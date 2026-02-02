Сайт Конференция
Блоги
Все записи Новости Статьи Персональные Стань автором
Новости
Все новости Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Все статьи Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Статистика разгона Теги Файловый архив Реклама О сайте
Платим блогерам
Блоги
Новости Статьи Персональные
Новости
Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Платим блогерам
Блоги
link1pc_bl0g
В России с 1 февраля изменился порядок расчёта компенсации в случае возврата некачественной техники
Теперь размер компенсации будет определяться не по цене нового товара, а в зависимости от стоимости аналогичной модели на рынке подержанных товаров

С 1 февраля 2026 года вступили в силу поправки к закону о защите прав потребителей, которые коснутся порядка расчёта компенсаций при возврате технически сложных товаров, таких как смартфоны, ноутбуки, телевизоры и другая электроника.

YandexART

Может быть интересно

Ранее потребители имели право требовать компенсацию разницы между стоимостью нового аналогичного устройства и ценой возвращённого товара. Однако теперь будет учитываться рыночная стоимость именно той модели, которую возвращает покупатель, принимая во внимание её состояние и год выпуска.

Как объяснил юрист Александр Хаминский, эти изменения позволят более точно оценивать фактическое состояние возвращаемого товара и частично переложить ответственность за естественный износ изделия на потребителя. Например, если покупатель вернёт ноутбук двухлетней давности, который оказался сломанным, то компенсация будет рассчитана исходя из стоимости аналогичных моделей соответствующего возраста и качества, представленных на рынке в настоящее время.

Исключение составляют ситуации, когда продавец намеренно вводит покупателей в заблуждение относительно характеристик, возраста или состояния товара. Если такое имело место, действуют прежние нормы расчета компенсации.

#законодательство #гарантия #законодательство рф #законодательные инициативы #гарантийные обязательства #возврат товара #возврат товаров #зозпп
+
Написать комментарий (0)
Теперь в новом формате

Наш Telegram-канал @overclockers_news
Подписывайся, чтобы быть в курсе всех новостей!

Эффективная реклама для вашего бизнеса

Популярные новости

Samsung Galaxy S25 Ultra оказался единственным премиальным смартфоном среди топ-10 моделей
+
Начались рулежные испытания первого серийного беспилотного танкера MQ-25 Stingray для ВМС США
+
США одобрили поставку более 700 ракет PAC-3 MSE для ПВО в Саудовскую Аравию
1
Military Watch: ВМС США разместили восемь эсминцев на передовых позициях для операций против Ирана
2
Топовые смартфоны на Snapdragon 8 Elite Gen 6 и Dimensity 9600 выйдут одновременно с iPhone 18
+
Энтузиаст показал масштабированную со 136x76 точек до 4K при помощи DLSS 4.5 игру RDR 2
8
Электробус КАМАЗ-6282 начал курсировать между Зеленоградом и станцией московского метро «Ховрино»
10
В Германии заблокировали приобретение мобильных систем РЭБ MAUS за €600 млн
+
GizmoChina: Geekbench подтвердил флагманскую начинку глобальной версии Xiaomi Pad 8 Pro
+
Появились фото китайского истребителя шестого поколения с одновременно работающими тремя двигателями
+
На мировой рынок выходит игровой MiniLED-монитор Xiaomi G Pro 27Qi 2026 с частотой обновления 180 Гц
+
На YouTube-канале протестировали Titan V в паре с Ryzen 7 7800X3D и добились высокого fps в играх
+
В Китае испытывают уже четвертый прототип первого в мире истребителя шестого поколения
2
США одобрили продажу Израилю оружия на $6,5 млрд
+
Military Watch Magazine: Глубоко модернизированный Су-57 с индийской авионикой может превзойти F-35
1
Компания Google ликвидировала захватившую 9 млн Android-устройств сеть прокси-серверов
+
Злоумышленники украли 4556 ETH у криптовалютного кита с помощью атаки на адрес
1
Bitcoin подешевел до $78 000 при ещё более внушительном падении других криптовалют
2
LG Display отказалась от производства 8K-экранов для телевизоров
7
Пользователь получил вместо RTX 3080 Ti пластилин и до сих пор не смог вернуть свои деньги
2

Популярные статьи

Подборка фантастических фильмов категории В из видеосалонов 80-х
3
Краткий обзор игры «Every Day We Fight» (ранний доступ)
1
Обзор игры Blue Estate – как западный игрожур ругал рельсовые шутеры (18+)
1
Тест и разгон Radeon HD 5630 1 Гб GDDR3
11
Почему игровой движок Godot Engine непригоден для разработки перспективных проектов
+

Сейчас обсуждают

Китя.
10:55
Идиот это ты. 9800х3d сливают на wildberries распродажа уже по 35р. на Интел таких скидок не замечается. ссылка вот. https://www.wildberries.ru/catalog/605134676/detail.aspx
Сразу несколько владельцев Ryzen 5 9600X жалуются на проблемы с процессором на матплатах ASRock
222
10:20
помалкивали бы про рекорды в текущей ситуации роста цен
В России в 2025 году введено более 108 миллионов квадратных метров жилья
222
10:19
сатанистов трясет от одного упоминания 11
Количество пользователей Windows 11 достигло одного миллиарда
Roditch
10:09
Игра с графикой какого-нибудь оффлайн проекта 2009 года. В 2017 это было бы хорошо, но в 2026 это закономерный провал.
В студии Intrepid Studios прошли массовые увольнения после провала игры Ashes of Creation
Purga
10:08
Даааа, тут барыги начнут бабки рубить знатно. Как с машиной в принципе, только с салона выехала -15% от стоимости сразу. Через год -30% уже...
В России вступили в силу новые правила возврата некачественного товара
tunderklep
10:05
Как я скучаю по хорошим "рельсам"... Тогда я по настоящему играл, а не скучал.
Обзор игры Blue Estate – как западный игрожур ругал рельсовые шутеры (18+)
Roditch
09:59
Стоимость видеокарты на вторичном рынке (например на Avito) и в том же DNS изначально разные. Получается если видеокарта вышла из строя через месяц, то DNS пробивает цену на бу товар на avito и сразу ...
В России вступили в силу новые правила возврата некачественного товара
lighteon
09:52
Игры 30 летней давности со своим родным разрешением выглядят как некстген из будущего при сравнении с разрешением 136х76...
Энтузиаст показал масштабированную со 136x76 точек до 4K при помощи DLSS 4.5 игру RDR 2
Project_Raiden
09:39
Я раньше в сборках использовал Deepcool, кулеры неплохие (из последних - использовал AK620 к 12700К). А потом познакомился с ID Cooling, начиная с модели 224XTS ну и использовал много разных, дешевле-...
Собираем максимально выгодный игровой компьютер зимой 2026 года в условиях заоблачных цен на ОЗУ
Dentarg
09:27
Интересно, в RDR2 числа из квадратов он корректно восстанавливает или фантазирует?
Энтузиаст показал масштабированную со 136x76 точек до 4K при помощи DLSS 4.5 игру RDR 2
Нашли ошибку или опечатку? Выделите и нажмите Ctrl+Enter