GizmoChina сообщает о появлении глобальной модели планшета Xiaomi Pad 8 Pro в базе бенчмарка Geekbench.

На портале GizmoChina появилась информация, основанная на новых данных из Geekbench. Глобальная версия планшета Xiaomi Pad 8 Pro, уже замеченная ранее в сертификациях, прошла тестирование в бенчмарке, что окончательно раскрыло его ключевые аппаратные характеристики и подтвердило высочайший уровень производительности.

Может быть интересно

Согласно данным теста, которые приводит GizmoChina, планшет для международного рынка будет оснащен 8 ГБ ОЗУ. Процессорная платформа не вызвала вопросов: результаты в 2940 баллов в одноядерном и 8759 баллов в многоядерном тесте практически идентичны показателям китайской версии. Это прямо указывает на чип Snapdragon 8 Elite.

Xiaomi пока не объявляла дату старта международных продаж. При этом, по мнению авторов материала, на возможный прогресс в этом вопросе косвенно указывает другая утечка — о скором глобальном выходе смартфонов серии Xiaomi 17.

Что известно об устройстве в целом? Базовая конфигурация повторяет китайскую модель. Планшет получил 11.2-дюймовый LCD-экран с разрешением 3.2K и высокой частотой обновления 144 Гц. Заявлена поддержка стандартов HDR, а для комфорта глаз используется защита по стандарту TÜV и технология DC Dimming. Производитель ранее заявлял, что результаты планшета в AnTuTu превышают 3 миллиона баллов, что позволяет использовать данный гаджет от 4K-монтажа до требовательных игр.

* все фото и скрины издания GizmoChina