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Предисловие

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Впервые я начал играть в World of Tanks еще в 2011 году, это была интересная игра с большим потенциалом, в нее было интересно играть даже несмотря на проблемы и ошибки.

Бывали конечно и читеры в WoT, я говорю не про повсеместную "тундру" и прочие запрещенные мелочи с которыми уличили даже разработчиков из WG, я говорю про реальных читеров, одного я видел лично, он стрелял без перезарядки каждую секунду на кв1...

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Скриншоты из сети интернет, Wargaming тщательно чистят подобное на своих форумах.

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Но несмотря на таких выскочек, игра все равно была увлекательной, однако я не знаю каким сатанизмом увлеклись в Wargaming, но их понесло настолько что из игры начали создавать подобие казино.

Постепенно каждый год WG оттачивали свое подобие казино, и к текущему моменту в игру стало невозможно играть, я захожу в игру, но играет вместо меня игровой сервер, а победы/поражения явно выставлены еще до начала боя.

О проблемах игры World of Tanks я уже неоднократно писал:

Как Wargaming игнорируют серьёзную проблему игры World of Tanks

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Как Wargaming возможно испортили мой игровой аккаунт World of Tanks

Как я создал новый аккаунт World of Tanks и внезапно начал тащить

Думаю нет смысла повторять про ковыряние земли снарядами в сантиметре от танка и про подкрутки со стороны сервера которые особо ярые защитники WG любят списывать на "плюс-минус 25%" и "кривые руки" игрока.

По поводу "игровой сервер играет вместо игрока" есть наглядное видео с одной из абсурдных ситуаций:

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Это не моё видео, но автор данного видео явно разрешил его распространять, скриншот прикрепляю на состояние 17.12.2021:

А с новогодними акциями вообще полнейший угар происходит в "картофельных" танках, толпы негодующих игроков на "лаги" серверов, и тысячи "неугодных" комментариев в официальных группах Wargaming которые активно подчищаются модераторами.

И я лично провел три боя на испорченном аккаунте которому подкручены сплошные поражения, чтобы не тратить лишний объем статьи я объединил фрагменты этих боев в один скриншот.

В первый бой мне не разрешили даже одно попадание сделать, снаряды летели куда угодно, но не в противников, зато противники с ювелирной точностью стреляли и пробивали там, где пробивать не должны были в принципе...

Первые два боя я провел без единого лага, интернет через оптоволокно, пинг ~20мс стабильно, никаких проблем, и половина третьего боя шла отлично, противники были слабы и играли как зеленые новички, их разбирали просто на ура, казалось что победа уже наверняка за моей командой.

Однако как только половина команды противника в сухую отправилась в ангар без потерь со стороны моей команды, игровой сервер нагло вмешался в процесс и отобрал управление техникой.

Выглядит это как лаги, но противники не лагали, они без проблем настреливали с ювелирной точностью пока я не мог ничего сделать, "лаги" были избирательно для меня и игроков моей команды чтобы противники хоть как-то смогли забрать накрученную балансиром победу...

Сервер либо работает нормально, либо не работает, если сервер перегружен это будут чувствовать все игроки, такое невозможно чтобы одна команда играла без проблем, а другая потеряла управление над техникой на десяток секунд беспомощно наблюдая как их уничтожают.

И на серверах Wargaming такое происходит, что говорит об экспериментах по принудительному отбору управления над техникой, а публично заявляют что это просто лаги попутно делая видимость что у них огромная масса людей...

Не стоит забывать что у серверов есть ограничения на количество игроков, они для того и созданы, чтобы исключить перегрузку серверов, и с этими ограничениями я уже многие годы не сталкивался.

Теперь у меня нет никаких сомнений в том, что сервер способен крутить "задержки" игрокам, слишком уж подозрительно выглядят ситуации, когда я стреляю в упреждение, но сервер при хорошем соединении задерживает реакцию на кнопку выстрела пока противник не уйдет из зоны попадания снаряда.

Здесь мне стало ясно зачем прицел игрока полностью обрабатывается со стороны сервера, а при попытке простреливать кусты прицел может улетать в край карты если за кустами нет препятствий в виде зданий, просто серверу нужно знать куда направлен прицел и что входит в зону "сведения" в пределах которой сервер и подкручивает.

