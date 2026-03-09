Сайт Конференция
Global_Chronicles
Новая Xbox Project Helix не будет традиционной консолью
Издание WCCFTech со ссылкой на инсайдера SneakersSO сообщает детали о следующем поколении Xbox под кодовым названием Project Helix.

Инсайдер SneakersSO, который ранее точно предсказал выход эксклюзивов Xbox на другие платформы, поделился подробностями о будущем Project Helix. По его словам, Microsoft кардинально меняет подход: следующая консоль не получит собственной нативной версии для разработчиков. Вместо этого она будет работать как ПК с Windows, просто запуская игры в полноэкранном режиме.

Изображение - ChatGPT

Может быть интересно

SneakersSO утверждает, что Project Helix будет использовать полноэкранный режим Windows, похожий на тот, который применяют на портативном устройстве ROG Ally X. Иначе говоря, система запускает интерфейс, напоминающий консольный, но основой остается обычная Windows.

В таком случае разработчики перестанут создавать отдельную «нативную» версию игр для Xbox. Вместо этого они будут выпускать проекты напрямую для Windows Store. Фактически речь идет о сборке на базе UWP-приложений. При этом владельцы системы сохранят доступ к своей библиотеке Xbox благодаря эмуляции обратной совместимости.

По словам инсайдера, подобная архитектура делает будущую систему ближе к ПК или компактному игровому устройству, чем к традиционной консоли. Он также считает, что Microsoft не ожидает массовых продаж и рассматривает Project Helix как нишевый продукт.

Разработка продолжается, хотя внутри компании понимают ограниченный масштаб рынка. SneakersSO отмечает, что проект движется по плану, утвержденному еще до смены руководства Xbox, поскольку на него уже выделили значительное финансирование.

#microsoft #windows #xbox #игровые консоли #project helix
Источник: wccftech.com
