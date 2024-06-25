Поклонники FromSoftware были обеспокоены Elden Ring ещё до её выхода. Они сомневались, что команда Миядзаки сможет перенести свой фирменный стиль в открытый мир, который сложнее контролировать. Эти опасения были обоснованы, но вызваны недостатком информации о разработчиках FromSoftware. С самого начала карьеры они создавали нестандартные идеи, но их ранние игры считались критиками «едва проходными». У разработчиков не было достаточно навыков и ресурсов, чтобы реализовать все свои задумки. Когда игры FromSoftware стали приносить прибыль, а штат компании увеличился, разработчики смогли сделать большой шаг вперёд. В результате они создали один из лучших открытых миров, уникальный и исключительный во многих аспектах.

Хотя в Elden Ring есть некоторые проблемы с балансом и контентом, в целом игра получилась качественной. Она разрушила барьер между жанром soulslike и широкой публикой и стала настоящим феноменом игровой культуры: было продано 25 миллионов копий, а сообщество с нетерпением ждёт нового контента. Недавно вышло дополнение Shadow of the Erdtree, которое выглядит более амбициозным, чем предыдущие DLC от Миядзаки и компании в целом. Это пугающее по содержанию дополнение идеально вписывается в оригинальную игру и улучшает её, возвращаясь при этом к жестокости оригинальной серии Souls.

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Shadow of the Erdtree для тех, кто уже прошёл основную игру. Чтобы получить доступ к новому контенту, нужно победить одного из двух боссов. Найти и уничтожить одного из них очень непросто. Имена этих боссов — Radahn и Mohg. В DLC поясняется, почему их нужно победить. Но многим игрокам, которые привыкли сразу получать доступ к дополнительному контенту, такой выбор может показаться весьма сложным. Я восхищаюсь тем, что FromSoftware не отходит от своих принципов даже после огромного успеха Elden Ring.

После победы над Моггом вы сможете попасть в Страну Теней, где встретите рыцаря в доспехах по имени Леда. Она попросит вас помочь найти след её господина, Микеллы. Руны таинственного Эмпирея будут служить вам ориентиром на пути через полные опасностей земли. Однако не стоит думать, что это прямой путь к финальному боссу. Земля Теней — самая сложная и запутанный открытый мир, который когда-либо создавала FromSoftware. Этот регион огромен, и чтобы найти его самые загадочные места, придётся тщательно исследовать определённые области. Но самое невероятное — это то, насколько тщательно проработаны новые локации. Они полны дополнительных подземелий, испытаний, загадок и снаряжения, а также отличаются исключительным художественным оформлением. В плане дизайна карт Shadow of the Erdtree превосходит оригинальную игру практически во всех отношениях, демонстрируя способность разработчиков FromSoftware учиться на ошибках и прислушиваться к отзывам игроков. Например, в игре стало больше наград за прохождение подземелий и других испытаний. Теперь после прохождения извилистой пещеры, полной противников, можно получить не один бесполезный амулет, а множество ценных предметов, таких как оружие и броня. Команда Миядзаки и Танимуры явно приняла близко к сердцу критику игроков, которые жаловались на тривиальность некоторых подземелий по сравнению с основными. Поэтому они решили довести второстепенные подземелья до уровня основных.

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В дополнении каждое подземелье уникально: где-то нужно решать головоломки или преодолевать препятствия, где-то — сражаться с врагами, применяя творческий подход, а где-то — просто проходить длинные многоуровневые пути. Все подземелья содержат множество наград, уникальных боссов и интересные решения. Это делает их исследование особенно приятным. По сравнению с оригинальной кампанией, в дополнении сделан большой шаг вперёд. Особенно впечатляет качество подземелий Наследия, которых в DLC пять штук. Двое из них большие, а трое — маленьких, их можно исследовать за несколько часов. Но именно в маленьких подземельях мастерство разработчиков FromSoftware проявляется ярче всего. Новые подземелья Наследия похожи на те, что есть в основной игре, но они более сконцентрированы и отточены. Одно из них, Крепость Мессмера, представляет собой многоуровневое подземелье, полное секретов и боссов. Уже одного этого было бы достаточно, чтобы оправдать покупку DLC.

