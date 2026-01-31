Сайт Конференция
Global_Chronicles
Загадочный средневековый туннель обнаружен в 6000-летнем неолитическом рве
Archaeology News Online Magazine сообщает об обнаружении в центральной Германии узкого искусственного туннеля эпохи позднего Средневековья. Его нашли внутри гораздо более древнего рва, созданного неолитической культурой Баальберга около 6000 лет назад.

Archaeology News Online Magazine рассказывает о необычной находке, сделанной археологами в Саксонии-Анхальт (Германия). Во время раскопок на холме Дорнберг, где планировали строить ветряные турбины, специалисты наткнулись на сложный объект: позднесредневековый подземный ход, который прорыли прямо внутри неолитического рва.

 

Изначально ученые из Государственного управления по охране культурного наследия исследовали большой трапециевидный ров. Это сооружение принадлежало культуре Баальберга, представители которой жили здесь в четвертом тысячелетии до нашей эры. Место и раньше считалось важным: там находили погребения позднего неолита и следы кургана бронзового века.

В южной части древнего рва археологи увидели овальную яму. Рядом лежала каменная плита, и сначала подумали на очередную могилу. Засыпка ямы уходила под наклоном вглубь плотного лёссового грунта — осадочной породы, похожей на суглинок. А в земле нашли осколки средневековой керамики и камни.

*  фото издания Archaeology News Online Magazine

В итоге перед учеными открылся узкий изогнутый проход высотой чуть больше метра и шириной всего в полметра. Его крыша имела двускатную форму, прямо вырезанную в грунте. Это классический эрдсталл — рукотворная система туннелей, распространенная в Средневековье по всей Европе.

Внутри хода нашлись железная подкова, скелет лисы и кости мелких животных. На полу лежал тонкий слой древесного угля — слой говорил о непродолжительном пожаре, но не о костре, который бы горел здесь постоянно. Вход когда-то явно завалили камнями, чтобы его закрыть.

Зачем строили такие туннели — до конца не ясно. Возможно, это были тайные убежища, склады или постройки, связанные с ритуальными практиками. Уникальность туннеля в Райнштедте в том, что его встроили в готовый древний памятник.

Археологи продолжают изучать находку, чтобы понять хронологию наслоения эпох.

#германия #археология #средневековье #неолит #туннель #archaeology news online magazine #эрдсталл
Источник: archaeologymag.com
Сейчас обсуждают

tHE-CROWD
22:08
Недавно я купил на "неважно где" несколько компактных системников Lenovo ThinkCentre. Почистил, доукомплектовал, по необходимости, снабдил дешманскими мониками и раздал. Системникам от 5 до 10 лет. Н...
Как собрать дешевый игровой ПК на основе ОЗУ DDR3 в 2026 году и во что можно будет на нем поиграть
lighteon
21:38
Ну хоть кто-то смог посмеяться над данной поделкой моего творческого кризиса. Приятно видеть таких читателей в комментариях
Апгрейд офисной связки до околоигровой
Никита Шевченко
21:37
Собрал компактную сборку на 1700 сакете, использовав легендарный zalman cnps7000 медный. Этот кулер помимо процессора охлаждает все вокруг и память и врм и м2, который вообще без радиатора холодный вс...
Как я снизил температуру M.2 SSD и жестких дисков на 15 градусов, не потратив ни рубля
Данил Васин
20:54
вот бы йеменские пираты случайно потопили б эти эсминцы
Military Watch: ВМС США разместили восемь эсминцев на передовых позициях для операций против Ирана
Roditch
20:52
Если Минфин хочет контролировать перемещение средств частных лиц, то ограничение на внесение наличных - это откровенный бред. Если люди уйдут в наличку, то про контроль можно забыть.
Минфин предлагает ограничить физлицам внесение наличных через банкоматы на сумму до 1 млн рублей
Роман Недошковский
20:32
В такой технике на практике нет смысла. Просто потому, что например существующие аудиозаписи сами по себе ограничены в частотном диапазоне. Не часто попадаются в которых есть частоты даже в 35 Гц, ниж...
Почему полоса пропускания усилителей звука и акустики от 20 Гц до 20 кГц недопустимо мала
lighteon
20:32
Опять твоя характеристика, тебе не надоело ее писать и самому с собой общаться? Это уже к психиатру и прокапаться и в этом ничего зазорного нет...
Апгрейд офисной связки до околоигровой
Mint
20:25
У тебя дегенеративные понты из третьего класса, тебе лет то сколько, малолетка?
Апгрейд офисной связки до околоигровой
Mint
20:22
А то ты уже два раза писал про дрочку, она тебе спокойно жить не даёт
Апгрейд офисной связки до околоигровой
Mint
20:21
Долбаёб, иди вздочни уже очкo своё, чмошник ипаный
Апгрейд офисной связки до околоигровой
