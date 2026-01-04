Введение

Шёл к концу 2025 года, и я, находясь в статусе безработного уже больше месяца, страдал от безделья и не знал - чем бы таким заняться. Цены на компьютерное железо стремительно росли, комплект памяти, который я урвал осенью 2024 года за 8000 рублей, в декабре 2025 года стал стоит 24000 рублей, так что волны депрессии накатывали на меня одна за другой.

Но тут мне поступил звонок со старой работы, с просьбой - подсобить в сворачивании последней точки. Ну а коли мне делать всё равно было нечего, то я на сие предложение ответил согласием. В общем, потусив пару дней я получил оплату натурой... в смысле притащил домой монитор и системный блок.

Монитор 21" Samsung на IPS поехал трудиться домой к маме, а вот с системным блоком я как-то и не знал, что делать дальше, разве что там "удачно" стояла планка памяти DDR4 на 16Gb, которую я сразу же отложил в надёжное место - пусть лежит, пригодится самому.

Системный блок тут был типичный "офисник" родом из 2016-19 годов, когда у малого бизнеса в России был небольшой период, когда он мог более-менее свободно вздохнуть и даже выделить денег на обновление оборудования. Подобные системные блоки нынче продаются на вторичном рынке по цене от 5 до 10 тысяч рублей, в зависимости от комплектации и наглости продавца. Ну и в виду массового банкротства малого бизнеса - их там, на конец 2025 года, просто валом. Да и в целом, смысла его в таком виде продавать - я не видел. Ну и так как память я с данного системного блока сразу "дёрнул", будем считать, что теперь его цена равна 5000 рублей.

Как вы уже поняли из названия статьи - решил я это всё раздербанить, да собрать на базе оставшегося железа - игровой ПК.

Подбор комплектующих и сборка

Процессор у нас тут Intel Celeron G3930 с Box кулером, и оба они пойдут на продажу комплектом, по цене шаурмы, а со временем скорей всего просто отправятся в мусорное ведро, ибо даже по такой цене никому не нужны.

Материнская плата GigaByte GA-H110M-DS2, типичный образчик офисной платы с LPT и COM портами на борту, а также, что немаловажно, с полноценной поддержкой Windows 7. Из плюсов тут наличие USB 3.0 и место под установку TPM модуля. Правда я не в курсе, можно ли туда поставить TPM 2.0 для полноценной установки Windows 11, впрочем, это меня не особо волнует, если кто в курсе - отпишитесь в комментариях.

В виду разнообразия "древних" портов на задней панели, у нас из видеовыходов там только VGA.

Что конечно печально, но с другой стороны для 1080p гейминга нам больше и не надо.

А вот блок питания меня порадовал, ибо я с такими уже дело имел, и показали они себя вполне неплохо в предыдущих сборках - раз и два. Сборки эти работают по сей день и вопросов по ним не возникало.

Длинна проводов позволит нам использовать корпус с нижним расположением блока питания.

А мощности его вполне хватит для установки графики среднего уровня. Ещё одним приятным сюрпризом стало наличие в системном блоке SSD от Samsung на целых 250Gb, которые нынче в магазине обошлись бы нам в 5000 рублей минимум.

И жёсткий диск на 500Gb нам тоже пригодится, кстати ценники на новые жёсткие диски стремительно приближаются к отметке в 10000 рублей за штуку.

За сим полезное железо из системного блока закончилось, и пришло время ещё глубже окунуться в чудный мир БУшки. Да, ещё остался собственно сам корпус, но как вы понимаете на имеющемся "офиснике" собрать что-то вменяемое не представляется возможным, так что пойдёт он на продажу за 500р - т.е. за 2 шаурмы.

И первым на очереди встал вопрос замены корпуса, ибо он должен быть, во-первых - модно/молодёжным, а во-вторых - нормально охлаждаться, ну и естественно стоить не дорого. И как вы уже догадались мой выбор пал на корпус типа "аквариум", которые знатно так нынче подешевели.

