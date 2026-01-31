Обратите внимание: Данный материал не подходит для чтения лицам младше 18-ти лет.

Когда-то давно рельсовые шутеры были популярным жанром, очень уважаемым среди геймеров. Их геймплей был крайне прост, но требовал знаний и умений. Игрок фокусировался исключительно на стрельбе – по врагам, окружению и бонусам. А передвижение по уровню игра брала на себя. Отсюда и появилось название жанра - игрок будто ехал в рельсам.

Не последнюю роль в популярности подобных игр сыграли световые пистолеты. Они не просто придавали крутости игровому процессу, они позволяли игрокам почувствовать себя настоящим героем истории. Ощутить тяжесть ствола, грамотно нажимать на курок, правильно держать прицел. Поиграть в это чудо можно было только в аркадном центре. Сегодня все знаковые игры той эпохи хорошо известны – Time Crisis, The House of the Dead и Virtua Cop.

NES была одной из тех консолей, что позволяла ощутить аркадный геймплей дома

Но с развитием технологий аркадные центры ушли в закат. Рельсовые шутеры устремились на новые платформы. Немного оживить жанр в XXI веке позволила консоль Wii от Nintendo. К примеру, бюджетный рельсовый шутер Resident Evil: The Umbrella Chronicles продался тиражом более миллиона копий. Хорошо игроки принимали и переиздание классики.

Но каждая новая игра жанра встречалась всё хуже и хуже. У «рельсы» появилась очень плохая репутация. И термин «рельсовый шутер» то и дело стали употреблять в отношении сюжетных игр, по типу Call of Duty и Half Life. Зачинщиком этой «анти-рельсовой» компаний были прежде всего игровые издания. А позже к противникам редкого жанра присоединились и блогеры с набиравшего тогда популярность Youtube.

Первой жертвой игровой прессы стал рельсовый шутер Rambo: The Video Game, который из-за своей сырости и неудобного управления на консолях надолго стал символом некачественных игр.

Rambo: The Video Game

В игре были прекрасно проработанные кат-сцены, QTE можно было отключить, а перки делали геймплей разнообразнее. Кроме того, сам визуал игры был таким, будто вы играли где-то в торговом центре на огромном автомате. В общем, игра выглядела и игралась так, чтобы ценители жанра её полюбили. И они полюбили – игра была хорошо принята немногочисленным сообществом любителей рельсы. А позже разработчики продемонстрировали настоящее уважение к игрокам – передали игру и выпустили крутое дополнение. Если сейчас зайти на страницу игры в Steam, можно найти отзывы игроков, которые наиграли в ней больше пятидесяти часов, а некоторые проводят в ней и все пятьсот. Лучший комплимент для рельсового шутера.

Но вот обычные геймеры игру не поняли. И блогеры воспользовались этим. Можно вспомнить стримы и обзор от блогера Angry Joe. Этот популярный в начале десятых годов обзорщик играл в оригинальную версию игры не понимая её геймплея, из-за чего прохождение превращалось в муку. А поскольку обзорщики поменьше в те годы равнялись на звезд типа Angry Joe, негативные обзоры на игру заполнили интернет. Блогеры утверждали, что «компьютер не аркада и подобные игры на ПК не нужны».

Другому рельсовому шутеру досталось из-за его специфичности. Журнал Playstationlifestyle в своем обзоре на игру Gal Gun: Double Peace писал, что «Если вам кажется, что в эту игру не стоит играть, то хорошая новость в том, что вы ничего особо не теряете». В целом, это так. Игры была ориентирована на любителей аниме. Но она была не просто новинкой на рынке, а предлагала игрокам новый взгляд на старые механики. А геймплей игры отсылал к японской традиции, ставшей для многих парней огромной проблемой. В игре была даже кнопка паники, уникальная фича и шутка одновременно. Увы, такие тонкие аспекты мало кого из обзорщиков волновали. Впрочем, я могу понять того, кто писал рецензию – хвалить игру для хардкорных отаку было попросту опасно для репутации.

Heavy Fire

Отчасти рельсовые шутеры стали жертвой геймпадов – многие из них были крайне сложны в управлении на консолях. Об неудобном управлении, к примеру, писал Andrew Hayward из Official Xbox Magazine в обзоре Heavy Fire.

Забавно то, что игровая пресса начинает искренне любить рельсовые шутеры, если они связаны с играми крупных компаний. Так, например, рельсовый шутер Dead Space: Extraction критики носили на руках, назвали смелым экспериментом и ставили ему девятки и десятки. И это при том, что игра как рельсовый шутер крайне скучна. И многие любители рельсовых шутеров не считают её шутером.

