Что делать при землетрясении - короткое и нужное руководство на всякий случай
Что делать при землетрясении - короткое и нужное руководство. На всякий случай
Землетрясения являются одним из самых непредсказуемых и разрушительных стихийных бедствий, которые могут произойти без предупреждения. В этом мы убедились на примере Турции, где произошли катастрофические разрушения. Важно знать, что делать в случае землетрясения, чтобы свести к минимуму ущерб и оставаться в безопасности.
В этой небольшой статье мы обсудим шаги, которые вы можете предпринять, чтобы подготовиться к землетрясению и что делать, если Вас настигла эта напасть.
- Первым шагом в подготовке к землетрясению является определение безопасных мест в вашем доме и на рабочем месте.
- В жилом доме вы должны искать дверной проем или прочный стол, чтобы спрятаться под ним. Если вы в постели, оставайтесь там и накройте голову подушкой.
- Если вы находитесь в высотном здании, держитесь подальше от окон и стойте в дверном проеме или у внутренней стены.
- В многоэтажном здании оставайтесь на нижних этажах, чтобы снизить риск падения обломков.
- Если вы находитесь на открытой местности, постарайтесь найти место вдали от зданий, линий электропередач и деревьев. Опуститесь на руки и колени и закройте голову руками.
Также важно знать, как вести себя в разных типах домов.
- В деревянном каркасном доме следует держаться подальше от окон и стеклянных дверей, а также постараться попасть под прочный стол или парту.
- В кирпичном или каменном доме следует оставаться внутри и избегать дверных проемов, так как они могут обрушиться.
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У Вас должен быть наготове аварийный комплект, включая фонарик, радио, средства первой помощи, а также еда и вода как минимум на три дня. Храните этот комплект в удобном и доступном месте. Во время землетрясения важно сохранять спокойствие и сосредоточенность. Не забудьте про документы (можно сделать ксерокопию).
- Если вы находитесь в помещении, не пытайтесь эвакуироваться из здания, если вам не угрожает непосредственная опасность.
- Если вы находитесь на улице, отойдите от зданий, линий электропередач и деревьев. Если вы находитесь в автомобиле, сверните на обочину и остановитесь.
После землетрясения будьте осторожны при повторном входе в здания и дома. Убедитесь в отсутствии повреждений и утечек газа и не пользуйтесь электрическими приборами, освещением, если это не безопасно. Слушайте новости по радио или телевидению и следуйте инструкциям аварийного персонала.
Берегите себя!
Спасибо за внимание!
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