. Оно подарит им возможность играть в более чем 1300 ретро-игр, включая такие классические хиты, как Missile Command, Sam & Max Hit the Road, Asteroids и Super Star Wars: Return of the Jedi.
Antstream предлагает широкий спектр игр разных жанров, включая аркады, экшн, приключения, стратегии и ролевые игры. Игры поддерживают сетевой мультиплеер и локальные многопользовательские режимы.
Antstream использует модель подписки, которая дает пользователям неограниченный доступ ко всем играм в библиотеке. Стоимость подписки составляет 9,99 евро в месяц или 99,99 евро в год.
Приход Antstream на iOS является значительным событием для геймеров, поскольку он предоставляет им новый способ играть в классические ретро-игры на своих мобильных устройствах.
реклама
Антон Карк, генеральный директор Antstream, сказал: "Мы рады предоставить геймерам на iOS возможность заново открыть для себя любимые ретро-игры и найти новые классические хиты".
Вступление в силу Закона о цифровых рынках ЕС сыграло ключевую роль в появлении Antstream в App Store. Этот закон запрещает сторонам, занимающим доминирующее положение на рынке, препятствовать доступу конкурентов к своим магазинам приложений.
реклама
Лента материалов
Соблюдение Правил конференции строго обязательно!
Флуд, флейм и оффтоп преследуются по всей строгости закона!
Комментарии, содержащие оскорбления, нецензурные выражения (в т.ч. замаскированный мат), экстремистские высказывания, рекламу и спам, удаляются независимо от содержимого, а к их авторам могут применяться меры вплоть до запрета написания комментариев и, в случае написания комментария через социальные сети, жалобы в администрацию данной сети.
Комментарии Правила