Zelikman
LG Display отказалась от производства 8K-экранов для телевизоров
В компании считают, что рынок пока не готов к данной технологии.

Компания LG Display официально подтвердила остановку производства 8K-панелей как для LCD, так и для OLED-матриц. Это решение ставит крест на перспективах технологии, за которую ещё недавно боролись все ведущие бренды.

LG 

В LG заявили, что внимательно следят за трендами и развитием экосистемы 8K-контента, оставив за собой право вернуться к теме, «когда рынок будет готов». Однако, на практике линейка 8K-телевизоров компании подошла к концу. Из-за отсутствия спроса LG Electronics перестанет выпускать свою топовую 8K-модель QNED99T, выпущенную в 2024 году.

Попытки разогреть рынок за счёт скидок не увенчались успехом. Ещё в 2022 году LG резко снизила цену на свой первый 88-дюймовый 8K OLED-телевизор на 7000 долларов, но даже это не спасло спрос. Проблема в фундаментальном отсутствии причин для покупки. Массового контента в 8K просто нет, а разница с 4K на обычных дистанциях просмотра для большинства зрителей незаметна.

Всё же стоит отметить, что LG не первопроходец в этом отступлении. TCL отказалась от разработки новых 8K-телевизоров ещё в 2023 году. Sony пошла ещё дальше, свернув производство своих последних 8K-моделей в апреле 2025 года. С учётом планов по продаже телевизионного бизнеса Bravia, возвращение японского гиганта в эту нишу почти невозможно.

#oled #телевизоры #lg display #lcd
Источник: ithome.com
