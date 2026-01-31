Магазин пока не отвечает на запросы журналистов.

За последние несколько месяцев в сети Интернет был опубликован целый ряд случаев, связанных с негативным опытом при доставке комплектующих, когда покупатели получали вместо заказанного товара совершенно неожиданные предметы — на этом фоне читатель издания VideoCardz решил поделиться своей историей, которая произошла несколько лет назад и до сих пор не была урегулирована.

Источник фото: VideoCardz/Marino

По словам пользователя, он заказал видеокарту PNY GeForce RTX 3080 Ti у немецкого ритейлера Notebooksbilliger за 1300 евро — именно столько стоила эта модель 4,5 года назад. Спустя несколько дней он получил посылку и после её распаковки обнаружил, что в упаковке от видеоадаптера находится не заказанный товар, а несколько коробок пластилина. По мнению пострадавшего покупателя, подмена могла произойти на этапе возврата, когда предыдущий владелец решил отказаться от видеокарты, отправив её обратно в магазин.

При этом урегулировать данный вопрос с ритейлером не удалось — пользователь до сих пор не получил ни денег, ни подменную видеокарту. Журналисты издания обратились непосредственно к Notebooksbilliger за комментариями, но ответа пока не получили. Учитывая, что история длится уже более четырёх лет, шансы на успех, судя по всему, приближаются к нулю.