За 2500 рублей был найден Iron Pride INVADER Q4 чёрного цвета в состоянии "почти новый", которое на вид заключалось в лёгкой запылённости, а также в наклеенной тонировке на боковое стекло.

В ходе более тщательного осмотра и отмывательства всего этого добра, было выявлено наличие неродных вентиляторов. А если быть точным - наличие вентиляторов фирмы Zalman, которые явно были сняты с фирменного корпуса, ибо только родные корпусные имеют "уродский" способ подключения в виде стандартных Molex, но со "своей" распиновкой - неверное подключение которой может привести к выходу вентиляторов из строя.

Собственно, потыкав известным органом в вентиляторы, был выявлен "запах палёного" у ведущего вентилятора. И при подключении выяснилось, что предыдущий владелец "пальнул" контроллер подсветки, но благо, сами вентиляторы работоспособны, и даже RGB подсветка светит, но режимы оной увы не переключаются. Хорошо хоть я её не стал сразу отдирать тонировку - думаю она пригодится.

К трём вентиляторам, которые шли в комплекте с корпусом, я добавил парочку своих, для установки их на "днище". И по случайному совпадению, они тоже оказались фирмы Zalman. Их я в общем расчёте, пожалуй, даже учитывать и не буду - с вашего позволения.

Времена славы Zalman увы давно миновали и после банкротства в 2014 году, нынче они делают обычный такой, ничем не выделяющийся, ширпотреб - среднего качества. Впрочем, ширпотреб этот вполне рабочий и особых нареканий не вызывает, разве что тоску навевает по старым добры временам.

Из особенностей корпуса стоит отметить расположение места для крепления 3,5" накопителя. Есть конечно личности, утверждающие что HDD в современном ПК не нужен - но мнение этих личностей мало кому интересно. А в нашем случае пригодится и место для установки 2,5" накопителя, которое у данного корпуса расположено на обратной стороне поддона материнской платы.

Собственно, про расположение 3,5" отсека - фишка в том, что доступ к нему есть только при снятом блоке питания, что надо учитывать в процессе сборки. Ну и сам накопитель - тупо прикручивается к полу.

Решение, мягко говоря,- дегенеративное, даже при том, что производитель попытался там изобразить нечто похожее на вентиляционные отверстия. Эту проблему я решил просто и элегантно - путём прикручивания к жёсткому диску ножек, для крепления материнских плат к корпусу.

Вот как-то так это всё получилось.

И так оно всё встало в корпус, так что вентиляционные отверстия на корпусе будут хоть как-то, да исполнять свою функцию.

Далее нам предстояло купить комплект памяти, которым стали пара планок DDR4-2133 из какого-то китайского подвала под вывеской JRam, который мне кое как, с четвёртой попытки, удалось купить за 5000 рублей, ибо цены на вторичке растут вслед за розницей, и продаваны лихо переобуваются на лету и пропадают с радаров - "осознав" что продешевили.

Да, частоты конечно маловаты, но на 1151 сокете особо больше и не надо.

Далее пришло время для процессора за 5000 рублей, которым стал обычный Intel Core i7-6700, ибо от "оверклокерской" версии K толку с нашей материнской платой всё равно не будет, а энергоэффективная версия Т достаточно редка, и встречается в продаже не часто. Но по-хорошему, под бюджетные материнские платы надо брать её - если она доступна.

Собственно, на сокет 1151 было выпущено 2 поколения процессоров 6000 и 7000, которые мало чем по существу друг от друга отличаются, единственным весомым преимуществом 7000 можно считать только возможность работы с памятью DDR4-2400, и можно было бы конечно поставить и его...

Но цены на такие процессоры выше, да и память уже куплена DDR4-2133, и в целом бюджет наш ограничен. С Xeon я связываться не стал, ибо версии со встроенной графикой, которая в нашем случае нужна в обязательном порядке, стоят не шибко дешевле, да и приседания с прошивкой BIOS меня как-то особо не прельщали.

Собственно, проблемой всех процессоров под сокет 1151 является использование термопасты под крышкой, которая в виду их преклонного возраста с вероятностью 99% уже деградировала, так что мы будем иметь разброс по температуре ядер, а можем вообще получить неисправный процессор.

