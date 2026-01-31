Редакция журнала Military Watch не исключает, что США пребывают в полной готовности начать операцию в Иране.

ВМС США разместили восемь эсминцев класса «Арли Берк» (Arleigh Burke) на Ближнем Востоке для потенциальных операций против Ирана. Журнал Military Watch полагает, что Соединенные Штаты уже готовы начать конфликт высокой интенсивности со своим давним региональным противником.

Изображение: нейросеть qwen.aiКак полагает Military Watch класс эсминцев «Арли Берк» является самым боеспособным в мире. Первые корабли класса «Арли Берк» были спущены на воду в последние годы холодной войны. Хотя их конструкция со временем постепенно модернизировалась, и в неё продолжали интегрироваться новые поколения датчиков, вооружений и других подсистем.

Эсминцы класса «Арли Берк» оснащены 90 или 96 вертикальными пусковыми установками, в зависимости от модификации, которые могут вмещать крылатые ракеты Tomahawk для поражения наземных целей. Также они могут запускать зенитные ракеты SM-3 и SM-6 для защиты от воздушных и ракетных атак. Таким образом, корабли могут напрямую поддерживать наступления против иранских целей, запуская ракеты с безопасных расстояний. Кроме того, они могут обеспечивать защиту как авианосных групп, так и наземных целей.

Три эсминца, развернутых на Ближнем Востоке, USS Frank E. Petersen Jr., USS Spruance, USS Michael Murphy, были передислоцированы из Тихого океана вместе с атомным супер-авианосцем класса «Нимиц» USS Abraham Lincoln. Сейчас они находятся в Северном Аравийском море.

Тем временем эсминцы USS Bulkeley и USS Roosevelt развернуты в восточной части Средиземного моря, что является оптимальным положением для участия в операциях противоракетной обороны Израиля.

Эсминцы USS McFaul и USS Mitscher размещены вблизи Ормузского пролива, где они могут сыграть центральную роль в нанесении ударов крылатыми ракетами по иранским целям и, потенциально, в обороне американских военных баз в регионе Персидского залива.

Наконец, восьмой эсминец, USS Delbert D. Black, размещен в Красном море, откуда он потенциально может наносить удары по силам коалиции в Йемене или может быть переброшен в обход Баб-эль-Мандебского пролива для участия в ракетных ударах по Ирану.

Редакция журнала Military Watch приходит к выводу, что сохраняется значительная вероятность того, что в регион могут быть развернуты дополнительные эсминцы, и, возможно, вторая авианосная ударная группа, если Соединенные Штаты захотят либо еще больше усилить давление на Иран, либо снова прибегнуть к открытым боевым действиям.