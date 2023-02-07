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Что делать при землетрясении - короткое и нужное руководство на всякий случай

Последние события в Турции и по всему миру натурально выбивали почву под ногами. Все мы живем в разных местах - но лучше знать, чем не знать что делать в таких ситуациях.
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Что делать при землетрясении - короткое и нужное руководство. На всякий случай

Землетрясения являются одним из самых непредсказуемых и разрушительных стихийных бедствий, которые могут произойти без предупреждения. В этом мы убедились на примере Турции, где произошли катастрофические разрушения. Важно знать, что делать в случае землетрясения, чтобы свести к минимуму ущерб и оставаться в безопасности.

В этой небольшой статье мы обсудим шаги, которые вы можете предпринять, чтобы подготовиться к землетрясению и что делать, если Вас настигла эта напасть. 

  • Первым шагом в подготовке к землетрясению является определение безопасных мест в вашем доме и на рабочем месте.
  • В жилом доме вы должны искать дверной проем или прочный стол, чтобы спрятаться под ним. Если вы в постели, оставайтесь там и накройте голову подушкой. 
  • Если вы находитесь в высотном здании, держитесь подальше от окон и стойте в дверном проеме или у внутренней стены.
  • В многоэтажном здании оставайтесь на нижних этажах, чтобы снизить риск падения обломков.
  • Если вы находитесь на открытой местности, постарайтесь найти место вдали от зданий, линий электропередач и деревьев. Опуститесь на руки и колени и закройте голову руками.

Также важно знать, как вести себя в разных типах домов.

  •  В деревянном каркасном доме следует держаться подальше от окон и стеклянных дверей, а также постараться попасть под прочный стол или парту.
  •  В кирпичном или каменном доме следует оставаться внутри и избегать дверных проемов, так как они могут обрушиться.

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У Вас должен быть наготове аварийный комплект, включая фонарик, радио, средства первой помощи, а также еда и вода как минимум на три дня. Храните этот комплект в удобном и доступном месте. Во время землетрясения важно сохранять спокойствие и сосредоточенность. Не забудьте про документы (можно сделать ксерокопию).

  • Если вы находитесь в помещении, не пытайтесь эвакуироваться из здания, если вам не угрожает непосредственная опасность.
  • Если вы находитесь на улице, отойдите от зданий, линий электропередач и деревьев. Если вы находитесь в автомобиле, сверните на обочину и остановитесь.

После землетрясения будьте осторожны при повторном входе в здания и дома. Убедитесь в отсутствии повреждений и утечек газа и не пользуйтесь электрическими приборами, освещением, если это не безопасно. Слушайте новости по радио или телевидению и следуйте инструкциям аварийного персонала.

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Берегите себя!

Спасибо за внимание!


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