Если говорить о ярко запоминающихся играх с открытым миром, то на ум сразу приходят такие проекты, как «Elden Ring» и «The Legend of Zelda: Breath of the Wild». Хотя эти игры стремятся к разным целям, их объединяет глубокое уважение к исследованию. В этих играх мир не размечен маркерами на карте, он создан так, чтобы побуждать игроков к изучению, и именно это делает данные игры такими интересными.

Еще в 2012 году вышла игра Dragon’s Dogma, которая стремилась подарить такое же ощущение захватывающего приключения. Она стала первым серьезным прорывом Capcom в жанре фэнтезийных RPG. К сожалению, выход этой игры совпал с релизом Skyrim, поэтому поначалу она осталась в тени. Однако за прошедшие годы игра приобрела статус культовой благодаря положительным отзывам игроков. Можно утверждать, что Dragon’s Dogma опередила своё время, делая акцент на «эмерджентной» глубине игрового процесса и отсутствии навязчивой помощи игроку — характеристиках, ставших популярными у критиков в 2024 году.

И это приводит нас к игре Dragon’s Dogma 2 — долгожданному продолжению, которого преданные фанаты серии ждали 12 лет. Учитывая современные тенденции в создании игр с открытым миром, Capcom могла бы пойти другим путём и сделать более современный проект. Однако Dragon’s Dogma 2 по сути является переосмыслением первой части, но с большим количеством ресурсов и бюджетом, соответствующим амбициям разработчиков. В итоге получилась игра в жанре экшн-RPG с открытым миром, которая наравне с Elden Ring и The Legend of Zelda: Breath of the Wild стала одним из самых увлекательных приключений в игровой индустрии.

Всё в этой игре способствует исследованию мира. Мы имеем в виду, что значительную часть времени вы будете перемещаться по разветвленной системе дорог, составляющих карту игры. Эти тропы — основа Dragon’s Dogma 2, они дарят яркие впечатления, когда вы взбираетесь на горы, переходите по шатким мостам и бежите по пыльным дорогам. Это уникальная концепция открытого мира, которая одновременно манит вас вперёд удивительными видами и позволяет глубоко погрузиться в разнообразие игрового пространства.

Но прежде чем двинуться дальше, стоит кратко обсудить концепцию Dragon’s Dogma. Как и в оригинальной игре, вы управляете полностью настраиваемым персонажем, известным как Восставший. Ваше сердце в буквальном смысле похищено всемогущим драконом, и задача героя — выследить крылатую угрозу и стать героем в глазах людей. Для ясности, это не прямое продолжение; играть в первую часть Dragon’s Dogma необязательно, хотя это поможет лучше понять, что пытается сделать сиквел.

Действительно, в этом продолжении разработчики постарались улучшить всё то, что было реализовано в Dragon’s Dogma правильно. Так, например, в игре стало доступно вдвое больше возможностей для исследования благодаря значительно увеличенной карте, полной секретов. Кроме того, было добавлено более подробное описание классов персонажей (или профессий, как их называет игра), а также предпринята попытка сделать повествование более углубленным. Если говорить о сюжете, то в первой игре была затронута тема политических интриг, однако полноценно раскрыть её не удалось. Повествование было поверхностным, а для передачи атмосферы и тона использовались несколько ключевых роликов вместо типичного сюжета, основанного на диалогах.

В Dragon’s Dogma 2 ситуация похожая. Несомненно, история здесь не на первом месте по сравнению с приключениями, в которых вы будете участвовать, но всё же она даёт чуть больше информации об устройстве общества в фэнтезийном мире. Так, многие основные сюжетные задания связаны с запутанными сюжетами и персонажами, мотивы которых вызывают сомнения. Всё это выглядит очень театрально, особенно в плане сценария, который часто напоминает причудливые сюжеты пьес Шекспира.

