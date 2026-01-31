Покупатели по всему миру в 2025 году отдавали предпочтение моделям iPhone нескольких последних поколений

Компания Samsung по итогам 2025 года смогла нарастить продажи своих смартфонов, если сравнивать с показателями 2024 года. При этом первое место она не смогла занять, поскольку её обошла Apple. Закономерно, что американский производитель имеет больше представителей и в первой десятке наиболее продаваемых смартфонов.

Изображение: Grok

Может быть интересно

Статистика компании Counterpoint Research показала, что на первом месте по объёму продаж находится iPhone 16. Следом за ним располагаются модели iPhone 16 Pro Max, iPhone 16 Pro и iPhone 17 Pro Max. Пятое место занимает Samsung Galaxy A 16 5G, за ним располагается Galaxy A 06 4G.

Изображение: Counterpoint Research

Самый дорогой в десятке — Galaxy S25 Ultra — находится на девятом месте. Все остальные места также принадлежат разным моделям iPhone. Это означает, что в десятке представлены аппараты только Apple и Samsung. Такое же соотношение их моделей было и годом ранее.

