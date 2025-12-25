Внимание! Это продолжение предыдущей статьи! В прошлой части ноутбук был разобран и осмотрен, а так же отремонтирован, насколько это было возможно.

Сейчас же разберём собранные результаты тестов ноутбука Samsung RV511 и сравним с MSI CX500. Давайте начнём с технических характеристик сравниваемых ноутбуков и сразу перейдём к тестируемому устройству. И да, в поле хранения данных я указал только свой тестовый SSD Kingston, хотя для тестов использовался и HDD с родной Windows 7 для ноутбука Samsung. Но это не имеет значения, так как результаты тестов не зависят от скорости накопителя.

Те кто читал предыдущую часть, знают, что ноутбук работает исправно, но неправильно. Однако это не помешало провести тестирование. Первым делом устанавливаем лучший драйвер для старых видеокарт — NVIDIA 306.97.

GPU-Z показывает поддержку OpenCL, DirectCompute, PhysX и OpenGL. CUDA не отмечена, хотя она поддерживается. Нежели косяк утилиты?

Обе версии GPU Caps Viewer говорят о поддержке OpenGL 3.3 (277 расширений) и CUDA 4.2.1.

Устанавливаем последний драйвер NVIDIA 341.92 и продолжаем сбор информации. Отдельно устанавливаю VC Redist и NET Framework, ибо их просто нет в системе. Это вам не Linux с бесконечным адом зависимостей в репозиториях. Так что лишних проблем это мне не доставило.

С более новым драйвером появилась галочка CUDA в утилите GPU-Z. Похоже, в утилите GPU-Z есть проблема с определением поддержки CUDA, если версия API ниже определённого порога.

GPU Caps Viewer показал CUDA версии 6.5.51. OpenGL при этом потерял несколько расширений, и теперь 273-274 расширения вместо 277. Теперь я понимаю, почему некоторым играм не нравятся драйверы новее чем 306.97. NVIDIA баловалась урезанием расширений OpenGL в старые времена. Прямо как AMD постоянно делает, но с гораздо более современными видеокартами. Только в отличие от AMD, у NVIDIA хватило ума прекратить урезание OpenGL API.

Тестирование

Во время проверки Linux на пригодность для оживления старых компьютеров был собран первый тестовый набор. И раз уж текущий ноутбук тестируется тем же набором с такими же параметрами, есть смысл вывести всё в таблицу.

Получилось не идеально, да и затрачиваемое время указано очень приблизительно. Но первый блин редко когда получается идеально.

Так как конкретно у данного ноутбука есть проблемы, вероятно созданные производителем, тест GPGPU пройдён был не полностью. И это не вина драйвера видеокарты NVIDIA, потому что проблема есть с разными драйверами и даже под управлением разных операционных систем. Да и не было у меня такого даже на GeForce 8500 GT. Так что будем считать это проблемой Samsung. 32-bit Integer IOPS буквально пол часа компилировался. 64-bit IOPS и того дольше. Так же и под управлением Windows XP. Эти поля не будут включены в итоговую таблицу.

CPU-Z известен подкрутками результатов, потому тестирую три старые версии: До анонса AMD Ryzen, после анонса и после выпуска процессора. И да, подкрутка результатов на лицо в пределах версии теста 15.01. Даже 32-битная версия теста была подкручена после анонса AMD Ryzen, судя по результатам.

Linx уверенно показывает преимущество в 32-битном режиме перед 64-битным. Так как у процессора не поддерживаются инструкции AVX и AVX2, все версии показали примерно одинаковый результат.

Продолжаю собирать данные.

В тесте GpuTest видеокарта показала впечатляющий уровень относительно HD 4330, но местами вижу и серьезное отставание. Хотя видеокарты практически идентичные. Впрочем, таблица покажет расстановку сил.

Cinebench R11.5 так же пройден без проблем. Производительность и точность определённо выше, чем была у AMD Radeon.

В первых тестах я не включал ChimbaBench в набор, чтобы не допустить лишних ошибок при формировании тестового набора. Теперь же ChimbaBench стал частью набора.

Так же в тестовый набор включаю Waifu2X 5.3.3 Neuro. Проверяю скорость работы нейронной сети в режиме подавления шума. Этот тест использует OpenCL для работы. В среде Linux не поддерживается OpenCL драйвером Nouveau, потому забыл проверить производительность ЦП. Но она должна быть примерно такой же, как и в среде Windows.

Переходим к Windows XP.

Сразу отмечу — не устанавливал драйверы абсолютно всех устройств, ноутбук прекрасно работает и без них. Но драйверы на звук и графику обязательно устанавливаю, ибо без них тестирование не будет объективным.

Информация о видеокарте и API собрана. У NVIDIA даже в среде Windows XP есть полноценная поддержка OpenCL, в отличие от AMD, бросившей потребителей ещё во времена Catalyst 12.2. Хотя у NVIDIA версия устройства OpenCL 1.0, а версия платформы — 1.1, но работает правильно.

Street Fighter IV показал немного более высокую производительность под управлением Windows XP.

Продолжаем сбор результатов. Особенно интересно выглядит GPGPU. У процессора результат слишком низкий, но предыдущий тест работал хорошо.

Так как Windows XP 32-битная, я не могу запустить всё из тестового набора. Собираем, что можем.

Переходим к Линуксу Chimbalix 24.8. Ядро Linux 6.8 Liquorix. Оно производительнее обычного ядра Linux и потому используется в качестве стандартного ядра в дистрибутиве Chimbalix. Так же у меня установлен Pop!_OS, но его тестировать не будем, ибо данный дистрибутив оказался непригоден для использования.