Мой экземпляр к счастью оказался вполне исправен, но разброс по температуре ядер имел в 5 градусов, что печально, так что пришлось повозиться с подбором системы охлаждения. Первоначально я хотел отделаться классикой - DeepCool Theta 31 PWM, который у меня лежал без дела.

Обычный кулер с болтовым креплением и медной вставкой, который позволяет помимо охлаждения самого процессора, ещё и обдувает зону VRM, которая на нашей материнской плате 3х фазная, и соответственно имеет существенный нагрев.

Но увы, в ходе тестирования было выявлено что температуры одного из ядер уходят за 80 градусов, что лично для меня является психологической отметкой, так что пришлось что-то делать. А конкретней - идти и покупать дешманскую башню Aigo Ice 200 Pro за 500 рублей.

Из плюсов у него лишь наличие RGB подсветки, правда она же и минус - ибо не отключаемая. Но как бы у нас и в корпусе подсветка не выключается, то это уже ничего страшного. Вентилятор тут 3pin, так что управлять им посредством материнской платы невозможно, но скорость у него всего 1200об/мин, так что оно особо и не шумит.

Ещё из минусов - дешманское "прямоконтактовое" исполнение, но за 500р было бы странно ожидать каких-то изысков.

Ну и воткнуть его можно на любой распространённый сокет. Правда с бюджетными платами под Intel я бы был поосторожней, ибо такое крепление иногда приводит к изгибу платы, с последующей деформацией сокета и нарушению контакта процессора с ним, но у нашего экземпляра прижим умеренный - так что думаю проблем не будет.

Увы, как и все башни, данная башня не обдувает зону VRM, и скинув 10 градусов с процессора, я получил +10 градусов на VRM, впритык к психологическому порогу в 80 градусов. И несмотря на то, что тестирование мы проведём на стандартных настройках и убедимся в стабильности и работоспособности конфигурации - в работу этот системный блок пойдёт с отключенным Turbo Boost, что лишит нас примерно 10% производительности, однако благотворно скажется на стабильности и долговечности. Как я выше и говорил, под бюджетные платы надо Core i7 с индексом T брать, чтоб не приходилось выключать то, что потом кто-то может шаловливыми ручонками включить обратно. Влияние отключения Turbo Boost мы кратенько под конец тестирования изучим.

Далее было решено это всё запихать уже таки в корпус.

Который, не смотря на компактные размеры, оказался вполне себе просторным для данного железа, ну и в целом никаких особых косяков за ним обнаружено не было, за исключением очень тонкого металла и неудачного расположения места для установки 3,5" накопителя, о чём я, впрочем, уже писал выше.

Может и не очень эстетично, но вполне функционально - ничего не коротнёт и вентиляторы не заблокирует, а более от укладки проводов и не требуется. Провода CPU 12V 4pin хватило как видите почти впритык, впрочем, натяга там нет и висит он свободно, но, если бы у меня был ATX корпус - так легко бы я не отделался.

Вот как-то так это всё собралось, и пошло в предварительную настройку и тестирование, в ожидании решения вопроса о графической части нашего игрового ПК.

Люди, владеющие основами математики, легко могут подсчитать, что у нас осталось всего порядка 7000 рублей на решение вопроса с графикой. Что приводит нас к достаточно затруднительному положению, ибо из полноценных видеокарт в данную сумму у нас укладываются только GeForce GTX 1060 и GTX 1650. Первая уже давно отжила свой век, и смысла в её приобретении нет, а вторая хоть и посвежее, но обладает в целом аналогичной производительностью - и уже слабо тянет на игровую видеокарту.

Так что волевым решением было принято применить в нашей сборке майнерский ускоритель в качестве ускорителя 3D графики. И оным стал Asus CMP 40HX на 8Gb, купленный за 5000 рублей.