Конечно, не всем придётся по вкусу уникальный стиль повествования в игре — это явно не привычная нам RPG, сфокусированная на персонажах. Однако Dragon’s Dogma 2 — это в первую очередь про геймплей, и более захватывающая история могла бы отвлечь внимание от сильных сторон игры. Сюжет, который остается на втором плане и просто дает достаточно поводов для долгих приключений, отлично справляется со своей задачей.

Как оказалось, все хотят добиться расположения избранного. Знать борется за влияние над ним, стремясь реализовать свои амбиции, в то время как крестьяне просят помощи в решении повседневных проблем. Неудивительно, что существует множество побочных заданий, которые отправляют игрока путешествовать по всему миру в поисках возможной славы. Большинство из этих заданий действительно интересны и помогают лучше понять окружающий мир, но цели часто сводятся к тому, чтобы пойти куда-то, взять что-то и вернуть это обратно. К счастью, это еще один случай, когда ценность исследования в игре перевешивает весь остальной опыт; само путешествие к месту назначения часто становится кульминацией любого квеста.

Именно поэтому в Dragon’s Dogma 2 делается всё возможное, чтобы карта была максимально динамичной. Прежде всего, этому способствуют случайные события и враги, которые не дают заскучать. Почти всегда происходит что-то интересное: то стая визжащих гоблинов нападёт, то грифон начинает раздирать повозку, запряженную волами. Иногда в драку даже вступают целые группы противников из ближайшего кафе или разбойничьего лагеря, что приводит к полнейшему хаосу. Помните, как в Скайриме гиганты и мамонты охраняли козу, а вы удивлялись, насколько живым кажется мир игры? Так вот, в Dragon’s Dogma 2 ощущения будут ещё ярче.

В игре также присутствуют тонкие механики выживания, которые поддерживают ощущение приключения. Когда вы путешествуете и участвуете в многочисленных сражениях, ваш запас здоровья уменьшается по мере получения урона. Особенно в начале игры постепенно убывающий запас здоровья заставляет вас останавливаться и отдыхать после тяжелой битвы в лагере в дикой местности или в гостинице. Таким образом, в каждом путешествии присутствует элемент соотношения риска и награды, что усиливается благодаря великолепному циклу дня и ночи, когда более опасные монстры (включая жутких существ, таких как живые мертвецы) бродят по дорогам после захода солнца.

Битвы с этими монстрами — одна из главных особенностей игры, которая привлекает внимание. Сражения в оригинальной Dragon’s Dogma были хороши, но продолжение выводит их на новый уровень. Анимация персонажей стала более плавной, а у каждого вида врагов есть свои приемы, к которым нужно приспособиться. Кроме того, появились новые возможности для отдыха, что позволяет экспериментировать и находить наиболее интересные варианты.

Capcom на протяжении многих лет создавала выдающиеся игры, такие как Monster Hunter и Devil May Cry, и в новой игре ей удалось достичь выдающегося уровня в передаче ощущения боя. Новичкам может показаться, что суть битв заключается в профессиях и техниках, которые они предоставляют, но на самом деле важно то, как вы ведете себя в каждой схватке. У каждого монстра есть свои слабости: например, гарпий нужно атаковать в воздухе, пока они не стали уязвимыми. Некоторые профессии лучше подходят для уничтожения определенных видов монстров. Также можно использовать особенности местности в свою пользу, атакуя крупных противников и побеждая их в стиле игры «Shadow of Colossus». Всё это делает бои динамичными и предлагает разные способы решения всё более сложных ситуаций.

Одним словом, нет ничего приятнее, чем нанести сокрушительный удар по голове огра и увидеть, как он пошатывается и падает. Однако от других игр Dragon’s Dogma отличает подход к проведению сокрушительной атаки. В игре используется партийная система, где к вашему персонажу, Восставшему, присоединяются спутники, известные как пешки. Это управляемые искусственным интеллектом не совсем реальные игроки, которые играют ключевую роль как в игровом процессе, так и в сюжете, поскольку они живут и умирают по воле Восставшего. В бою пешки действуют в зависимости от своего предыдущего опыта, могут давать советы, если знакомы с определенным противником.

