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DLSS 2.5 против FSR 2.1 - преимущество до сих пор за Nvidia. Разбираемся на примере Forspoken

Забиваем на оптимизацию. Забиваем на сюжет. Забиваем на графику. Перемешиваем это всё и получаем Forspoken.
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DLSS 2.5 против FSR 2.1 - преимущество до сих пор за Nvidia. Разбираемся на примере Forspoken

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Игра Forspoken недавно была выпущена для ПК и содержит визуальные улучшения по сравнению с версией для PlayStation 5 - это более качественные тени с трассировкой лучей, затенение с трассировкой лучей и поддержка сверхшироких экранов. Эта версия игры — первая игра, поддерживающая технологию DirectStorage. Кроме того, игра имеет встроенную поддержку NVIDIA DLSS Super Resolution 2.5 и AMD FidelityFX Super Resolution 2.1 с самой первой версии. Чтобы запустить Forspoken с максимальными настройками графики и приличной частотой кадров в исходном разрешении, пользователям потребуется  видеокарта уровня 4070Ti и выше (если говорить про разрешения от 2к и выше), поэтому апскейлинг здесь по сути необходим. Ниже можно проанализировать видео с параллельным сравнением, чтобы выявить любые проблемы с мерцанием или артефактами, которые могут быть не видны на скриншотах.


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Все тесты проводились ребятами из techpowerup на GeForce RTX 4080 с настройками графики Ultra High, включенной трассировкой лучей и отключенными размытием изображения в движении, глубиной резкости для улучшения просмотра изображения. DLSS также был вручную заменен на версию 2.5.1. В Forspoken используется сглаживание TAA, технологии апскейлинга DLSS 2.5 и FSR 2.1 используют фильтр повышения резкости, при этом в игра можно менять значения резкости с помощью ползунка, как и в большинстве игр, которые поддерживают эти технологии. Значение по умолчанию для фильтра повышения резкости равно 80 для каждой технологии апскейлинга, что вызывает перешарп даже в разрешении 4K, поэтому в тестах использовалось значение 0. Включение отдельного фильтра повышения резкости для каждого решения для апскейлинга и временного сглаживания является отличной функцией, а в Forspoken фильтр повышения резкости не приводит к каким-либо негативным последствиям при использовании решений для апскейлинга.

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Да, Forspoken по поводу графики разнесли многие издания, сетуя на слабую реализацию освещения, невнятную трассировку и тд. Тем не менее тесты технологий апскейлинга именно в этой игре дают возможность протестировать по максимуму возможности, так как во время особо масштабных замесов количество частиц и эффектов запредельное. Это как раз и поможет адекватно оценить качество работы технологий от AMD и Nvidia. При использовании DLSS изображение в динамичных сценах при движении показывало достойный результат. Уровень детализации растений, ландшафта и листьев деревьев был лучше, чем при использовании нативного TAA, а мелкие детали на расстоянии, такие как стальные прутья, тонкие ветки, также были отлично отрисованы. А вот в реализации FSR 2.1 были некоторые компромиссы с точки зрения качества изображения, чтобы обеспечить большую производительность в большинстве эпизодов игры. Было замечено постоянное мерцание на тонких стальных предметах, даже когда они стоят на месте, не говоря про динамику. Такие же проблемы были замечены в свежем Spider-Man Remastered, где была со старта реализована технология апскейлинга FSR 2.1. С DLSS также можно заметить артефакты в подобных сценариях, однако это достижимо только в движении. Кроме того, если подменить вручную dll на версию DLSS 2.5.1, то ситуация становится намного лучше. Кроме того, изображение FSR 2.1 имеет некоторые видимые артефакты пикселизации и ореолы, это может отвлекать и раздражать особо требовательных к картинке геймеров. Если речь заходит о более низких разрешениях, ситуация становится ещё хуже..

Что же с производительностью? Forspoken очень интенсивно использует видеокарту, несмотря на довольно посредственную картинку. Да, мы видим очередную игру, которая просто отвратительно оптимизирована. Сейчас эта тенденция приобретает пугающие масштабы. Что не релиз, то провал с постоянным клепанием бесконечных патчей. Думаете GeForce RTX 4080, купленная за сумму, которая стоит как крыло самолёта вывозит? Стабильные 60 FPS при разрешении 4K без использования технологий апскейлинга можете не ждать. Если же мы возьмем среднюю GeForce RTX 3060 (а в текущей ситуации с новым поколение видеокарт - low-mid видеокарту), 1080p без DLSS и FSR - ваш предел. Так что без апскейлинга здесь просто не обойтись, что в который раз печалит. Или нет?) Ведь игра получилась посредственной. Что же до прироста от DLSS 2.5 и FSR 2.1 прирост стандартный - 30% в режиме «Качество» 4K и 20% в режиме «Качество» 1440p.

Итоги: печальные итоги, по-другому это не назвать. Если во всех выходящих проектах мы получаем такую отвратительную оптимизацию, то что будет дальше? Покупайте 4090, чтобы худо бедно поиграть без апскейла в 2К, а про 4К можете забыть? Помнится мне, что AMD и Nvidia говорили ультимативный гейминг на выходе 2080 и 5700XT. Не получилось, не фортануло?

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amd nvidia geforce radeon dlss fsr forspoken 4090 оптимизация 4080
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