Ускоритель этот создан на базе того же чипа, что и видеокарты GeForce RTX 2060 Super - имеет аналогичное количество исполнительных блоков, объём и частоту установленной видеопамяти. Собственно, конкретно какой там чип, мы поглядим чуточку ниже в GPU-Z, ибо как известно в 2000 поколении было всего 3 чипа, и если топовый использовался только в видеокартах 2080Ti и Titan RTX, то оставшиеся два использовались для видеокарт GeForce с индексами 2060, 2070 и даже 2080 - что создаёт путаницу в вопросе, чьим аналогом являются те или иные ускорители CMP.

На вид изделие Asus смотрится вполне неплохо. Данный 3D ускоритель требует 8pin дополнительного питания, чего наш блок питания вполне сможет обеспечить.

На карте даже имеются распаянные видеовыходы.

Которые, впрочем, не активны, и служат лишь для крепления монтажной планки. Но нам они в принципе и не нужны, ибо мы будем выводить изображение с использованием интегрированной графики процессора.

Собственно, почему именно CMP 40HX, а не какая-то иная подобная карта, всё просто - данная карта обеспечивает оптимальную производительности и не требует очень мощного блока питания. Карты на основе GeForce GTX 1000 серии нынче уже вообще нет смысла рассматривать, ибо они морально устарели. Разве что карты CMP 30HX на основе 1660 ещё как-то имеет смысл поглядеть, ну а майнинговые карты на основе старших 2000 и 3000 - потребуют у нас замены блока питания, чего наш бюджет не позволяет.

Основным недостатком ускорителей CMP является программное ограничение PCI-E версией 1.1, а также у них физически не распаяны все 16 линий PCI-E, их всего 4. И если первую проблему решить невозможно, то вторая таки решение имеет - надо просто распаять недостающие резисторы на плате. Для работы нам потребуется пропатчить драйверы, а также нам потребуется видеокарта для вывода изображения, это может быть, как в нашем случае - встройка, либо же в отсутствии таковой будет нужна будет дискретка, и соответственно два полноразмерных порта PCI-E на материнской плате.

Так же следует учитывать, что видеокарта, используемая нами для вывода изображения будет выступать софтовым ограничителем по API, т.е. для работы с DirectX 12 видеокарта обеспечивающая вывод изображения на экран должна быть с поддержкой DirectX 12. Если же использовать DirectX 11 карту, то мы будем ограничены именно им. Что полностью исключает использование данного фокуса с майнинговыми видеокартами, например, на бюджетных системах на 1155 сокете с интегрированной графикой. Не ну воткнуть-то конечно можно, но насколько это целесообразно - большой вопрос.

По части API Vulkan ситуация мало изучена, ибо софта под него не так много. Ну и DLSS в большинстве приложений работать не будет, однако это не так страшно, ибо FSR и XeSS доступны для использования. С лучами так же не всё так гладко - в каких-то приложениях они работают, другие же приложения могут и не увидеть их наличие. Всё это сугубо программные траблы, и в теории они могли бы быть исправлены драйверами, патчами и прошивками, но увы заниматься не будет ни nVidia, ни разработчики приложений.

Ах и да, для работы всего этого добра лучше использовать Windows 11, ибо там наконец допилили до вменяемого состояния работу с несколькими видеоадаптерами и не надо тыкать настройки оных в 2-3х приложениях, все настройки в "Параметры-Система-Дисплей-Графика". В общем далее мы ещё посмотрим, как оно будет работать в реальных приложениях и тестах.

На фото из интернета, представленном выше, вы можете посмотреть, как выглядят не распаянные PCI-E линии (обведено красным), а также поглядеть как их не надо распаивать (обведено зелёным).

Так же производитель использовал дешёвые термопрокладки, так что их, а заодно и термопасту - следует заменить в обязательном порядке. Тем более что плата использовалась для майнинга, да и даже если вам попадётся такая карта новой - всё равно желательно их поменять.

