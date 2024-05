Давайте разберёмся: совершенно новая Steam Deck OLED — это не просто консоль с обновленным дисплеем. За исключением внешнего корпуса, это фактически полное обновление всей системы, и, возможно, самое значительное обновление консоли среднего поколения из тех, что я видел. Но обратим внимание на великолепный новый дисплей: он больше, ярче, работает на частоте 90 Гц, а в сочетании с улучшениями SteamOS вы также получаете поддержку Full HDR. Запустите игры Ori и Will of the Wisps, чтобы оценить лучшее в своем классе разрешение HDR, и вы быстро поймете, что Valve удалось достичь качества изображения, сравнимого с домашними кинотеатрами, на портативных игровых устройствах. Это просто невероятно.

По сравнению с оригинальной моделью, новый портативный компьютер выглядит почти так же, как и первое поколение. Но как только вы включите устройство, вы заметите значительные улучшения в работе как при дневном свете, так и в темноте по сравнению со стандартной моделью. Valve отмечает высокий коэффициент контрастности — миллион к одному (как и в случае с OLED), а также широкую цветовую гамму P3 (110 %) и частоту обновления 90 Гц. Что касается максимальной яркости при использовании HDR-подсветки, то дисплей достигает 1000 нит. Это значительный прогресс по сравнению с тусклыми 400 нит оригинального ЖК-дисплея. Сам дисплей стал больше: 7,4 дюйма по сравнению с 7-дюймовым экраном первой модели. Это позволило уменьшить размеры рамок.

При обновлении на частоте 90 Гц в SteamOS доступна настройка ограничения частоты кадров. В модели с ЖК-дисплеем игроки могут настраивать целевую частоту кадров в соответствии с выбранной частотой обновления экрана. В тестовом программном обеспечении это реализовано в виде простого ползунка: выбираете желаемый предел частоты кадров, и SteamOS соответствующим образом настраивает дисплей на частоту 90 Гц. Технология VRR пока недоступна, но экран можно настроить в диапазоне от 45 до 90 Гц. Например, если выбрать 30 кадров в секунду, дисплей всё равно будет обновляться с частотой 90 Гц, повторяя один и тот же кадр три раза. Если выбрать 40 кадров в секунду, частота обновления дисплея снизится до 80 Гц, что позволит удваивать каждый кадр — думаю, идея понятна.

Настроить и включить HDR в Windows может быть непросто, но благодаря управлению операционной системой Valve в Steam Deck это делается легко. Некоторые игры автоматически запускаются в режиме HDR, а в других достаточно лишь активировать эту функцию в настройках игры. В моих любимых проектах всё «просто работало» без лишних усилий, а качество картинки было на высоте. Я изучил множество портативных ПК, но ничего подобного не нашёл.

В остальном Steam Deck почти не отличается от оригинальной модели, но стал холоднее, тише и легче. Разница между Steam OLED и базовой моделью составляет всего 30 грамм, но удивительно, насколько сильно это ощущается во время игры. Звук стал гораздо приятнее благодаря более крупному вентилятору (который может вращаться медленнее, чтобы отводить столько же тепла) и 6-нанометровому технологическому процессору AMD Van Gogh, разработанному специально для этой системы. Этот чип более эффективен, чем его 7-нанометровый предшественник, что означает меньшее энергопотребление и тепловыделение. В результате, хоть новая модель Steam Deck и не соответствует требованиям Switch по звуковому профилю, она значительно тише, чем базовая модель Steam Deck.

Обновлённый процессор также имеет память с частотой 6400 Мбит/с, что является улучшением по сравнению с модулями с частотой 5500 Мбит/с, которые использовались в оригинальной деке. Valve утверждает, что целевые показатели производительности новой деки не изменились по сравнению со старой. Однако я обнаружил, что обновлённая модель в среднем на 2–9 % быстрее оригинальной, в зависимости от типа контента.Большая пропускная способность памяти (и меньшая задержка, по словам Valve) очень полезна для APU от AMD. Вполне возможно, что дополнительная эффективность нового процессора также повысит производительность чипа, учитывая, что общий показатель TDP остается на уровне 15 Вт, как и у оригинальной модели.

На практике это означает, что если вы ограничиваете частоту кадров до 60 FPS или ниже, то получаете дополнительно 2–3 кадра в секунду. Скорее всего, вы будете более строго придерживаться выбранного лимита. Ещё одно наблюдение: новая модель Steam Deck меньше заикается под нагрузкой. Это особенно заметно при быстром перемещении в Cyberpunk 2077 и при первой встрече с полчищами крыс в A Plague Tale: Requiem.