Технически все виды танков работают как артиллерия проще говоря, только с разными параметрами.

Если сменить принцип работы прицела, то половина подкруток WG просто перестанет работать, подкрутки что WG годами создавали и оттачивали в один момент прекратят работать если сменить зону сведения на адекватные реализации при которых можно стрелять, в том числе и по кустам на фоне неба.

По сути балансировщик еще до начала боя подбирает команду, подкручивает коэффициенты и выставляет "флаг" победы/поражения каждой из команд, а игровой сервер просто реализует все что задал балансир, и если команда которой приписана "победа" вдруг начинает проигрывать ввиду низкого уровня навыков, игровой сервер вмешивается и принудительно отдает победу "кому нужно".

Я думал как обойти систему подкруток WG, но я не нашел никаких вариантов, которые можно было бы реализовать без массового сговора между игроками.

В итоге было решено бросить игру снова, проверил и хватит, а в War Thunder я не имею желания играть, эту игру хоть и ставят как аналог WoT, но думаю многие согласятся что WT имеет значительные отличия которые далеко не каждому нравятся.

Аналог WoT:

Однако я наткнулся на другую игру под названием Armored Warfare, она тоже про танки и она от Mail.ru (Allods Team), я скептически относился к играм от "мейлру" и даже не попробовав игру ожидал кучу доната, и вообще что игра будет кривой поделкой, в общем типичные необоснованные стереотипы через которые я смог переступить и не пожалел.

Моё мнение об играх Mail.ru значительно изменилось в лучшую сторону, я более чем уверен, что разработчики Armored Warfare раньше играли в "картофельный" WoT, и вероятно они тоже видели издевательства над игроками со стороны Wargaming.

И я могу сказать что Armored Warfare значительно лучше World of Tanks, именно лучше, а не совершенно другая игра как в случае War Thunder.

World of Tanks в начале своего развития позволяла отдохнуть и весело провести время, но со временем игра скатилась в концлагерь где играют игровые сервера, а игроки чисто как наполнитель, дойные коровы закованные в цепи и поставленные перед монитором с красивой картинкой.

Вроде и можно управлять танком, но пробьет ли 20-40мм брони 152мм ОФ снаряд, который разносит железобетонные ДОТы, будет решать игровой сервер...

Другое дело Armored Warfare, эта игра максимально аналогична старым добрым WoT, только разработчики адекватные в отличие от Wargaming.

Исходя из комментариев под статьями о проблемах игры World of Tanks я понял что многие даже не знают про Armored Warfare, теперь я могу полностью устранить данный пробел, аналог у WoT есть, и этот аналог значительно превосходит практически во всем разрекламированные "картофельные" танки.

Я испытываю только испанский стыд за известного актера, что участвует в рекламе танков от Wargaming, похоже кроме агрессивной рекламы и кривого подобия казино от игры ничего не осталось...

Сравнение World of Tanks и Armored Warfare

Главное меню и настройки:

Первое, что бросилось в глаза это меню настроек, Wargaming просто сбросили все в одну кучу, повесили постоянно раздражающие горящие лампочки, мол я не видел отмеченные этой лампочкой настройки, и оставили на этом.

Тем временем Armored Warfare имеет структурированное меню где все разложено по полочкам без раздражающих "лампочек".

Ангар:

Выглядит все аналогично как в WoT, только ангар не загроможден бесконечными "специальными предложениями" и прочим донатным мусором.

Древо техники:

Разницы существенной нет, WoT выглядит более строго, но AW умеет показывать всю технику одним списком, причем можно еще применить фильтры для поиска чего-то интересного.

Хотя у WoT есть чертежи, но они были реально полезны только в момент когда их вводили, спустя некоторое время их сделали бесполезными т.к. выпадают крайне редко теперь.

Прокачка техники:

Здесь есть значительные отличия от WoT, какие-то дымовые гранаты, СУО, стабилизаторы, боеприпасы открывать за опыт, выглядит странно после "картошки"...