И если с заменой термопасты и прокладок я бы справился и сам, то браться за пайку я не решился, так что весь комплекс мероприятий я решил провести в специализированном сервисе, и обошлось мне это в оставшиеся из нашего бюджета 2000 рублей. После произведённого обслуживания температуры стали укладываться в 72 по ядру, 83 по хот-споту и 80 по памяти - но карта при этом работала шумновато на 90% скорости вентиляторов... так что было принято стратегическое решение ограничить её PL 90% от максимальных 180Вт. Ибо это решение радикально решает вопрос и с температурами, которые падают минимум на 5 градусов под максимальной нагрузкой, и что главное - выть это всё перестаёт.

Ну и как бонус - падает нагрузка на блок питания, что не может не сказаться благотворно на его режиме работы, а учитывая его весьма сомнительное происхождение - то и на долговечности. Естественно тестировать мы будем без ограничения PL, а его влияние кратенько рассмотрим отдельно под конец тестирования. Таким образом сборка игрового ПК за 25000 рублей была завершена.

Получилось на мой взгляд - неплохо.

Тонировку с бокового стекла я отдирать не стал, ибо рано или поздно подсветка надоест, а отключить её увы нельзя. Предлагаю перейти к тестированию, и посмотреть, что у нас из этого всего получилось.

Тестирование

Вот так наш процессор выглядит в GPU-Z:

Что тут сказать - есть AVX и даже AVX2, что благотворно скажется на совместимости с современным софтом, в остальном же типичный i7 тех лет. А вот так дела обстоят с оперативной памятью:

Предвижу плач "разгонял" в комментариях, но учитывая нынешние ценники, у данной памяти один перекрывающий всё плюс - она у меня есть. Ну и по части видеокарты и 3D ускорителя в GPU-Z такая картина:

По встройке Intel особо сказать нечего - она есть, а вот с CMP 40HX, с модифицированными драйверами, определяется системой как GeForce RTX 2070, что несколько так сказать "смелое заявление", ибо шейдерных блоков у неё как у GeForce RTX 2060 Super, т.е. 2176 вместо 2304. Впрочем, оба полноценных GeForce построены на базе одно и то же чипа nVidia TU106, так что не удивительно. Количество текстурных блоков в 136 штук, опять же, говорит нам о том, что перед нами RTX 2060 Super. А вот о количестве RT блоков и тензорных ядер - GPU-Z нам ничего сказать не может, и к их работоспособности на картах CMP есть вопросы, ибо как раз они отвечают за трассировку лучей и DLSS, которые в одних приложениях работают, а в других - не работают.

Дабы добавить интриги, сравнивать наш CMP 40HX мы будем с nVidia GeForce GTX 1060 6Gb, за которую нынче на вторичке, за живой экземпляр, всё ещё просят от 5 до 7 тысяч, что сопоставимо с ценой нашей CMP 40HX. Правда тестировал я GTX 1060 6Gb давно - на системе с процессором Intel Xeon E3-1230 V2, 16Gb памяти DDR3 1600 и материнской платой ASRock H61DE/S3 под Windows 10. Но как эти самые тесты и показали - даже современные процессор и память ничего дополнительно из неё не выжмут.

3DMark Vantage

DirectX 10, и превосходство CMP 40HX 8Gb над 1060 6Gb составляет более 40% на стандартных настройках.

И более 50% на экстремальных. Сразу стоит отметить "смешной" прирост производительности процессора - менее 20%, несмотря на более высокие частоты процессора и памяти. Жаль графика процессоров под сокет 1155 ограничена поддержкой лишь DirectX 11, что исключает "фокус" с использованием CMP ускорителей, который мы тут проворачиваем с сокетом 1151.

3DMark'11

Под DirectX 11 превосходство CMP 40HX составляет 65% на стандартных настройках.

И с повышением настроек графики разрыв увеличивается до 75%.

Street Fighter IV



А вот под DirectX 9.0c наш CMP 40HX уступает GTX 1060 порядка 15%, на то что на скриншоте указана видеокарта Intel HD 530 смотреть не надо - приложение, зачастую, какую первую увидело - ту и пишет, сама по себе встройка от Intel такую производительность обеспечить не в состоянии.

Final Fantasy XV



Превосходство CMP 40HX 8Gb над GTX 1060 6Gb более 60%.

