Что делать при землетрясении - короткое и нужное руководство. На всякий случай

Землетрясения являются одним из самых непредсказуемых и разрушительных стихийных бедствий, которые могут произойти без предупреждения. В этом мы убедились на примере Турции, где произошли катастрофические разрушения. Важно знать, что делать в случае землетрясения, чтобы свести к минимуму ущерб и оставаться в безопасности.

В этой небольшой статье мы обсудим шаги, которые вы можете предпринять, чтобы подготовиться к землетрясению и что делать, если Вас настигла эта напасть.

Первым шагом в подготовке к землетрясению является определение безопасных мест в вашем доме и на рабочем месте.

В жилом доме вы должны искать дверной проем или прочный стол, чтобы спрятаться под ним. Если вы в постели, оставайтесь там и накройте голову подушкой.

Если вы находитесь в высотном здании, держитесь подальше от окон и стойте в дверном проеме или у внутренней стены.

В многоэтажном здании оставайтесь на нижних этажах, чтобы снизить риск падения обломков.

Если вы находитесь на открытой местности, постарайтесь найти место вдали от зданий, линий электропередач и деревьев. Опуститесь на руки и колени и закройте голову руками.

Также важно знать, как вести себя в разных типах домов.

В деревянном каркасном доме следует держаться подальше от окон и стеклянных дверей, а также постараться попасть под прочный стол или парту.

В кирпичном или каменном доме следует оставаться внутри и избегать дверных проемов, так как они могут обрушиться.

реклама

У Вас должен быть наготове аварийный комплект, включая фонарик, радио, средства первой помощи, а также еда и вода как минимум на три дня. Храните этот комплект в удобном и доступном месте. Во время землетрясения важно сохранять спокойствие и сосредоточенность. Не забудьте про документы (можно сделать ксерокопию).

Если вы находитесь в помещении, не пытайтесь эвакуироваться из здания, если вам не угрожает непосредственная опасность.

Если вы находитесь на улице, отойдите от зданий, линий электропередач и деревьев. Если вы находитесь в автомобиле, сверните на обочину и остановитесь.

После землетрясения будьте осторожны при повторном входе в здания и дома. Убедитесь в отсутствии повреждений и утечек газа и не пользуйтесь электрическими приборами, освещением, если это не безопасно. Слушайте новости по радио или телевидению и следуйте инструкциям аварийного персонала.

рекомендации 3070 Gigabyte Gaming за 50 тр с началом Выбираем игровой ноут: на что смотреть, на чем сэкономить 3070 Gainward Phantom дешевле 50 тр 13700K дешевле 40 тр в Регарде Ищем PHP-программиста для апгрейда конфы 3070 дешевле 50 тр в Ситилинке MSI 3050 за 25 тр в Ситилинке 3060 Gigabyte Gaming за 30 тр с началом 13600K дешевле 30 тр в Регарде 4080 почти за 100тр - дешевле чем по курсу 60 12900K за 40тр с началом в Ситилинке RTX 4090 за 140 тр в Регарде Компьютеры от 10 тр в Ситилинке 3060 Ti Gigabyte за 42 тр в Регарде

Берегите себя!

Спасибо за внимание!