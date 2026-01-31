Компания намерена сконцентрироваться на выпуске RTX 5060 Ti, RTX 5060 и RTX 5070. Остальные решения окажутся в серьёзном дефиците.

Согласно новому отчёту аналитиков Board Channel, Nvidia и её партнёры окончательно сформировали план поставок видеокарт GeForce RTX 50 на первый квартал 2026 года. Главный вывод заключается в том, что львиная доля производства придётся всего на три модели с небольшим объёмом памяти.

Около 75% всех поставок займут видеокарты с 8 ГБ видеопамяти: основной упор будет сделан на RTX 5060 Ti 8GB, за ней последует RTX 5060 8GB. Третьим продуктом станет RTX 5070, но, что интересно, она теперь тоже отнесена к «приоритетным» моделям, несмотря на 12 ГБ памяти.

Такая стратегия прямо связана с дефицитом и ростом цен на память GDDR. Производители открыто связывают проблемы с доступностью карт именно с ограничениями по чипам. В результате модели с большим объёмом памяти, такие как RTX 5060 Ti 16 ГБ и RTX 5070 Ti, отодвигаются на второй план и будут поставляться в рамках оставшихся 25% квот, определяемых спросом.

Эти данные подтверждают более ранние слухи о смещении акцента Nvidia к 8-гигабайтным картам. Ситуация заставит дистрибьюторов быстро пересматривать свои складские запасы и стратегии продаж. Для геймеров это, скорее всего, означает, что самые доступные по цене новинки будут комплектоваться минимальным объёмом памяти, а за более продвинутые версии придётся доплачивать или ждать их появления в наличии.

