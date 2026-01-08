Введение

Давно это было и многие "герои" той поры давно уже релоцировались, но так или иначе, осенью 2018 года компания nVidia выпустила своё новое поколение видеокарт GeForce RTX 2000. Карты эти открыли эпоху аппаратной трассировки лучей в играх, посредством специализированных блоков, наличествующих в этих самых видеокартах.

Увы, в те года вовсю бушевала эпидемия "майнига", так что купить данные видеокарты могли не только лишь все - мало кто мог это сделать. С доступностью прошлого GTX 1000 поколения, также были известные проблемы, и уже в ту пору производители навострились делать специализированный майнинговые версии видеокарт - с отключенным или вообще не распаянными видеопортами и специализированными прошивками и драйверами, накладывающими ограничения на использование данных плат для обработки графики. Т.е. делали максимально дешманские платы - ибо и так купят за любые деньги.

Данная практика негативно отразилась на следующем RTX поколении, ибо качество и разнообразие технических изысков у видеокарт, в целом сильно просело. Помимо RTX 2000 были представлены видеокарты GTX 16х0, которые были лишены специализированных RT ядер, однако базировались на той же архитектуре. Ну и естественно, были выпущены их майнинговые версии под именем CMP: три модели 30HX, 40HX и 70HX - в основе которых лежали чипы TU116, TU104 и TU102.

Ну и году эдак к 2023, когда эпидемия "майнинга" закономерно пришла к своему концу, на рынке образовались горы ушатанных видеокарт, и ещё большие горы специализированных майнинговых ускорителей. Ускорители на базе GTX1000 поколения нынче вообще ничего не стоят, но как бы и время их давно ушло, а вот CMP ускорители на базе 2000/3000 поколения стоят от 2 до 10 тысяч рублей, в зависимости от модели. Благо нашлись люди которые смогли заставить майнинговые карты работать в качестве 3D ускорителей, так что теперь у небогатых пользователей есть возможность "по-дешману" приобщиться к тому, что раньше было доступно немногим, а так же любителям нетрадиционного использования видеокарт... т.е. майнерам... в общем неважно. Единственное что нам понадобиться в случае установки ускорителей CMP - наличие встройки с поддержкой DirectX 12, либо возможности установить две видеокарты, одной из которых будет любая DirectX 12 видеокарта, распайка на плате ускорителя недостающих компонентов для задействования всех 16 линий PCI-E, что проще сделать в специализированном сервисе за 1000-1500 рублей, а также патч для драйверов.

Обзор

Сегодняшним нашим героем будет 3D ускоритель nVidia CMP 40HX 8Gb в исполнении фирмы Asus.

Это одна из ранних моделей CMP 40HX в исполнении фирмы Asus, отличить её можно по монтажной планке, имеющей нормальное гальваническое покрытие, которая впоследствии была заменена на планку из мягкой "чернины" покрашенной с баллончика в чёрный цвет.

В целом, претензий по исполнению к изделиям фирмы Asus особо нет, ну разве что надо менять термопасту и термопрокладки, но как бы данная процедура требуется большинству карт возрастом более 5 лет.

Соперником у нас выступит MSI GAMING Z RTX 2070 8G, которая как-то бывала у меня на тестировании пару лет назад, после того как её залили жидкостью неизвестного происхождения, и ей потребовался ремонт, который благо завершился удачно и обошёлся в скромные 6 тысяч рублей.

Карта как карта, особо про неё сказать нечего, да и память моя уже не та. Так как скриншот GPU-Z я для RTX 2070 не делал, то придётся взять его из общедоступных источников.

CMP 40HX у нас - слева и несмотря на то, что он определяется системой как GeForce RTX 2070, как видим, он таковым не является, ибо шейдерных ядер у него всего 2176, а значит это RTX 2060 Super. В остальном же особо тут добавить нечего. Тестирование проводилось на нескольких разных платформах, но думаю там невелика разница, так что вполне допустимо будет провести сравнение.

Разница между процессорами i7 для 1155 и 1151 - просто какая-то гомерически смешная, учитывая разницу в три поколения и две смены сокета.

А вот по памяти на бумаге разница в частотах ощутимая, но опять же, всё это ценой увеличения таймингов. Да, у CMP 40HX будет некоторая фора за счёт более "свежих" процессора и памяти, но думаю ей это не особо поможет, благо не такая уж большая разница между 1155 и 1151 платформой.

Тестирование

3DMark 11

Итак, полноценная RTX 2070 оказывается быстрее CMP 40HX на 10%, несмотря на более слабую платформу 1155, производительность которой по процессорной части меньше на величину порядка 15%.

Street Fighter IV



И вновь RTX 2070 быстрее, но всего на 5%.

Final Fantasy XV



Превосходство RTX 2070 сохраняется, но на незначительные 3-4%.

Forza Horizon 4

На минимальных настройках соперники выступают фактически на равных, однако, как вы видите, в обоих случаях их душит недостаточно производительный процессор.

А вот на максимальных настройках явный провал со стороны CMP 40HX на величину порядка 25% относительно результатов RTX 2070, и списать это на недостаточно производительный процессор уже нельзя.

Street Fighter 6

Забавно, но CMP 40HX в данном тесте выходит победителем с превосходством в 15%. Впрочем, есть вероятность, что тут ему помогают более свежая ОС и драйверы.

С повышением настроек до максимальны ситуация не меняется - CMP 40HX всё ещё впереди.

Returnal

На минимальных настройках разница в пределах погрешности измерений.

На максимальных настройках CMP 40HX отстаёт от RTX 2070 на 15%. Увы, трассировка лучей в данной игре на CMP 40HX недоступна, как недоступен и DLSS.

Cyberpunk 2077

На минимальных настройках CMP 40HX быстрее на 3-4%, что может быть обусловлено более свежей версией используемого ПО.

А вот на максимальных настройках без трассировки, RTX 2070 быстрее CMP 40HX на 20%. В Cyberpunk 2077 на картах CMP 40HX трассировка работает - посмотрим насколько хорошо.

На минимальных настройках трассировки, RTX 2070 быстрее CMP 40HX на 30%.

На средних настройках CMP 40HX проваливается и отстаёт от RTX 2070 более чем в 2,5 раза.

На высоких настройках отставание достигает 3-х кратного значения.

Ну и с "трассировкой пути" отставание CMP 40HX от RTX 2070, вновь более чем в 3 раза.

Итоги



Что по итогу. По итогу мы имеем довольно интересный в определённых обстоятельствах вариант - получить вполне неплохой графический ускоритель, выступающий на уровне полноценной видеокарты на том же чипе, но за смешные деньги в 5000 рублей. Однако, ввиду явно программных ограничений, лишённый полноценной поддержки трассировки лучей. И если заменой RTX видеокарт, CMP ускорители быть не могут, то при наличии у вас DirectX 12 встройки, или двух PCI-E 16x слотов на материнской плате и любой дискретной видеокарты с поддержкой DirectX 12 - они как минимум полностью обнуляют и делают бессмысленным покупку всей линейки видеокарт GeForce GTX.

Ну хоть какая-то польза от пребывания "героев" майнеров на планете получилась, и на том спасибо. С данным экземпляром CMP 40HX я закончил, и он уже неделю как радует своего нового владельца. Однако, в закромах у меня набралось железа на ещё одну подобную игровую сборку "по-дешману", так что вероятно удастся в этот раз провести более подробное и глубокое тестирования. Если у вас есть какие-то идеи и пожелания по поводу тестирования - можете написать их в комментариях.

А на этом у меня на сегодня всё - всем пока.