Но мнение критиков и мнение игроков это два разных мира. Если мы вернемся к все тому же обзору Gal Gun от Playstationlifestyle, то можем прочитать очень интересную фразу: «Игра очень проста и не обладает такой глубиной, как другие игры этого жанра, например, Dead Space: Extraction». И я не знаю о какой глубине идет речь, ведь Dead Space: Extraction проста как палка, в то время как в Gal Gun базовый геймплей был разнообразнее за счет нычек на уровнях, разветвления сюжета, мини-игр и боссов.

Поймите меня правильно – Dead Space: Extraction может быть замечательной игрой в рамках серии Dead Space. Там может быть прекрасный лор и сюжет, атмосфера и прочее. Но как рельсовый шутер эта игра не стоит внимания, потому что в ней нет того, что делает рельсовые шутеры интересными. И её сравнение с другими играми не имеет смысла.

Игровая пресса не слабо прошлась по всем играм жанра, упрекая их в однообразности, дешёвости и примитивности. Но в какой-то момент они нашли идеальную жертву – Blue Estate The Game. Но чем же так отличилась Blue Estate?

В поисках лошади



Любой рельсовый шутер держится на двух вещах – зрелищности и отточенном геймплее. Игрок видит перед собой головокружительные сцены, попадает в самые невероятные ситуации, стремительно проноситься по опасным локациям, то и дело рискуя врезаться во что-нибудь. И все это время его лучшим другом будет прицел.

Blue Estate – идеальное воплощение этого описания. В игре всего семь уровней. Четыре мы играем за инфантильного и отвязного гангстера Тони Лучиано. Он очень любит грубый юмор, большие пафосные пушки и красивых девушек. Три других уровня мы играем за наемника Кларенса, бывшего морпеха, что из-за денег стал выполнять грязную работу для мафии. Кларенс – сама скромность. Он использует пистолет с глушителем, всегда вежлив, учтив и даже добр. Он не раз пожалеет, что связался с бандитами, но выполнит работу идеально.

В самом начале игра сразу предупреждает, что герои игры не похожи на героев. И это действительно так – в Blue Estate нет положительных персонажей. Это гангстерская комедия для гиков. Blue Estate это явный неонуар, в котором все значения выкручены на максимум. Циничный и опасный преступный мир здесь показан с самой его неприглядной стороны. И это заметно отличает игру от других гангстерских экшенов.

Сюжет начинается с того, что Тони идет в огромный клуб, служащий штабом корейской группировки Sik Brothers. Они удерживают у себя единственную любовь Тони – танцовщицу и модель Черри Попс. Увидеть её можно сразу в меню игры, она танцует там в своем готическом наряде (За это решение игру ругали очень часто). Тони сразу получает отпор, но не сдается и устраивает поединок со всеми бойцами Sik Brothers, пробегая каждый этаж огромного штаба и устраивая масштабные разрушения.





Базовый геймплей прост – стреляем на опережение в противников, укрываемся в укрытиях, перезаряжаемся и иногда делаем QTE. И этот нехитрый игровой цикл работает идеально. Перезарядка работает лишь в тот момент, пока вы зажимаете правую кнопку мыши. И делать её лучше всего в тот момент, когда камера поворачивается или едет. Если играть осторожно, то ситуаций, когда в бою закончатся патроны почти не будет. При этом, игра ведет счет и в конце раунда выдаст подробную статистику. Всё как в аркаде.

Мы сразу видим главные особенности игры – хорошая ragdoll-физика, разрушаемость, возможность стрелять в разные части тела с разной наградой в очках, мини-игры на стрельбу и QTE. А также захватывающие слоу-мо моменты, которых мало, но которые выглядят очень круто. Сразу хочу порадовать тех, кто терпеть не может QTE – выполнены они идеально. Они очень медленные, простые и интересные. Вы ничего не потеряете, если их пропустите. Кроме очков.

QTE

Построены они не на буквах, а на стрелках. И используются для того, чтобы подбирать патроны и броню, отбивать летящие в вас предметы, оглушать атакующих в ближнем бою противников, избегать препятствия и делать уникальные для каждого героя вещи. У Тони это необычный тип QTE – иногда экран закрывает его длинная челка, поправить которую можно нажатием стрелки «вверх». Многие QTE можно не делать, а отменять их стрельбой по летящим объектам и бегущим противникам.

