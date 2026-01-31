Студенты будут проектировать ракеты, исследовать явления, позволяющие существовать жизни за пределами нашей Солнечной системы.

Китайская академия наук открыла кафедру космических исследований для подготовки персонала к межзвездным путешествиям, сообщают китайские СМИ. В рамках программы внедряются инновационные дисциплины, такие как межзвездная социология и космическое сельское хозяйство, что поддерживает амбициозные планы Пекина.

Изображение: нейросеть qwen.aiУчебная программа включает 14 дисциплин и 22 новых специализированных предмета, в том числе динамику двигателей, восприятие космической среды и межзвездное управление. Студенты будут не только проектировать ракеты, но и исследовать явления, позволяющие существовать жизни за пределами Солнечной системы, и искать обитаемые планеты.

«Мы уже вышли за пределы Земли, построив космическую станцию и отправив беспилотные миссии на Марс. Пришло время стратегически подумать о создании инфраструктуры для межзвездных путешествий», — заявил ректор университета Чжоу Ци (Zhou Qi), сообщает газета China Daily.

Китай также объявил о планах по созданию орбитальных центров обработки данных на солнечной энергии для поддержки процессов искусственного интеллекта. Государственные СМИ сообщили, что ведущая космическая компания страны, Китайская корпорация аэрокосмической науки и техники (CASC), взяла на себя обязательство создать «космическую ИИ-инфраструктуру». Проект направлен на перенос энергоемких вычислений ИИ на орбиту и создание промышленного «космического облака» к 2030 году, что рассматривается как ответ на аналогичные заявления компании SpaceX Илона Маска.

Все эти действия считаются ответом на признание Пекином следующих двух десятилетий «критическим окном возможностей» для развития навигации в дальнем космосе. Китай объявил о серии спутниковых миссий под названием «Таньюань» (Tanyuan, в переводе с китайского — «исследование происхождения»), призванных помочь понять происхождение Вселенной.