По мнению экспертов, к концу текущего квартала стоимость оперативной памяти может вырасти почти в два раза.

Согласно свежим данным, контрактные цены на DRAM могут практически удвоиться всего за текущий квартал. Причина заключается в ажиотажном спросе со стороны индустрии искусственного интеллекта, который перетягивает на себя все ресурсы.

Micron

Аналитическое агентство DRAMeXchange сообщает о первых серьёзных цифрах в рамках переговоров между производителями памяти и крупнейшими технологическими гигантами. Компания Micron уже внесла своё коммерческое предложение. Согласно ему, контрактные цены в этом квартале должны вырасти на 115-125% по сравнению с октябрём-декабрём прошлого года.

Основной объём производимой сейчас памяти уходит не в ноутбуки или видеокарты, а в серверы для ИИ. Спрос распределяется между компаниями вроде Google и Amazon, разработчиками чипов и производителями серверного оборудования. Как отмечается, рынок памяти окончательно превратился в «рынок продавца». Покупатели, даже самые крупные, почти не могут повлиять на цену или гарантировать себе нужные объёмы.

Прогноз аналитиков TrendForce чуть более сдержан, но ненамного: они ожидают роста на 90-95% в первом квартале. Однако, суть от этого не меняется. Если спотовые цены взлетят в два раза, последствия для обычных пользователей будут тяжелыми. Под удар попадают ключевые новинки: ноутбуки на грядущих платформах Intel Panther Lake и AMD Gorgon Point, а также игровые видеокарты. Стоимость модулей GDDR, которые в них используются, напрямую зависит от цен на DRAM, а значит, видеокарты тоже могут резко подорожать.

Хуже всего, что быстрого решения этой проблемы не предвидится. Micron официально заявила, что её планы по расширению заводских мощностей не дадут ощутимого эффекта раньше 2028 года. Другие производители также не спешат агрессивно наращивать производство, опасаясь, что текущий ажиотаж может смениться спадом.