Blue Estate очень похожа на другой шутер – Red Steel. Он вышел в 2006 году на консоли Wii. В нем были такие же локации в азиатском стиле, роковые девушки и большие пушки. Однако Red Steel была серьезной игрой. Blue Estate же игра крайне несерьезная. У игры не самая лучшая графика, но она очень красивая. В ней множество визуальных эффектов, пятен и мазков, игры света на камере. Кроме того, за счет различных деталей, локации вызывают неподдельный интерес игрока и не надоедают долго.

Одна из мини-игр

Особенно в этом плане выделяется уровень кладбище. Этот уровень очень грамотен с точки зрения нарративного дизайна – он ссылается на предыдущие события, раскрывает сложные отношения Тони с отцом, показывает целеустремленность Тони, а заодно постоянно меняет настроение. На кладбище стоит сильный туман. Его атмосферу не спутать ни с чем. Дымка, пальмы, лазерные прицелы врагов...





С обычного кладбища мы попадаем на кладбище домашних животных с множеством примечательных памятников питомцев. Это место очень интересно рассматривать и можно легко пропустить атаки противников. А потом начинается момент, который является пародией на стелс-миссии в экшенах. На кладбище опускается сильный туман и противники с лазерными прицелами ищут нас в белой пелене. Мы же атакуем их сзади и продолжаем искать курьера с ранцем. В этом ранце – выкуп за любимую лошадь отца Тони. Именно в честь неё названа игра и одноименный комикс, на котором она основана. Вот только получить лошадь назад не получается, потому что сделка оказывается не так проста.

В какой-то момент игра ускоряется настолько, что отстреливать противников становиться сложно. Череда QTE сменяется жуткой находкой, а после наступает неожиданный финал. И эта глава игры хорошо показывает, что такое Blue Estate. Если первая глава выглядит как простой рельсовый тир, то во второй главе мы видим невероятно уровня постановку, раскрытие персонажей и множество визуального юмора. Кажется, будто игру сделали не инди-разработчики, а тайный отдел Rockstar или Ryu Ga Gotoku Studio.

Иногда игра пародирует стелс-миссии

Затем начинается игра за Кларенса. Его первый уровень невыразителен, но полон абсурдного юмора. Это скучная и пустая канализация. Зато потом Кларенс попадает в удивительные места – куриную фабрику с секретом и вечеринку под открытым небом. В финале же игры нас ждут тропические приключения Тони.

Увы, Черри Попс, как и других девушек из начала игры мы больше не увидим. Боссы будут весьма скучными мобами с большими полосками здоровья. Зато всю игру нас будут сопровождать отличные шутки в духе тупых американских комедий. Порой игра будет пародировать фильмы и делать это очень смешно и оригинально. Я до сих пор помню момент с воробьями. Но самое главное – игра постоянно будет менять оружие в руках главных антигероев. Тяжелый револьвер, быстрый АК, скорострельный «Бизон», сносящий всё на своем пути дробовик – оружие в Blue Estate не оглушает вас своим звуком, зато наносит ощутимый урон по врагам и доставляет настоящий геймерский фан.





История Blue Estate окончательно завершается на седьмом уровне. Однако, игрока ждет ещё море контента в аркадном режиме, который ничуть не хуже основной игры. Это просто уровни без кат-сцен, которые нужно пройти как можно быстрее. На первый взгляд – задача сложная. Но стоит привыкнуть к прицеливанию, начать стрелять на опережение и экономить патроны, как число достижений в Steam-профиле начинает быстро расти.

QTE– можно отменить выстрелом или отбить

Blue Estate это один из немногих современных шутеров, в которой хочется играть снова и снова. Не из-за крутого наряда Черри Попс или шуток, а из-за того, что это крутой шутер с восхитительной постановкой. Он вызывает эмоции, он заставляет тебя учиться играть лучше и главное, он не надоедает. Даже после тридцатого прохождения какого-нибудь уровня, он остается таким же интересным.

Игровая пресса против Blue Estate

Как игровая пресса оценила игру? Может быть они сравнивали её с работами Rockstar, восхищались динамикой или прекрасным юмором? Нет. Игровая пресса разразилась ужасными отзывами.

Поистине легендарным обзором игры стал обзор от IGM за авторством Vince Ingenito. Сразу скажу, что обзор не был плохим. Скорее, он обращал внимания на вещи, которые не играли особой роли. Что необычно, Винс хвалил управление с Dual Shock 4, но называл игру монотонной и однообразной. Винс также называл представления о сценарии и дизайне игры устаревшими. Но главное, он возмущался собственнической позицией Тони по отношению к Черри Попс. Игра получила оценку 3 балла.