Однако система прокачки в Armored Warfare определенно более совершенна, сразу выглядит странно и непонятно, но это быстро проходит, и старая система модернизации WoT выглядит после этого скудно и неполноценно.

Модули:

Здесь преимущество за WoT, но скорее чисто визуальное преимущество, на таблицу с характеристиками смотреть приятнее, чем на огромный список оборудования.

Боезапас:

Тут у танков от Wargaming все печально, во всех смыслах.

Боезапас в Armored Warfare не нужно покупать, и тем более нет огромной разницы стоимости между ББ и КС, доступно ровно то что доступно для техники и было исследовано, нет разделения "кто больше заплатил тот и лучше".

Для каждого вида есть наглядная анимация при попадании в броню разной толщины, указаны углы рикошета и прочие особенности в зависимости от типа снаряда, WoT и рядом не стоит в данном аспекте.

Снаряжение:

В случае WoT абсолютно все снаряжение стоит денег, однако в Armored Warfare базовое снаряжение поставляется бесплатно, "денег" стоят только особые виды расходников.

Учитывая подобные нюансы довольно забавно наблюдать когда называют все игры от "мейл ру" "донатными помойками"...

Камуфляж и украшения:

Я не любитель особых изысков, но у WoT всяких камуфляжей на первый взгляд больше, можно даже отдельные части танка выкрашивать разными камуфляжами.

Но собака зарыта в жадности Wargaming, почти все что есть из "украшений" продают только за "золото", тем временем Armored Warface предоставляет выбор за игровую валюту покупать либо за "золото", аренда на неделю/месяц тоже есть.

А всяких значков везде как мух навозных, если бы не нюанс с оплатой только "золотом", то я бы сказал что у WoT есть преимущество, но не скажу так как у игроков AW гораздо больше доступно за игровую валюту.

Экипаж:

С экипажем все гораздо проще чем в WoT, но при этом все самое важное есть.

Любители долгой и занудной возни с экипажем не оценят данный аспект игры Armored Warfare.

Премиум:

При нажатии на кнопку говорящую про отсутствие статуса "премиум" предлагают купить за "золото", хотя в магазине можно и за реальные деньги купить.

Донат:

В этом плане World of Tanks просто отвратителен.

Обе игры имеют разнообразные платные наборы и прочие "плюшки", но в Armored Warfare все сделано адекватно, для магазина за реальные деньги отдельная вкладка, для платных событий/пропуска отдельные золотистые кнопки.

Тем временем Wargaming практически весь "магазин" заполонили вещами за "золото" которое покупается только за реальные деньги, а вещи за игровую валюту нужно еще отыскать среди поноса вещей предлагаемых за реальные деньги...

И это я не говорю про торчащие в каждом углу ангара "подарки" что требуют в той или иной степени вкладывать реальные деньги в игру.

Режимы боя:

WoT имеет только PvP режимы, Armored Warfare имеет PvP и PvE режимы игры.

Прокачивать некоторые виды техники гораздо проще в PvE режиме, а потом уже можно и в PvP идти спокойно, но уже с полноценной техникой, игроки WoT о таком могут только мечтать, ведь их принудительно заставляют играть в PvP режиме на немощных стоковых танках ибо альтернативы нет кроме как вложить деньги...

Дальность обзора:

Каждый "танкист" знает, что глаза не могут видеть объекты на расстоянии более 500 метров, даже через оптику с 25-ти кратным увеличением...

И здесь к слову попался читер в команде противников на танке "Achilles", ибо он каким то чудом смог "увидеть" за пределами дальности обзора и при этом прекрасно знал если его снаряд попал по моему танку и усердно продолжал после попадания настреливать, невероятная наглость ставшая обыденностью игры WoT.

Ведь Wargaming озабочены деньгами и тотальным контролем над игроками, а не устранением возможностей для читерства и проблем игры.

Тем временем в танках здорового человека (Armored Warfare) дальность обзора ничем не ограничена жестко, был бы только засвет от союзников и можно через всю карту набрасывать снаряды, главное не забывать что с расстоянием некоторые снаряды становятся бесполезны.

Результаты боя:

Командный результат выглядит аналогично в обеих играх, но другое дело подробные результаты...

