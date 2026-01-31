Archaeology News Online Magazine сообщает об обнаружении в центральной Германии узкого искусственного туннеля эпохи позднего Средневековья. Его нашли внутри гораздо более древнего рва, созданного неолитической культурой Баальберга около 6000 лет назад.

Archaeology News Online Magazine рассказывает о необычной находке, сделанной археологами в Саксонии-Анхальт (Германия). Во время раскопок на холме Дорнберг, где планировали строить ветряные турбины, специалисты наткнулись на сложный объект: позднесредневековый подземный ход, который прорыли прямо внутри неолитического рва.

Изначально ученые из Государственного управления по охране культурного наследия исследовали большой трапециевидный ров. Это сооружение принадлежало культуре Баальберга, представители которой жили здесь в четвертом тысячелетии до нашей эры. Место и раньше считалось важным: там находили погребения позднего неолита и следы кургана бронзового века.

В южной части древнего рва археологи увидели овальную яму. Рядом лежала каменная плита, и сначала подумали на очередную могилу. Засыпка ямы уходила под наклоном вглубь плотного лёссового грунта — осадочной породы, похожей на суглинок. А в земле нашли осколки средневековой керамики и камни.

фото издания Archaeology News Online Magazine

В итоге перед учеными открылся узкий изогнутый проход высотой чуть больше метра и шириной всего в полметра. Его крыша имела двускатную форму, прямо вырезанную в грунте. Это классический эрдсталл — рукотворная система туннелей, распространенная в Средневековье по всей Европе.

Внутри хода нашлись железная подкова, скелет лисы и кости мелких животных. На полу лежал тонкий слой древесного угля — слой говорил о непродолжительном пожаре, но не о костре, который бы горел здесь постоянно. Вход когда-то явно завалили камнями, чтобы его закрыть.

Зачем строили такие туннели — до конца не ясно. Возможно, это были тайные убежища, склады или постройки, связанные с ритуальными практиками. Уникальность туннеля в Райнштедте в том, что его встроили в готовый древний памятник.

Археологи продолжают изучать находку, чтобы понять хронологию наслоения эпох.