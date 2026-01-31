Это лишит Apple преимуществ по части анонса и выпуска на рынок самых мощных мобильных устройств.

В Сети уже некоторое время циркулирует информация о том, что компании Apple, Qualcomm и MediaTek собираются представить в текущем году свои первые 2-нм чипы. При этом производитель iPhone, как утверждают инсайдеры, останется на техпроцессе N2 от тайваньской TSMC. А вот его конкуренты перейдут на доработанный N2P ради получения небольшого преимущества в плане производительности своих новых устройств.

Источник изображений: Wccftech

Если говорить о ключевых флагманских новинках конкурентов Apple, то Xiaomi 18 станет первым флагманом на базе чипа Snapdragon 8 Elite Gen 6. Многие другие производители отдадут своё предпочтение в сторону MediaTek из-за более дешёвого Dimensity 9600.

Инсайдер в китайской соцсети Weibo с ником Smart Pikachu отметил, что и другие мобильные флагманы на базе Snapdragon 8 Elite Gen 6 и Dimensity 9600 тоже должны появиться примерно тогда же, когда появится iPhone 18, — то есть, в сентябре текущего года. Данную информацию также подтвердил ещё один любитель «сливов» из китайской социальной сети Weibo с ником Smart Chip Insider. Он рассказал, что чипы A20 и A20 Pro от Apple, Snapdragon 8 Elite Gen 6 Pro и Snapdragon 8 Elite Gen 6, а также Dimensity 9600 будут выпущены в одном месяце.

Получается, в этом году у Apple вовсе не будет форы перед конкурентами по части анонса и выпуска самых мощных мобильных устройств на рынке.