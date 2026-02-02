Теперь размер компенсации будет определяться не по цене нового товара, а в зависимости от стоимости аналогичной модели на рынке подержанных товаров

С 1 февраля 2026 года вступили в силу поправки к закону о защите прав потребителей, которые коснутся порядка расчёта компенсаций при возврате технически сложных товаров, таких как смартфоны, ноутбуки, телевизоры и другая электроника.

Ранее потребители имели право требовать компенсацию разницы между стоимостью нового аналогичного устройства и ценой возвращённого товара. Однако теперь будет учитываться рыночная стоимость именно той модели, которую возвращает покупатель, принимая во внимание её состояние и год выпуска.

Как объяснил юрист Александр Хаминский, эти изменения позволят более точно оценивать фактическое состояние возвращаемого товара и частично переложить ответственность за естественный износ изделия на потребителя. Например, если покупатель вернёт ноутбук двухлетней давности, который оказался сломанным, то компенсация будет рассчитана исходя из стоимости аналогичных моделей соответствующего возраста и качества, представленных на рынке в настоящее время.

Исключение составляют ситуации, когда продавец намеренно вводит покупателей в заблуждение относительно характеристик, возраста или состояния товара. Если такое имело место, действуют прежние нормы расчета компенсации.