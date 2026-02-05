Согласно предоставленной компанией Valve информации, внутренние тесты подтверждают, что большинство доступных в Steam игр стабильно работают на Steam Machine в разрешении 4K при 60 кадрах в секунду с активированным апскейлингом FSR.

Компания Valve поделилась новыми подробностями о производительности своего игрового мини-ПК Steam Machine, несмотря на то, что конкретные технические характеристики устройства так и остались неизвестными. Официальная информация была опубликована в разделе вопросов и ответов на сайте производителя.

Источник: pcgamer.com

По словам представителей Valve, в ходе тестов подавляющее большинство игр библиотеки Steam стабильно работает в режиме 4K-разрешения с частотой обновления экрана 60 кадров в секунду благодаря использованию технологии AMD FidelityFX Super Resolution (FSR). Однако отдельные проекты требуют более интенсивного масштабирования графики, вследствие чего, возможно, будет необходимо снизить частоту кадров, чтобы сохранить исходное разрешение Full HD (1080p).

Кроме того, инженеры Valve активно исследуют внедрение поддержки HDMI Variable Refresh Rate (VRR), разрабатывают методы оптимизации алгоритмов масштабирования и ведут работу по улучшению качества трассировки лучей. Данные меры направлены на повышение общей эффективности системы.

Ранее инженер Valve Язан Альдехайят сообщил ресурсу PC Gamer, что одной из ключевых целей команды является обеспечение совместимости всех проектов Steam с разрешением 4K и частотой кадров 60 FPS при помощи различных методов апскейлинга. Кроме того, пользователи получат возможность самостоятельно расширить объем оперативной памяти и установить более вместительный твердотельный накопитель (SSD).

Ожидается, что Steam Machine будет выпущен в первой половине 2026 года. Однако точные сроки выхода новинки пока неизвестны из-за глобального дефицита компонентов памяти. Окончательная конфигурация оборудования и стоимость устройства будут объявлены ближе к началу продаж.