Forza Horizon 4

А тут у нас разница всего в 5% на минимальных настройках.

На средних настройках ещё меньше.

А на максимальных обе карты показывают идентичный общий результат.

Street Fighter 6

В самой игре более 60к/сек не требуется, а вот в открытом мире у нас CMP 40HX демонстрирует на 25% более лучшую производительность.

С повышением настроек графики преимущество CMP 40HX увеличивается до 40%.

Ну а на максимальных настройках GTX 1060 6Gb уже не может обеспечить приемлемой производительности, и преимущество CMP 40HX 8Gb доходит до 50%.

Returnal



На минимальных настройках CMP 40HX быстрее на 80%.

А на максимальных на все 100%. А вот с трассировкой лучей игра работать отказалась - она её просто не видит, и соответствующие пункты в меню просто неактивны.

Cyberpunk 2077

На минимальных настройках без трассировки CMP 40HX 8Gb быстрее на 80%.

На максимальных настройках без трассировки на 95%. Ну а далее поглядим, что у нас может CMP 40HX с трассировкой.

Как видим, даже на базовых настройках производительность не радует.

Повышение уровня трассировки делает всё ещё печальней.

И печальней...

И печальней... видимо всё-таки с работой блоков RT у карты что-то не так. Увы трассировка в Cyberpunk 2077 хоть и доступна, однако толку от этого особо нет. Ну давайте поглядим что у нас с DLSS и прочими мыловарнями.

С последними патчами стало доступно аж 2 вида DLSS - для старых карт и для новых.

Тестировать будем с трассировкой на высоких настройках.

Как видим DLSS работает, и от неё даже есть толк.

От "типа родного" для 2000 серии видеокарт DLSS особого толку нет - но оно работает.

XeSS от Intel доступен, но результаты явно похуже.

FSR2 так же работоспособен.

FSR3 работает, но особых преимуществ не даёт.

Зато эффект даёт генерация кадров от AMD, и по итогу мы с 8к/сек улетаем аж на 45к/сек. Впрочем, всё это баловство - если игра позволяет играть нормально без замылевателей, то смысла ими пользоваться нет. А вот если уж даже на минималках тормозит, тогда да, вариантов нет - придётся включать.

Отключение Turbo Boost и ограничение лимита мощности 3D ускорителя в 90%.



Как я выше и писал, дабы улучшить тепловой и акустический режимы работы компьютера, было принято стратегическое решение - отключить Turbo Boost и установить 3D ускорителю лимит мощности в 90%. Давайте поглядим чего нам это стоило по части производительности.

3DMark 11

По части графики мы потеряли 2% производительности, по части процессора 5%.

Forza Horizon 4

Падение по общей производительности нет, по части процессора можно наковырять 2-3%.

Cyberpunk 2077

И вновь падение производительности минимальное 3-4%. Думаю, вопрос по данному пункту закрыт, умение "использовать компьютер по максимуму" это не про ужаривание его на постоянку ради мифических циферок в графе тактовые частоты, а в первую очередь про максимальную стабильность и долговечность.

Итоги

Вот такой замечательный игровой ПК у нас получился за 25000 рублей. Кто-то заметит, что тестирование получилось какое-то скомканное - да, так оно и есть. Изначально я планировал данную сборку как развлечение на новогодние праздники, однако, не успел я дождаться посылок с недостающими для сборки железками - как данный системный блок был продан. А помимо системника там ещё вообще всё надо было найти, укомплектовав полноценный ПК. Ну и с перепайкой и обслуживанием видеокарты тоже были задержки. Так что по окончании сборки 30 декабря, у меня было не так много времени на тестирование, ибо уже 31 всё это должно было вручить новому юному владельцу.

Что я могу сказать по CMP 40HX на данном этапе - вполне себе интересный вариант при определённых обстоятельствах и условиях. Есть ли смысл вам её покупать - это решайте сами. А я, пожалуй, по окончании праздников соберу ещё один подобный ПК для более детального тестирования, а потом возможно и на младшей CMP 30HX, но это не точно...

А на этом у меня на сегодня всё - всем пока.