Либо WoT слишком неполноценная игра, либо WG скромно скрывает всю "мощь" и "проработанность" своей игры, но тут однозначно преимущество за Armored Warfare:

Баланс команд:

Я не могу показать такую наглядную картинку в случае Armored Warfare по причине отсутствия аналога "XVM", либо я про такой аналог просто еще не знаю:

Но у меня даже желания нет искать аналог XVM для AW, ибо в каждой команде бывают как "зеленые новички", так и вполне "рукастые" игроки и в отличие от WoT обе команды имеют шансы на победу и зависят они от действий игроков, а не того что наглый балансировщик WG накрутил, а сервер подкрутил...

Здесь я осознал что XVM в WoT создан для отвлечения внимания от накруток игровыми серверами WG, гораздо проще обвинить игроков с низким рейтингом в поражении чем снять "пелену с глаз" и подумать над происходящим в игре...

Детализация окружения:

Вкусовщина конечно, но детализация гражданского транспорта как по мне гораздо лучше в AW чем в WoT.

Я пытался в WoT попасть на карту с большим количеством гражданского транспорта и многоэтажками, чтобы сделать скриншоты на высоких настройках графики ради объективности, но меня постоянно бросало в поля и развалины, тем более каждый раз подкрученные поражения с единичными победами напрягали.

В любом случае отлично видно, что "гражданский" транспорт в WoT как минимум с черными непрозрачными окнами вблизи, а сама техника выглядит обычно игрушечно по сравнению с танками, я постарался избавиться от эффекта "игрушки" используя маленький танк низкого уровня.

А что по поводу домов и многоэтажек, в WoT обычно все в развалинах и "пресное", угнетающая обстановка не только в плане балансира с подкрутками, но и в игровой атмосфере, но это я заметил только после того как попробовал лучшее.

Тем временем в AW детализация городов не вызывает нареканий, и лично мне гораздо больше нравится именно такой город, а не то что смогли сделать в WoT.

И уж тем более нет общей угнетающей атмосферы характерной для WoT, забавно что заметить это я смог только поиграв в AW...

Отдельно была замечена разрушаемость некоторых основательных строений, в World of Tanks все жестко, и такого я не наблюдал еще.

Особенности Armored Warfare

Компенсация за долгое ожидание:

Тут без комментариев...

Хотя я и не ожидал еще дольше 4 минут, но один раз я словил уникальный момент из-за обновлений:

Карта брони:

WoT не имеет такого полезного функционала, можно посмотреть на броню своей техники, слабые и сильные стороны наглядно увидеть под разными углами попадания снаряда.

Изменение порядка боезапаса:

WoT не имеет аналогов данной весьма полезной возможности, я могу в любом порядке и соотношении загрузить боезапас просто перетащив то что мне нужно.

Полигон:

Еще одна полезная функция которой лишены игроки WoT, можно проверить на полигоне любую технику прежде чем стремиться к ней.

WoT способен предложить только осмотр техники с назойливыми мигающими желтыми маркерами которые отвлекают внимание...

Несколько слов о "Полевая модернизация" в WoT, я очень сомневаюсь в адекватности разработчиков из Wargaming, по мнению которых установка нового перископа способна повлиять на незаметность после выстрела...

Я уже молчу про дульный тормоз, модификация которого снижает дальность обзора через перископ, иначе как бредом я не могу назвать то что делает Wargaming...

Фары и пулемет 7.62:

Рабочие фары на бронетехнике в Armored Warfare, это вам не Wargaming где у танка может быть 10 стволов, а работает только один...

А помимо фар у техники есть пулемет калибра 7.62, и много чего другого в зависимости от типа техники.

Торговая площадка:

Данная игра связана с торговой площадкой наподобие Steam, думаю нет смысла объяснять почему это является преимуществом перед WoT.

Десант:

Я не знаю как это комментировать, пока не использовал ни разу десант, но ломать приборы наблюдения эти ребята умеют хорошо.

Броня и информация:

В бою есть информация о состоянии брони, а так же информация о попаданиях и причинах если нет урона.

