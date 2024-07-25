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7900XTX в играх Everspace 2, The First Descendant и Outpost: Infinity Siege

Еще 3 игры для сравнения, причем в 2-х из них на геймГПУ было довольно серьезное отставание красных видеокарт. Посмотрим на что будет способна подтюненная видеокарта. Поможет ли расширенный лимит догнать видеокарты от зеленых?
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Немного надоело уже делать сравнения с геймГПУ, может вы мне накидаете еще ресурсов, где тестируют видеокарты в новых играх и при этом не боятся выкладывать тестовые отрезки? А то получается все хейтили Феникса за его "эксель", а сейчас дружно молятся на TechPowerUp, хотя там точно такой же беспруфный "эксель". К тому же, у геймГПУ, судя по всему, отобрали не только 4090, но и половину других карт и в последних тестах, похоже снова фигурирует референсная 7900ХТХ, что, конечно же, абсурд т.к. референсы мало того, что ужасно задушены лимитами, так и в продаже не так уж часто встречаются. (Фото 2012 года, там, если память не изменяет, Radeon 1950XT моей бабушки)) Она пожаловалась, что у нее тормозить все начало, я пришел и увидел, что там радиатор тупо отплавился от карты)

Тестовая конфигурация     

  • Процессор: AMD Ryzen 7800 x3d;
  • Материнская плата: Gigabyte Aorus master B650E;
  • Память: 2 x 16 ГБ DDR5-6000 сл28;
  • Видеокарта: Radeon RX 7900 XTX, Adrenalin 24.7.1
  • Накопитель: Samsung 980pro 1 ТБ;
  • Блок питания: Be quiet! Dark Power 1000W;
  • ОС Windows 11.

Everspace 2

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Еще раз попробую вставить ссылку на оригинальное тестирование тык

И да - все тесты проводились на настройках геймГПУ т.е. 4К, максималки без всяких апскейлеров.

Изначально в игре не было Lumena, но недавно с патчем добавили, но, если честно, то этот Люмен тут как собаке пятая нога. Ну да, отражения нормальные появились, тени более корректные стали, но красоты это не добавляет вообще. Тысячу раз уже обсасывалось, что правильно != красиво. Если бы в фильмах от Марвел все было по законам физики, то их бы никто не смотрел. Да и в целом игра какая-то мутная: управление ужасное, графон средненький и люмен его не спасает, короче вообще не мое.

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SSGI vs Lumen Сравнение

Не совсем понимаю откуда в кокпите с люменов появляется такое освещение... где там такой яркий источник света? Имхо без люмена даже красивее будет.


  • Разница с RX 7900 ХТХ от GameGPU = 16,67 %;  
    •   
  • Разница с RTX 4080 от GameGPU = 5,48 %;      
    •   
  • Разница с RTX 4070 ti от GameGPU = 37,50 %.

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В игре, изначально благосклонной к нвидиа, подтюненной 7900ХТХ удалось обойти прямого конкурента на 37%! Даже гораздо более производительная 4080 оказалась повержена. До 4090, конечно, не дотянуться, но там совершенно другой ценовой уровень, да и тут, так сказать, игра на чужом поле.

The First Descendant

Ссылка на геймГПУ

Какая-то корейская гриндилка без оптимизона. Серьезно, я побегал и там тени метрах в 50 от персонажа прорисовываться начинают и это у них роняет производительность в 2 с лишним раза?! Ну нельзя же такой огромный болт класть на оптимизацию? Бежишь и прям видишь эту границу перед носом, где начинают тени отрисовываться. Что-то уровня Киберпанка или даже выше. Такое ощущение, что с UE5 еще толком никто не умеет работать. Из достойного пока вспоминается только Lords of the Fallen 2023 и Nobody wants to Die, ну отдельно Hellblade 2, конечно же - это прям самый топ графон.

Тут тоже сравнение сделал без рейтрейсинга и с ультра РТ - Скриншот 

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У растра дальность теней явно больше и в динамике это больше всего в глаза бросается. Плюс растр еще подглючивает - нашел место, где при повороте камеры тень под кораблем пропадала, включил РТ, тень стала нормальной, выключил РТ, тень перестала пропадать и по виду как будто бы отрисована РТ! У меня аж прям сомнения на счет работы рейтрейсинга тут появились.

  • Разница с RX 7900 ХТХ от GameGPU = 21,43 %;  
    •   
  • Разница с RTX 4080 от GameGPU = 0 %;      
    •   
  • Разница с RTX 4070 ti от GameGPU = 25,93 %.

Обломались все! Но, в целом, 26% - неплохо, можно сказать даже в паритет с 4080 вышли. Хотя, конечно, 30фпс для такого графона - это просто свинство от разраба. Тут графика не сильно-то от Дестини 2 шагнула, а в ней фпс был бы точно за 100. А вот без рейтрейсинга тут уже будет паритет с 4090, но сути это не меняет - даже 60фпс это невероятно мало для этого графона! Я смотрю и не понимаю на что утилизируется мощность моего компа. Запускаю Хеллблейд 2 и там сразу видно, что графон шагнул вперед и низкий фпс не вызывает недоумения, а тут я только развожу руками в стороны, как Траволта в Криминальном чтиве.

Outpost: Infinity Siege

Ссылка на геймГПУ.

И опять игра, где UE5 непонятно как используют. Ну тут хотя бы фпс на условно играбельном уровне. движок вроде новый, но ощущение, что все сделано как будто по старой методичке. Помнится когда Крайзис выходил, там тоже разрабы кричали про ДХ10 и какой он крутой и на 9-ом никогда такого графона не добиться, но все  мы помним, что правился конфиг, внезапно появлялись эффекты, которые якобы было невозможно на ДХ9 сделать и различия между ДХ9 и ДХ10 версиями практически сводилось на нет.

Т.к. тут нет отдельных опций за вкл\выкл люмена, да и не понятно есть ли он тут или нет, то скрины сравним ультры vs средние тени, отражения и глобальное освещение.

Сравнение 

Не знаю как вам, но как по мне, так на средних картинка даже сочнее и приятнее. Может в других локациях будет как-то по-другому, но тут средние мне больше нравятся.

  • Разница с RX 7900 ХТХ от GameGPU = 4,55 %;  
    •   
  • Разница с RTX 4080 от GameGPU = 9,52 %;      
    •   
  • Разница с RTX 4070 ti от GameGPU = 48,39 %.

Мда, опять у всех меньше 60фпс. 4070ти традиционно унижена, кое-как консольные 30фпс выдала.

Мысли вслух

Переход на некстген - самое поганое время. Разрабы не умеют работать с новыми движками, либо просто не хотят, графон по-сути остается старым, но требования растут. Единицы разработчиков пытаются сделать хорошо, за что честь им и хвала, но этого мало.

Так же заметил, что разница в производительности между 4080 12гб и 7900ХТХ гораздо больше, чем разница в цене. Кому и зачем нужна такая видеокарта по такой цене да еще и с 12гб памяти - непонятно. Кто-то сейчас вскукарекнет про длсс, но в прошлой статье чел в комментах уже успел опозориться со своим длсс и ушел в полнейшее отрицание даже когда его носом тыкали в мыло, которое невозможно не заметить. Покупать видеокарту за такие деньги, чтобы везде играть с длсс - спасибо, не надо.

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Теги

gpu rtx games 4080 7900 xtx benchmarks ue5
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