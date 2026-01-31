Сайт Конференция
kosmos_news
В Китае открыли центр для изучения возможности полётов за пределы нашей Солнечной системы
Студенты будут проектировать ракеты, исследовать явления, позволяющие существовать жизни за пределами нашей Солнечной системы.

Китайская академия наук открыла кафедру космических исследований для подготовки персонала к межзвездным путешествиям, сообщают китайские СМИ. В рамках программы внедряются инновационные дисциплины, такие как межзвездная социология и космическое сельское хозяйство, что поддерживает амбициозные планы Пекина.
Изображение: нейросеть qwen.aiУчебная программа включает 14 дисциплин и 22 новых специализированных предмета, в том числе динамику двигателей, восприятие космической среды и межзвездное управление. Студенты будут не только проектировать ракеты, но и исследовать явления, позволяющие существовать жизни за пределами Солнечной системы, и искать обитаемые планеты.

«Мы уже вышли за пределы Земли, построив космическую станцию и отправив беспилотные миссии на Марс. Пришло время стратегически подумать о создании инфраструктуры для межзвездных путешествий», — заявил ректор университета Чжоу Ци (Zhou Qi), сообщает газета China Daily.

Китай также объявил о планах по созданию орбитальных центров обработки данных на солнечной энергии для поддержки процессов искусственного интеллекта. Государственные СМИ сообщили, что ведущая космическая компания страны, Китайская корпорация аэрокосмической науки и техники (CASC), взяла на себя обязательство создать «космическую ИИ-инфраструктуру». Проект направлен на перенос энергоемких вычислений ИИ на орбиту и создание промышленного «космического облака» к 2030 году, что рассматривается как ответ на аналогичные заявления компании SpaceX Илона Маска.

Все эти действия считаются ответом на признание Пекином следующих двух десятилетий «критическим окном возможностей» для развития навигации в дальнем космосе. Китай объявил о серии спутниковых миссий под названием «Таньюань» (Tanyuan, в переводе с китайского — «исследование происхождения»), призванных помочь понять происхождение Вселенной.

#китай #космос #луна #марс #земля #планеты
Источник: chinadaily.com.cn
Сейчас обсуждают

wooopggabg
23:49
> В период с 2015 по 2025 год Королевские ВВС Саудовской Аравии перехватили более 150 баллистических ракет и беспилотников, в основном из Йемена и от хуситов, что делает их комплекс Patriot одной из с...
США одобрили поставку более 700 ракет PAC-3 MSE для ПВО в Саудовскую Аравию
Stanislav_i
23:45
Ну раз говорят, что на ТВ 4К / 8К не заметна разница, получается на 4К и смотреть. И разрешение камеры уменьшить до 4К.
LG Display отказалась от производства 8K-экранов для телевизоров
swr5
23:34
На чем же мне смотреть видео с моей 8K видеокамеры?
LG Display отказалась от производства 8K-экранов для телевизоров
Djereli
23:31
Есль такая фигня когда товар до проверки уходит до другого покупателя
Пользователь получил вместо RTX 3080 Ti пластилин и до сих пор не смог вернуть свои деньги
tHE-CROWD
23:02
Легко. Для начала это общая база 200 серии, тогда еще топливной, что произошло более 20 лет назад. Кстати они поставлялись в отдельные регионы РФ в весьма значительных количествах, правда, иногда, с ...
Электробус КАМАЗ-6282 начал курсировать между Зеленоградом и станцией московского метро «Ховрино»
lighteon
22:53
Очень интересно, продолжайте. Я вас слушаю)
Апгрейд офисной связки до околоигровой
Mint
22:42
Да срал я на тебя конченного, ты только в интернетах храбрый воин, с интеллектом тупой и задроченной школоты. Подрочить очело своё, заднеприводный, не забыл?
Апгрейд офисной связки до околоигровой
Midnight Sun
22:29
Извините, а откуда дровишки про МАЗ? И какой именно МАЗ? Вики вот говорит "KAMAZ-6282 — российский низкопольный электробус совместной разработки НЕФАЗ и КАМАЗ"
Электробус КАМАЗ-6282 начал курсировать между Зеленоградом и станцией московского метро «Ховрино»
tHE-CROWD
22:27
Большая проблема не в производстве, а в утилизации. Где-то 1/9.
Электробус КАМАЗ-6282 начал курсировать между Зеленоградом и станцией московского метро «Ховрино»
tHE-CROWD
22:25
Только это МАЗ произведенный по лицензии. Странно, вроде "дружба-жвачка", а говно на союзников лить не отучились.
Электробус КАМАЗ-6282 начал курсировать между Зеленоградом и станцией московского метро «Ховрино»