WoT только в общем плане дает знать что произошло без каких либо подробностей.

Трассеры:

WoT тоже изначально имел трассеры, можно было отслеживать противников по трассерам раньше, но это было пока Wargaming еще не успели превратить игру в кривое подобие казино...

Записи:

В WoT просмотр записей боев крайне неудобен, нет никаких элементов управления кроме горячих клавиш, а сами записи нужно открывать из папки с игрой вручную.

В Armored Warfare есть специальный раздел истории, где собраны записи с информацией о них.

Плеер имеет хоть и примитивные, но элементы управления, а отсоединяемая камера позволяет смотреть что вообще происходило на карте в конкретный момент времени.

Armored Warfare

Здесь я просто оставлю несколько видеозаписей из игры.

Один раз я даже умудрился застрять в "текстурах", физический движок точно не ожидал что я умудрюсь засунуть часть своего танка в основательную железобетонную конструкцию...

Заключение

World of Tanks однозначно плохая игра, а в адекватности и компетентности разработчиков я имею все основания усомнится смотря как модификация перископа (инструмента для наблюдения) снижает маскировку во время выстрела:

Подкрутки со стороны игровых серверов WG не замечали только ленивые и незрячие:

Особо ярые фанаты Wargaming обязательно будут отрицать все очевидные недостатки игры World of Tanks и искать им оправдания.

Но есть ли аналог этой протухшей игре от WG? Конечно есть, и этот аналог оказался значительно лучше "картофельной" поделки, и пусть вас не смущает издатель в лице Mail.ru.

Я тоже был не лучшего мнения об играх от Mail.ru, но как показала практика я был под влиянием стереотипов, и чтобы не быть голословным я потратил ощутимое количество времени на объективное сравнение двух игр.

Конечно я не стал королем побед в Armored Warfare, и мой процент побед в PvP довольно скромный, как и количество боёв, но эти победы были честно получены, как и поражения, заметного влияния со стороны игровых серверов я не обнаружил как это постоянно происходит в WoT.

Чем выше уровни техники тем сложнее играть, именно поэтому я решил прокачать хотя бы 4 уровень техники прежде чем заканчивать сравнение, просто, чтобы исключить вероятность того, что на начальных уровнях игра могла быть совершенно иная нежели обычно.

Вернусь ли я снова в World of Tanks? Однозначно нет, Wargaming годами показывают свои намерения выжимать игроков до последней "монеты" используя механизмы угнетения массово играя с психологией людей.

Я не имею никакого желания возвращаться в технически отсталую игру под названием World of Tanks, особенно учитывая что WG смотрит на игроков только как на стадо из которого нужно выдавливать деньги любой ценой.

Стоит ли вообще говорить про отношение к игрокам со стороны Wargaming учитывая что самих разработчиков уличали в использовании запрещенных модификаций (читов), причем я слышал что даже на каких-то соревнованиях официальная команда от WG была уличена в читерстве...

Еще отмечу обновления, разработчики Armored Warfare действительно заняты игрой и её улучшением, и это видно из списка изменений, а так же по их действиям в случае обнаружения серьезных проблем, тем временем Wargaming один несчастный куст, что доставлял массу проблем для игроков не хотели исправлять годами.

И да, это не реклама игр от Mail.ru или чего-либо еще, мне никто и никаким образом не платил за это сравнение.

В любом случае я наконец нашел игру на замену WoT, всего лишь нужно было переступить через стереотипы относительно Mail.ru и попробовать в деле Armored Warfare от Obsidian Entertainment и Allods Team.

Я даже не постесняюсь поддержать разработчиков Armored Warfare купив игрового золота или "премиум", но пока все же поиграю как есть, чтобы наверняка не случилось неприятной ситуации как с Gaijin и Crossout.

Тогда я купил боевой пропуск и после этого игра начала провоцировать синие экраны даже несмотря на железобетонную стабильность работы ПК и отсутствие проблем в ОС, что неоднократно подтверждалось с моей стороны.

А служба поддержки только делала вид что заинтересована в устранении проблемы обвиняя между строк мою систему что это она виновата, но ни в коем случае не игра...

На этом все, благодарю за внимание.