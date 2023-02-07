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Краткий обзор на релизную версию Hogwarts Legacy - игровая индустрия опять нас подвела

Сказать честно - я не фанат вселенной госпожи Роулинг. Но серия фильмов была послушно просмотрена. Расскажу Вам первые впечатления от версии на Xbox Series X.
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Hogwarts Legacy

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Введение:

Сразу хочу предупредить - это не обзор, без глубокого погружения от "нефаната". И как можете понять, покупал я игру конечно же не для себя. 

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Ничего не меняется:

Если бы игра не была бы выпущена по лицензии, то она оказалась бы ролевой поделкой ( да и по сути ролёвка тут с натяжкой) с открытым миром в унылой индустрии раздутых игр с отсутствием интересного контента. С другой стороны Хогвартс сделан великолепно. Места, которые фанаты знают и любят, такие как Большой зал и Большая лестница, а также те, которые редко можно увидеть - комнаты Равенкло и Хаффлпаффа, воссозданы с большой тщательностью и вниманием. Но поймут эту тему только фанаты.

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Контент и мир:Вы студент пятого курса, мир вокруг вас кажется вроде бы живым и достоверным благодаря большому количеству мелких деталей. Это постеры на стенах комнат и следы ожогов на стене коридора (из какой-то части фильма, даже не припомню). Мир, наполнен головоломками, которые нужно решить, и секретами, которые нужно раскрыть. Всё до банальности однообразно.

За пределами школьной территории Хогсмид фанаты увидят большое количество знакомых мест. Самой заметной достопримечательностью является волшебная деревня Хогсмид. Здесь можно купить мётлы, сливочное пиво и всевозможный боевой шмот. Знакомые магазины, такие как «Сладкое королевство», «Олливандер» и «Кабанья голова», присутствуют. Запретный лес — опасное место для исследования, где в лагерях и руинах скрываются кентавры, пауки, гоблины, браконьеры, бандиты и звери. Мир можно исследовать на метле, отмечая значки на карте, можно пешком. Персонажи в игре нарочито сделаны сугубо положительными либо отрицательными без каких-либо подводных камней и сюрпризов. Привыкнуть к ним - привыкнете, но никакой интриги в отношениях персонажей можно и не ждать. Здесь балом правит фан-контент, которым будут упиваться многочисленные поклонники франшизы фильмов и книг.

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"Ролевая игра":

Да, некоторая вариативность в диалогах есть, можно узнать предысторию персонажей, однако никакой системы морали при правильном или неправильном выборе нет. Как и последствий, если Вы будете маслать всех, кого попало и посылать на все четыре стороны. Вот почему ролёвка здесь присутствует с большой натяжкой, как я говорил ранее. Занятия можно игнорировать в течение нескольких дней без каких-либо последствий. 

Hogwarts Legacy - приключение для любого фаната Поттера, но оно не выделяется в жанре RPG с открытым миром из-за отсутствия значимого и интересного контента. Несмотря на кропотливое воссоздание мира Гарри Поттера, в других областях, к сожалению, не хватает внимания к деталям, из-за чего "неписи" страдают проблемами с проработкой. Есть грубо говоря хаб, в котором можно зависать и стандартный список активностей. На этом всё. Или вы ожидали чего-то большего?

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Сюжет:

Естественно, спойлеровздесь не будет, иначе фанаты будут гореть синим пламенем. Но скащать можно одно - немалое количество купивших игру, будут немного разочарованы, так как следование книгам и в общем вселенной есть, но похоже это больше на фанфик.

Графика:

Ну нужно надеяться на некстген. Это чистый кроссген проект со всеми болячками и недостатками с реализацией открытого мира. Есть 5 режимов качества. Ещё немного и мы окончательно увидим настройки графена как на ПК. Такое количество режимов запутывает.

  • Fidelity - режим высокого качества. 4K при 30 кадрах в секунду.
  • Fidelity с Ray Tracing - режим рендеринга графики с трассировкой лучей. Динамические 4K при 30 кадрах в секунду.
  • Performance - режим с высокой частотой кадров. Динамические 1080p-2к при 60 FPS.
  • Balanced - среднее между режимом качества и производительности. Предположительно динамическое разрешение 4K при 40 FPS.
  • HFR Performance - режим со сверхвысокой частотой кадров, обеспечивающий максимальную производительность, которая доступна только на поддерживаемых устройствах вывода. Телек переключается в 1080p при 120 FPS (очень нестабильных 120 фпс). Бесполезный режим. Когда я смогу увидеть на своем телеке 4к или хотя бы 2к, чтобы полноценно заценить 120Hz - а вот никогда.

Но справедливо можно заметить, что даже предрелиз не болеет болячками хреновой оптимизации. Все радости мы увидим на ПК)

Бомбеж:

Зачем в который раз пихать концепцию открытого мира, если можно было сделать крепко-сбитое сюжетное приключение, хоть и на полуоткрытых локациях? Вопрос риторический. Так надо, таковы тренды.

Не обошлось и без повесточки. Мы встретим все типы гендеров, все национальности, которые только возможны и невозможны. Не то чтобы я отрицательно отношусь к этому, но, пожалуйста - каждый делает выбор сам и не нужно это продвигать, потому что есть "квоты". 

Горькая правда:

Какими бы ни были оценки игры - тиражи и продажи у нее будут умопомрачительными. И несмотря на разработчиков игры (А это не те Avalance, о которых вы подумали. Игру разрабатывали не авторы Just Cause и Rage 2.), это лучший проект во вселенной Поттерианы, который заглянул на приставки и ПК. На этом у меня всё. Хомячки будут брать, вне всякого сомнения. В данном случае открывается большая яма для собирания кучи бабла с помощью DLC, где вам постоянно будут продавать. Который был уже создан и просто не включен в релизную версию игры. Привет пример аля Sims 3-4. Девчули будут довольны.

За сколько бралось премиум-издание? Можете даже меня не спрашивать. До сих пор жаба душит.... И несколько напрягает ощущение, что телек с боксом в ближайшее время будет постоянно занят o_0 Ладно, буду дальше развлекаться на трушной платформе - ПК)

Спасибо за внимание!


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Теги

microsoft xbox series x hogwarts legacy гарри поттер 2023 год 2023 hogwards
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Первый взгляд на релизную версию Hogwarts Legacy - игровая индустрия опять нас подвела
-=metallist=-
15:52
Ну так начинай продавать, станешь успешным, как шеша)))
В России заметно подорожает интернет и связь, а за оплату услуг возьмут комиссию
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