Shadow of the Erdtree — масштабное дополнение, предлагающее уникальный контент и сложные испытания. Опытный игрок может потратить более 30 часов, чтобы изучить всё, что оно может предложить. Однако в дополнении есть недостатки. Некоторые области кажутся поспешными и незавершенными по сравнению с остальными. Также пара боссов взяты из базовой игры и были усилены. Кроме того, пара необязательных карт неоправданно большие и пустые. Эти карты добавили в DLC, чтобы дать что-то на десерт более упорным игрокам. Тем не менее, эти недостатки не портят общее впечатление. Первая карта содержит интересное подземелье Наследия с невероятной атмосферой, но перемещаться по ней нельзя с помощью маунта. Вторая карта эстетически потрясающая и важна для повествования, но слишком пустая. Тем не менее, по сравнению с другими областями, эти карты — пустая трата потенциала.

С точки зрения повествования, Shadow of the Erdtree — это шаг вперед по сравнению с базовой игрой, но не стоит ожидать от него кристально чистой и общеизвестной истории. Чтобы понять, как Микелла попал в Страну Теней, недостаточно смотреть скупые интермедии и слушать диалоги. Нужно читать описания предметов, а тайные полсание искать в текстах, которые легко пропустить. Тем не менее, развитие событий, мотивы персонажей и связь с оригинальной игрой стали ясней и отчетливей, чем обычно. DLC не закрывает все сюжетные дыры. Информация о других элементах вселенной игры и ключевых персонажах скудная, если её нет вообще. Возможно, я что-то упустил во время игры, но уверен, что миру Elden Ring есть что рассказать. Если вы ждёте полной трансформации сюжета, то ошибаетесь. Очарование игр Миядзаки в их ломаном повествовании, которое можно изучать и интерпретировать по своему. Вряд ли в следующих частях серии Souls от этой формулы откажутся.

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В плане геймплея дополнение Elden Ring впечатляет. Оно предлагает множество нового оружия, талисманов и заклинаний, которые существенно меняют стиль игры. FromSoftware стремилась создать инструменты, подходящие для всех видов билдов, и наделить их уникальными способностями. Игроки будут стремиться опробовать новое оружие, даже если оно не всегда эффективно. В игре появилось не менее восьми совершенно новых категорий оружия. Некоторые из них скрывают существенные недостатки оригинальной игры. Например, качественное оружие, зависящее от силы и ловкости, здесь одно из лучших. Также в игре появилось много новых заклинаний. Всё это создаёт пространство для экспериментов со статами и экипировкой. Это настоящий рай для тех, кто любит пробовать новое.

В DLC, FromSoftware добавила много новых инструментов, что могло ещё больше нарушить баланс. Поэтому разработчики решили повысить уровень сложности. При очень сильной сборке Shadow of the Erdtree не кажется особенно сложной. Эффективные стратегии из оригинальной игры работают и здесь, позволяя легко побеждать врагов. Однако разработчики увеличили урон и здоровье боссов, чтобы сражения не были слишком простыми. Кроме того, появились новые агрессивные боссы со схемами нападения, которые усложняют игру. Временами наносимый ими урон кажется абсурдным, но такой подход даёт большее ощущение испытания. Вероятно, это единственный способ поддерживать разумную прогрессию уровня сложности.

В Shadow of the Erdtree урон и сопротивление сдерживаются системой параллельной прогрессии — благословениями. Это увеличивает урон и сопротивление персонажа, его маунта и призванного пепла. Чтобы улучшить себя в местах благодати, нужно найти определенное количество предметов. Вопреки первоначальному мнению, благословения не ограничивают наносимый и получаемый урон, а дают процентный бонус, который увеличивается со временем. Он становится существенным только на финальных этапах кампании и в битвах с самыми яростными врагами. Это похоже на механику с душами гигантов в Dark Souls 2, которая уменьшала выносливость босса Вендрика в зависимости от их количества в инвентаре. Нам показалось, что разработчики добавили эту систему, чтобы дать ощущение роста тем, кто достиг слишком высоких уровней, а не для того, чтобы сделать игру проще.

Дополнение к Elden Ring требует от игрока персонажа примерно 150-го уровня с хорошо продуманными навыками и характеристиками. Столкновение с обитателями Страны Теней может стать шоком для менее прокачанных героев, в то время как высокий уровень значительно упрощает начальные этапы. Бои вызывают прилив адреналина, а сложность оказывается вполне преодолимой при наличии нужных знаний. Более сухое и ограниченное вмешательство могло бы сделать игру менее привлекательной для широкой аудитории, а значительная часть привлекательности Elden Ring заключается в ее гибкости по сравнению с другими играми серии Souls. С технической стороны особых изменений нет. Shadow of the Erdtree великолепна с художественной точки зрения, но в этом DLC нет прогресса в графике или балансе. Поначалу нововведения могут показаться мелочью, но как только вы к ним привыкнете, они значительно упростят навигацию по карманам персонажа.