Начну пожалуй с видеокарты MSI GeForce 8500GT Mutant Edition, она как раз установлена в ПК на следующем фото, а после перейду к системной плате из этого же ПК.

Этикетки на видеокарте не дадут соврать про модель и производителя видеокарты, и как можно заметить на следующих фото, она модифицирована.

Изначально видеокарта была с отвалом, я её прогрел и использовал некоторое время, после я её пытался разгонять, но быстро стало понятно что дроссель на фазе питания раскалялся при нагрузке на чип, да и конденсаторы вызывали сомнения, в общем разгон был так себе.

После я перепаял конденсаторы на более качественные и дроссель на более массивный, после чего разгон значительно улучшился, но все равно не достигал уровня 8500GT от Gigabyte, даже с радиатором от Palit GeForce GTS 250, в любом случае после замены дросселя и конденсаторов сам дроссель уже едва нагревался при нагрузке на чип, а значит эффективность системы питания значительно увеличилась так как снизились потери в виде тепла.

Но спустя какое-то время эту 8500GT я продал одному человеку за символическую плату, разумеется дроссель и конденсаторы я перепаял на внутреннюю сторону видеокарты чтобы они не торчали, и радиатор сменил на более адекватный, на нормальных винтах прикручивался позволяя легко менять термопасту при необходимости.

А потом эта видеокарта вернулась ко мне, уже неисправной... Человек полез менять термопасту и сильно сколол чип, что без артефактов на экране он уже не работал, ну и все было залито КПТ-8 с избытком, как маслом по хлебу... Так закончилась история данной 8500GT.

Далее пару слов про видеокарту Gigabyte GeForce 8500GT, прямо сейчас я не нашел фотографий видеокарты целиком, но это пассивная 8500GT с золотистым радиатором на всю плату, тоже с отвалом была, работает до сих пор после прогрева и модификаций.

Самая интересная модификация это с резистором, просто немного повысил напряжение на чип, чтобы разогнать более 700 МГц его, хотя вроде выше 680 МГц не разогналась она стабильно, но так как разгон не нужен в ПК в котором она сейчас стоит, то такой вольт мод был отключен.

Вторая модификация банальна и проста, просто вентилятор на радиаторе прикручен, так из пассивной получилась видеокарта с отличной активной системой охлаждения, больше ничего интересного.

А вот и системная плата из ПК в начале статьи, слева, Asus M2N68-AM SE2, а справа Biostar N68S3B, она у меня не долго задержалась ибо не моя была.

Но Asus M2N68-AM SE2 была моей, и это одна из худших системных плат на основе AM2+ платформы, цепи питания процессора просто отвратительны, они не выдерживают даже Athlon II x3 440 в легком разгоне, начинают вонять гарью под нагрузкой в играх, одна такая плата уже лежит неисправная...

Причем это та самая плата, которой противопоказано шить последнюю версию BIOS, ибо Asus удалили из последней версии биоса функционал для управления 3 Pin системой охлаждения процессора, как итог вентилятор абсолютно всегда работает на максимальных оборотах, а откатывать биос запрещено, вот такую "свинью" подложил Asus владельцам данной системной платы.

Да и возможностей разгона с "гулькин нос", в общем Asus M2N68-AM SE2 отвратительная системная плата, любая другая плата других производителей однозначно лучше этого недоразумения от Asus...

Здесь эта Asus M2N68 уже на стенде из куска ДСП и саморезов, здоровенный вентилятор не просто так установлен, думаю уже все догадались зачем он такой здоровенный охватывает и саму системную плату воздушным потоком, мне не нужен пожар по вине очень слабых цепей питания на системной плате...

Впрочем, если установить простенький Athlon II x2 245e то и 4 ГГц можно выжать, но следует понимать, что это уже разгон ради разгона, ибо системная плата просто не запускается на "холодную" когда выставлена частота шины FSB выше 230 МГц.

Пожалуй хватит про эту ужасную AM2+ системную плату от Asus.

Далее идет Asus Z170-K с процессором i7-6700K, пятого месяца 2017 года я избавился от этого разочарования и перешел на платформу AM4, именно на платформе AM4 я до сих пор и остался, хоть и покупал не очень давно LGA1200 платформу.

В общем Intel это переоцененный ширпотреб абсолютно непригодный для апгрейда с массой искусственных ограничений, именно так я вижу их продукцию, LGA1151 и 2 года едва продержалась, кто-то танцевал над кофейной гущей, чтобы обойти искусственные ограничения со стороны Intel, но это потанцевать и купить нормальную платформу AM4, или от безысходности в те времена.

Местами на фото можно заметить Radeon HD 6870, она меня разочаровала лишь одним нюансом, она не могла вывести 2560x1440 разрешение через HDMI гнездо, но через DisplayPort все было отлично, хотя в основном на фото будет видна Sapphire Radeon HD 7850 Dual, вот она отлично себя показала в играх на 2017 год.

Производительности HD 7850 было достаточно чтобы нормально играть во все что я играл, причем порой с 2560x1440 разрешением особо не жертвуя сглаживанием, просто нужно было грамотно настраивать игры, многие настройки не дают значительного повышения качества графики, но ресурсы видеокарт растрачивают неадекватно.

Мне удалось найти некоторые скриншоты из игр с видеокартой HD 7850, хорошо когда часть старых данных отсортирована, но я нашел не все что было, видимо часть потерялась... Впрочем, я не собираюсь все скриншоты вываливать в статью, покажу только некоторые связанные с видеокартой HD 7850.

