В Майами, одном из самых билингвальных городов США, наблюдается появление уникального диалекта, являющегося смесью английского и испанского языков. Этот диалект, возникший из-за культурного слияния между носителями этих языков, представляет собой интересное явление в мире лингвистики.

Профессор Филипп М. Картер, директор Центра гуманитарных наук в городской среде во Флоридском международном университете, исследовал этот диалект в течение последних десяти лет. Он отмечает, что новый диалект характеризуется уникальными, хотя и незначительными, произношениями, грамматическими особенностями и словесными различиями.

Одной из особенностей Майами-английского является использование кальков - прямых переводов испанских выражений на английский язык, сохраняя при этом структуру испанской фразы. Например, испанское выражение "bajar del carro" переводится как "get down from the car", а не как "get out of the car", как это обычно происходит в американском английском.

Интересно, что этот диалект начинают принимать и носители английского языка в Майами, не только билингвы. Исследование Картера показало, что этот диалект кажется естественным для жителей Майами, в то время как люди из других регионов находят его более чуждым.

Картер подчеркивает, что все языковые разновидности являются отражением уникальных исторических и культурных обстоятельств и заслуживают уважения и признания. Этот новый диалект - пример того, как языки постоянно развиваются и адаптируются к меняющимся социальным условиям.