Они получают опыт в приключениях с другими игроками, и в этом состоит суть системы пешек. Играть можно и без подключения к интернету — тогда вашими спутниками будут случайные пешки от Capcom. А если подключиться к сети, то вы встретите пешек из «других миров» — персонажей, созданных другими игроками. Ваша главная пешка всегда остаётся вашим спутником, но если ее займет другой игрок, она получит знания, которые пригодятся вам в путешествиях.

Если вы играли в первую часть, то уже хорошо знакомы с системой пешек, и в сиквеле она осталась практически такой же. Однако искусственный интеллект был заметно улучшен. Теперь они сражаются в соответствии со своим классом. Маги и лучники держатся на расстоянии, а щитоносцы и воины вступают в ближний бой. Это позволяет избежать моментов, которые в оригинальной игре могли привести к разочарованию.

В целом, система пешек остаётся уникальной особенностью. В их поведении есть что-то необычное, и это становится еще заметнее благодаря их шуткам друг над другом. Новых игроков может удивить, что нет возможности играть в кооперативе, но нельзя не признать, насколько привлекательными могут быть ваши верные пешки, особенно когда вы сражаетесь бок о бок.

Кстати, во время боя вы, скорее всего, столкнетесь с основным недостатком Dragon’s Dogma 2. Речь идет о неограниченной частоте кадров, которая на PS5 может варьироваться от 15 до 60 кадров в секунду. Важно отметить, что в большинстве случаев игра работает со стабильной частотой в 30 кадров в секунду, и игровой процесс проходит так плавно, что большинство игроков, вероятно, даже не заметят небольших технических проблем. Тем не менее, когда на дороге, заросшей растительностью, начинается суматоха и игра вынуждена отображать сложные визуальные эффекты магических заклинаний, частота кадров может значительно упасть.

Интересно, что если вы направите камеру на небо, где нет деревьев, травы, частиц, световых эффектов и теней, то частота кадров увеличится до 60. Аналогично, когда вы попадаете в Rift — межпространственную (и, что самое важное, бесплодную) плоскость, где вы можете набирать пешек, частота кадров также увеличивается. Таким образом, перепады частоты кадров очевидны, но стоит надеяться, что Capcom сможет оптимизировать игру.

Визуально Dragon’s Dogma 2 часто выглядит очень живописно. Особенно впечатляют детали окружения в дикой местности и безупречное освещение. Временами игра выглядит как настоящий релиз текущего поколения, который невозможно было бы запустить на PS4. На самом деле, у нас есть только одна претензия к визуалу — это явный недостаток анимации в диалогах. Синхронизация звука почти не используется за пределами сюжетных роликов и некоторые стандартные анимации взяты из первой игры.

И последнее, но не менее важное — микротранзакции в игре, которые вызывают наибольшее разочарование. Если вы ещё не поняли, Dragon’s Dogma 2 — это потрясающая RPG. Проходя всё приключение, о котором идёт речь в этом обзоре, вряд ли кто-то захочет потратить реальные деньги на предметы, доступные в игре. Однако сам факт наличия микротранзакций воспринимается как пренебрежение со стороны Capcom к своему же детищу. В Dragon’s Dogma 2 микротранзакции не нужны: это однопользовательская игра с открытым миром, которая сосредоточена на исследовании и открытиях.

Dragon’s Dogma 2 — это настоящее произведение искусства, которое подарит вам незабываемые приключения. Если вы были поклонником первой части, то даже не сомневайтесь: эта игра воплощает всё то, чем Dragon’s Dogma хотела стать в 2012 году, и она великолепна. Но даже если вы новичок, этот сиквел стоит наряду с одними из величайших игр с открытым миром.