Инженеры Valve внесли изменения практически в каждый компонент Steam Deck, делая его удобнее для пользователей. Особенно заметно улучшение времени автономной работы. Экран с поддержкой HDR эффективнее своего ЖК-предшественника, а новый 6-нм процессор обладает преимуществами, о которых мы уже говорили. Но увеличение ёмкости батареи с 40 Вт в старой модели до 50 Вт в новой приводит к уменьшению времени автономной работы.

По заявлению Valve, даже без учёта дополнительных улучшений, заряд батареи увеличивается на 25 %. Дополнительная эффективность в других областях дает кумулятивный эффект, позволяя продлить время игры на 30–50 %. Чтобы понять, как это работает в реальном сценарии, я выбрал статичную сцену из Cyberpunk 2077. В результате время автономной работы увеличилось примерно на 42–45 %.

Valve внесла множество улучшений в Steam Deck, но здесь мы рассмотрим лишь основные из них. Обновление Wi-Fi 6E позволяет в три раза быстрее загружать данные, ускоряет зарядку и возобновляет работу системы из режима ожидания. Новый сенсорный экран с частотой опроса 180 Гц обеспечивает более плавное взаимодействие с интерфейсом. Модуль Bluetooth 5.3 оснащён специальной антенной, которая позволяет одновременно использовать Wi-Fi и Bluetooth. Тактильные характеристики и трекпад были улучшены, чтобы обеспечить более точное управление. Звук Steam Deck стал громче и насыщеннее, а кнопки управления получили небольшие доработки. Valve также улучшила ремонтопригодность устройства, используя более прочные винты с металлическими выступами. Теперь дисплей можно заменить, не снимая заднюю панель устройства.

Таким образом, Steam Deck OLED значительно превосходит предыдущую модель по всем параметрам, и его появление открывает новые возможности. Цена базовой модели осталась прежней — 399 долларов. За эту цену вы получите консоль первого поколения с твердотельным накопителем на 256 ГБ. Это значительное улучшение по сравнению со старой моделью, оснащенной 64 ГБ флэш-памяти eMMC, но без всех преимуществ OLED-модели. За 549 долларов вы можете приобрести консоль с твердотельным накопителем на 512 ГБ, а за 649 долларов — на 1 ТБ.

Цены на старые модели снижаются, но после выхода новой модели Steam Deck OLED я не могу рекомендовать их к покупке. Если вы знаете, чем отличается Nintendo Switch OLED от обычной модели Switch, то вы понимаете, о каком уровне улучшений идёт речь. Steam Deck OLED оснащена экраном с потрясающими техническими характеристиками и поддержкой HDR. Это лучший экран среди портативных устройств, который мне доводилось видеть. Увеличение времени автономной работы, уменьшение веса и улучшение звука делают устройство еще более привлекательным. Если бюджет позволяет, настоятельно рекомендую выбрать модель Steam Deck OLED.

Есть ли у меня критические замечания? Пожалуй, да. Мне бы хотелось увидеть еще один порт USB-C. Кроме того, стоит учитывать, что до выхода новой Steam Deck ещё далеко. Несомненно, некоторые из самых требовательных игр не демонстрируют должной производительности. Тем не менее, всегда найдутся игры, которые будут работать отлично. А OLED-экран станет отличным поводом вернуться к некоторым играм из вашей библиотеки. Моим первым выбором стал Batman Arkham Knight, и я не был разочарован.

Благодаря появлению конкурентов среди портативных компьютеров на базе Windows, которые предлагают высокую производительность, удобство использования и длительное время автономной работы, то, что раньше считалось лучшим портативным ПК, стало ещё лучше. Valve называет Steam Deck OLED финальной версией первого поколения, и с этим сложно не согласиться. Однако это не идёт на пользу общим достижениям компании в области создания портативных устройств с момента выпуска оригинальной модели в начале 2022 года.

С момента своего появления SteamOS стала надёжным и доступным способом играть в компьютерные игры на ходу, открыв совершенно новый сегмент рынка ПК. В своём программном обеспечении Valve мастерски находит баланс между простотой использования и широкими возможностями настройки, чего ожидает аудитория ПК. Совместимость с Proton обычно не влияет на удобство работы, а некоторые игры даже показывают лучшую производительность в SteamOS по сравнению с Windows.

За время своего существования Steam Deck превзошёл все ожидания, и с выходом Steam Deck OLED компания Valve стремится повторить этот успех. Это выдающийся продукт.