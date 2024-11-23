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Чем интересны старые игровые журналы - почему их стоит читать и перечитывать

Игровые журналы - это настоящий музей игровой индустрии, перенесенный на бумагу. Все, что волновало геймеров, разработчиков и игровых критиков на протяжении десятков лет, навсегда осталось на бумажных страницах. Но многие геймеры считают, что никакой ценности в игровых журналах нет. Я решил рассказать, почему это не так и старые журналы стоит ценить и беречь.
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Старые журналы часто помогают понять, как критики и игроки приняли признанные хиты на релизе

Очень часто геймеры относятся к старым игровым журналам, как к ненужному хламу. Их выкидывают, отдают на растопку и даже стелят страницы домашним животным. Но на самом деле, старые игровые журналы это крайне интересный и уникальный источник знаний об играх. В этом блоге я расскажу, почему стоит читать старые игровые журналы. Чем они интересны и чем отличаются от современных сетевых порталов об играх и гик-культуре.

Малоизвестные игры

"Утиное ГТА" одна из тех игр, о которой проще прочитать в журнале, чем встретить в интернете

Одно из самых больших достоинств старых журналов - упоминание огромного числа малоизвестных старых игр. Как в статьях, так и просто в виде рекламных материалов. Во времена, когда игры продавались на дисках, а Steam и других платформ не существовало, многие игры не получали внимания игроков. Они остались малоизвестными, их не включали в списки и топы, подборки и обзоры. В итоге, даже если игра представляла какую-то ценность для игроков будущего, они просто не знали о существовании такой игры. Но чтение журналов помогает узнать о подобных играх.

Уникальный арт

Многие старые журналы интересны своим уникальным артом, который используется как иллюстрация к статьям либо часть рекламы игр. Например, арт из журналов одного десятилетия совершенно не похож на арт из другого. Много интересного арта можно встретить в компьютерных журналах 80х, часто над ними работали именитые художники. 

Более продвинутый, часто использующий преимущества 3D-графики, арт можно встретить в журналах конца 90-х. В журналах 2000-х часто встречаются рисунки в необычных стилях на стыке комиксов и аниме, с сильным влиянием киберпанка и хип-хоп культуры. К сожалению, к концу 2000-х интересный арт перестал встречаться в журналах и даже реклама стала более простой и предсказуемой. 

Письма читателей

Узнать, чем жили и о чем думали геймеры прошлого можно из писем читателей. Обычно в журналы попадали только самые интересные письма, поэтому читать их весьма увлекательно. Все свои переживания, страхи, любовь к играм и непонимание каких-то вещей, геймеры излагали в письменном виде и слали в редакцию. А редакция на это отвечала. Хотя были такие письма, что ответа не получали.

Уникальная информация об играх, которые не вышли

Благодаря информации из журналов удалось установить, что у отмененной игры RWS и Weapon of Choice  есть много общего

В прошлом, игровые журналы для разработчиков были чуть ли не единственным способом рассказать о своей работе игрокам. Они рассылали пресс-релизы в различные издания и ждали, когда те напишут об их будущих играх. Часто разработка игр отменялась, об играх забывали, но в журналах информация о них осталась. Например, фанаты студии Running With Scissors нашли много информации об отмененных играх студии именно в старых журналах. Впрочем, даже если игра вышла, в журнале может быть рассказ о её особенностях или уровнях, которые в релизную версию не попали. А ещё по новостям из журналов можно отследить, как развивались игровые сервисы по типу Steam и Origin.

Аналитика, которая сбылась

Зачастую в игровых журналах можно найти “предсказания” о будущем игровой индустрии. Читать их сегодня довольно интересно, ведь многие из них кажутся абсурдными, а некоторые просто невозможными. Тем интереснее найти те, что действительно сбылись. Зачастую, взгляды на различные вещи меняются по прошествии времени и это тоже можно отследить по журналам. 

Интересные статьи

Довольно часто в журналах можно встретить необычные статьи. Вообще, статьи в журналах довольно сильно отличаются от того, о чем сегодня говорят блогеры. Например, в журнале могли детально рассказать, как устроено производство дисков и их оформления, как выбираются иллюстрации и располагаются логотипы на обложке диска. Также журналы выделялись по-настоящему качественной аналитикой на околоигровую тематику. В ноябре 2014 года журнал “Игромания” опубликовал блестящую статью “Стиматический подход”, в котором анализировал новую функцию Steam под названием “Кураторы”. В ней подробно объяснялось, зачем они нужны Steam и какую линию гнет Valvе в мире игрового бизнеса. Также можно вспомнить журнал Game.Exe, который много статей посвятил игровой критике и пониманию игр в целом.

Статьи известных блогеров и разработчиков

Многие современные блогеры, разработчики и игровые критики начинали свой творческий путь именно в игровых журналах. Они писали статьи об играх, компаниях, ездили на конференции и описывали их во всех красках. А некоторые даже брали интервью у разработчиков игр. Старые журналы помогают открыть известных личностей с новой стороны и лучше понять их представление об играх. Недавно я был очень увлечен статьей аниме-критика Валерия Корнеева о приставке Dreamcast из журнала “Страна игр”. Мне даже захотелось поиграть в Shenmue, а ведь после обзора IXBT на Shenmue III, я думал, что на пушечный выстрел к этой серии не подойду. Также можно вспомнить о статьях Антона Логвинова. Мне очень нравится его обзор на Fallout 3 - “Вашингтонский Сталкер” из журнала “Игромания”. И таких примеров довольно много. Бывало даже, что сами разработчики писали статьи в журналы. 

Когда я писал этот блог, я нашел статью Айзека Азимова об играх в журнале Joystic за 1982 год. Для меня это стало огромной неожиданностью.

Игровые журналы это огромный и ценный пласт игровой культуры, который нужно ценить и сохранить для будущих поколений геймеров. Я надеюсь, мне удалось заинтересовать ими геймеров, которые никогда о них не задумывались. 

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