GTA 5, с HD 7850 можно было играть в 2560x1440 разрешении, но это в начале игры, в обычной игре лучше сбавить разрешение экрана и настройки, это скриншоты за 1 месяц 2017 года, тогда у меня точно была только HD 7850, позже у меня появилась R9 280 на 3 ГБ и еще позже HD 7870XT на 2 ГБ, они уже позволяли и в 2560x1440 спокойно играть в GTA 5.

Diablo III: Reaper of Souls идет далее, разрешение 2560x1440, настройки высокие с 4x сглаживанием, в общем так и играл, местами проседал FPS до ~40, но в целом это не мешало играть.

Ведьмак уже не пошел в разрешении 2560x1440 на видеокарте HD 7850, это было ожидаемо, но снижение настроек графики позволяло выжать 30-40 FPS в QHD разрешении даже на HD 7850.

Если сильно не жертвовать графикой, то в 30 FPS вполне можно было играть при 1920x1080 разрешении.

Такие игры как WoT видеокарта HD 7850 вообще без проблем вытягивала, не максимальные настройки конечно, в общем я был доволен этой видеокартой, и пожалуй хватит скриншотов из игр.

Следует обратить внимание на сетевую карту в гнезде PCI, думаете я это сделал потому что люблю делать всякую странную фигню? Нет, это была вынужденная мера, ибо встроенный сетевой адаптер в системной плате Asus Z170-K жил своей жизнью и работал как попало.

А вот и сам процессор с системой охлаждения, DeepCool Gammax 300, 90+ градусов на ядрах и тротлинг типичное дело, это называется "сопли" от Intel под крышкой, хотя нынче процессоры и с припоем под крышкой легко жарят за 90 градусов, прогресс...

Ну я даже не знаю что тут говорить.

Подключение SATA накопителей на "горячую" крайне необходимый для меня функционал, и это было возможно сделать с платой Asus Z170-K.

Когда купил плату на основе LGA1200 я был крайне разочарован, ибо с платформой LGA1200 я не мог на "горячую" подключать накопители к SATA, чипсет Intel B560 просто не видел новые накопители подключенные во время работы, впрочем, сейчас у меня AM4 и проблем с "горячим" подключением накопителей абсолютно никаких нет.

А вот здесь я проверяю "ноутбук" прикрученный к стене, у этого мутанта нет жесткого диска внутри, там установлена флешка на 8 ГБ в качестве накопителя, именно на эту флешку я и установил Windows 7 чтобы сделать из этого ноутбука некое подобие телевизора.

Своеобразный "телевизор" у меня получился, но его никто не использовал, так что потом вернул этот ноутбук обратно в изначальный вид.

Подсветка в корпус, просто кусок светодиодной ленты к которой приклеил светофильтры нарезанные из контейнера от CD диска.

Здесь можно заметить HD 6870 про которую я немного говорил ранее, стандартная система охлаждения довольно шумная была, и я пытался подавлять шум укладывая в корпус поролон, и это работало, хотя установка нормальных вентиляторов была эффективнее.

Перейдем к старому железу ПК, система на основе LGA 775, системная плата от Intel, ужасная системная плата в плане настроек BIOS, Intel явно помешаны на том, чтобы лишить пользователя всего чего только можно лишить, к сожалению на сегодняшний день мало что изменилось, существование тотальных ограничений для разгона на "неправильных" чипсетах с "неправильными" процессорами тому доказательство...

Ну и крышки у процессоров Intel были кривыми даже во времена LGA 775, так что я не был удивлен кривой крышке у процессора i7-6700K, хотя стачивать крышку у 6700k я все же не стал, ибо как потом от него избавится со сточенной крышкой, особенно когда процессор стоил 400$, с соплями под крышкой вместо припоя...

А здесь уже моя первая AM2 системная плата MSI K9N NEO V1, все бы хорошо, если бы MSI не были жмотами в плане настроек BIOS, хотя у Asus порой еще хуже было в этом плане, но в целом MSI и Asus были примерно одинаково паршивы в плане настроек BIOS, вообще не ровня платам от ASRock тех времен...

Здесь ECS 755-A2 и Epox 8K0A7I, вторую я позже покажу, а про первую ничего плохого не могу сказать.

Сейчас будет немного ретро, 462 сокет, AthlonXP 1100 МГц, несколько движений в BIOS и процессор разогнался с 1100 МГц до 2200 МГц, ровно в 2 раза разогнал процессор на обычном бруске алюминия 462 сокета, таким я охлаждал Ryzen 7 2700X пока собирал компактный ПК, примерно 80 Вт от современного процессора он вполне отводил, от старого думаю и 100 Вт он мог отвести.

Максимум, что я выжимал из AthlonXP это было около 2400 МГц, но уже провода подводящие питание к процессору ощутимо нагревались...

Единственная серьезная проблема старых платформ это отсутствие инструкций нужных для работы современного софта, в общем ничего необычного.

Не частое явление у меня, но иногда процессор доставался с ножками из сокета, выглядит забавно.

Скальпированный Athlon x2 BE 2300, правда смысла его скальпировать не было, свежая паста ни на градус не снизила температуру ядер, это я делал чисто ради интереса, ибо изначально проблем с температурами и не было, ведь серия BE выпускалась как энергоэффективная с низким потреблением энергии, это не i7-6700K у которого одно ядро жрало как Athlon x2 BE 2300 вместе взятый...

Все в куче, тут уже интересные фотографии закончились по тематике данной статьи.

На этом данную статью я заканчиваю ибо размер уже внушительный получился.

Благодарю за внимание, больше интересных статей в блоге Hard-Workshop.