Пользователи не были согласны с этим обзором и под Youtube-версией этой рецензии геймеры до сих пор пишут свои комментарии.





Похожего взгляда придерживался и обозреватель Kevin VanOrd. В своей статье для Gamespot он назвал экшен из демо-версии игры предсказуемым и ругал игру за эпизод с певицей, что тонула в гигантском аквариуме, пока Тони перестреливаться с бандитами. «Именно эти циничные проявления отсутствия юмора запомнятся мне в Blue Estate, в отличие от её стандартного экшена по рельсам» – кратко резюмировал Кевин. А ещё в этом обзоре есть сравнение детектива Роя (персонаж представляет собой карикатурного гика-неудачника, неопрятного и одинокого) с игроками, которые установили игру на жесткий диск. Его оценка игре тоже была 3 балла.

Изданием, что высоко оценил игру, был портал Hardcore Gamer, который назвал игру самой смешной в сезоне и поставил 4-ку. Обзорщик Carey St. Hilaire даже похвалил игру за то, что она является рельсовым шутером, потому что из-за её безумной динамики управление бы отняло у игрока массу времени.

Также игру похвалил обозреватель портала Gamingnexus Cyril Lachel, который поймал себя на мысли, что это игра с лайтганом без лайтгана. Это самый глубокий обзор игры что я помню. Cyril сравнивал игру с Time Crisis и Bulletstorm, ругал юмор и сценарий, но хвалил геймплей. Однако, уже в следующем абзаце геймплей на PS4 им критиковался. Оценка игры - 7.4 балла.





В целом, если почитать отзывы, то вы будете постоянно встречать средние и низкие оценки, с постоянным упоминанием сложности игры на геймпаде. Но именно крупные игровые издания делали упор на «устаревшие представления» и «неправильное отношение к женщинам». Но так ли это на самом деле?

Нет. Как я уже писал, этот неонуарная гангстерская история про антигероев. Отношение Тони к Черри Попс было обусловлено его ужасным воспитанием и гангстерской жизнью. Игра не говорит, что это правильный подход. Наоборот, Тони представал в крайне негативном и неприятном виде. И игроки вряд ли хотели быть похожим на него.

Что же касается певицы, то это персонаж, который показывает, в какой роскоши жили участники группировки Sik Brothers. Именно они придумали опасную идею с аквариумом. Важно отметить, что сама певица ничего плохого о Тони не говорила, а лишь жалела, что бросила нормальную работу. Игроки много раз пытались сломать аквариум во время игры, но такой возможности просто не было. Потому что она помешала бы раскрыть циничный характер Тони. Также стоит отметить, что куда более спорный момент с тортом, критики обошли стороной, хотя он выглядит куда более неправильным и опасным.

Эпизод с певицей вышел неприятным, но в других играх были моменты похуже. И игровая пресса не спешила эти игры ругать. Что они писали про Kane & Lynch 2: Dog Days? Помните? А Hitman? Про игры типа Lucius? Вот и я том. Попытка игровой прессы из-за одного мрачного момента слить всю игру выглядит надуманной.

В целом, мало кто оценивал саму игру, в основном всё сводилось к управлению и юмору. Игру же называли «типичным шутером», однако, игра им явно не была.

Полуночный итог

Какие выводы мы можем сделать из всего этого?

Создателям игры про Рэмбо стоило сделать вступительный ролик с историей жанра, чтобы игроки понимали, с чем имеют дело. Стоило бы это недорого, но репутации игры очень помогло.

Рельсовые шутеры плохо подходят к игре на геймпаде и именно это повлияло на негативные оценки многих игр. Лучше играть в них на ПК.

Доверять обзорам и оценкам одного или даже двух игровых изданий не стоит. Лучше прочитать все доступные обзоры. А еще лучше попробовать демо-версию игры.

Наконец, Blue Estate, это прекрасный рельсовый шутер, который показывает, как круто быть геймером и гиком, читать комиксы, разбираться в кино и проходить любимые игры на 100%. Сложность игры к этому располагает.

Сегодня жанр рельсовых шутеров постепенно набирает былую силу. Выходят новые игры. А Blue Estate по-прежнему является одной из лучших игр жанра, которая совершенно не постарела. И я очень рад, что когда то решил в неё сыграть. С тех пор это одна из моих любимых игр.