Так как используется ядро Linux 6.8, я буду использовать встроенный драйвер Nouveau (NVA8). Linux славится тем, что его разработчики ядра крайне неуважительно относятся к труду производителей оборудования и постоянно ломают совместимость с уже существующими драйверами. Потому я не могу установить официальный старый драйвер с относительно новым ядром Linux 6.8.

Показания GPU Caps Viewer, как и в случае с AMD Radeon HD 4330, различаются в плане поддерживаемых расширений OpenGL. Старая версия утилиты говорит про 272 расширения, новая — про 192 расширения. За API отвечает вечно кривая Mesa3D версии 25.0.7.

Linx отработал без проблем. Только в 64-битном режиме результаты оказались ниже, чем в 32-битном. Но обошлось без явных ошибок и проблем на процессоре P6200. Похоже, ядро Linux действительно очень плохо работает с процессором T4400 в ноутбуке MSI CX500.

В целом Nouveau работает неплохо, но графический тест Point Sprites был провален. Поддержки OpenCL нет, ибо Open-Source вместо драйвера видеокарты.

В игре видеокарта показала лишь одну пятую своей производительности. Линуксоидные драйверы явно стали лучше, чем были раньше, но это всё равно очень плохо по сравнению с нормальными драйверами.

CPU-Z выдал сомнительные результаты.

Тест процессора Cinebench пройден нормально, а вот OpenGL провален из-за очень плохой точности отрисовки на уровне 91,74%. С нормальным драйвером от производителя оборудования всё было бы хорошо, но его невозможно установить по вине постоянно поломанной совместимости в ядре Linux.

ChimbaBench так же работает с артефактами. Всё же, Линуксу нужно ещё лет 20 чтобы, наконец, осилили нормальные драйверы для старых видеокарт NVIDIA. Если всё не выбросят в мусорку, оправдываясь тем, что железо якобы устарело. Как обычно.

И тут я понял, что забыл протестировать GpuTest в среде Linux. Если бы я только раньше сформировал тестовый пакет и оформил списком... К сожалению, у меня нет под рукой ноутбука на данный момент, чтобы протестировать забытый GpuTest.

Результаты и сравнение

Пора собрать полученные данные в таблицу. За основу возьму уже существующую таблицу от прошлых тестов. Только уберу несостоятельный дистрибутив Pop!_OS. Вообще, на его место я подумываю установить какой-нибудь другой Линукс, но пока не определился, какой именно. Все Линуксы какие-то ущербные.

Расписали основную информацию. Сразу бросается в глаза большое количество OpenGL расширений у видеокарты NVIDIA GeForce, по сравнению с аналогичной AMD Radeon. Хотя в среде Linux возможности уравниваются, ведь вместо полноценного драйвера видеокарты используется Mesa и Nouveau.

В тесте CPU-Z значительной разницы между процессорами не видно. Но прекрасно видна значительная разница между разными версиями CPU-Z при одинаковой версии модуля бенчмарка. С переходом на версию теста 17.01, вышедшую после выпуска AMD Ryzen, можно заметить, что процессор P6200 на более совершенной архитектуре Intel явно сдал позиции относительно старого T4400. В очередной раз подтвердились махинации над тестовым модулем CPU-Z со стороны разработчиков.

32-битная версия Linx везде работает отлично, и процессор P6200 показывает значительное превосходство над T4400 при относительно равных частотах. Так же были пройдены 64-битные тесты в среде Linux.

Cinebench не показал большой разницы между ноутбуками. Разве что в среде Linux не зависало ничего. Правда, с графикой полный провал в Линуксе, ибо Open-Source вместо драйвера видеокарты.

Игра Street Fighter IV значительно лучше работает именно на GeForce 315M. Хотя видеокарты идентичны в целом по количеству исполнительных блоков, но у NVIDIA архитектура и драйверы явно лучше. Только в среде Linux производительность оставляет желать лучшего. Всё же нельзя установить нормальный официальный драйвер. В ядре Linux постоянно ломают совместимость с уже существующими драйверами.

D3D RightMark тоже отдал предпочтение видеокарте GeForce. Только в тесте Diffuse есть значительное преимущество у Radeon HD 4330.

GpuTest я забыл проверить в среде Linux с ноутбуком Samsung. Очень жаль. Однако в среде Windows доминирует GeForce. Только Plot3D отдал предпочтение видеокарте Radeon.

ChimbaBench и Waifu2X не тестировались с MSI CX500.

Тесты оперативной памяти и кэша показывают, что один канал DDR3 в два раза производительнее одного канала DDR2. Ну а Linux по-прежнему демонстрирует повышенные задержки доступа к L2 и L3 кэшу.

Дальше тесты GPGPU. Результаты процессора P6200 весьма странные в среде Windows XP. В остальном примерно идентичен процессору T4400. Только 64-битные ALU стали производительнее в 2 раза.

Следующий тест показал, что скорость работы с памятью видеокарты у NVIDIA GeForce 512M значительно выше, чем у AMD Radeon HD 4330, хотя обе подключены через шину PCI-Express x16. Проблему низкой скорости передачи шины PCI-e я видел и в настольных ПК с видеокартами AMD Radeon HD 4000 серии. Для меня тут нет ничего удивительного.

Если закрыть глаза на проблему Samsung, то GeForce 315M значительно превосходит аналогичную в плане конфигурации ядра Radeon HD 4330. Так же OpenCL отлично работает в среде Windows XP с последним драйвером, в отличие от AMD Radeon.

В алгоритмах криптографии так же преимущество за GeForce 315M.

Собственно, всё. Собранные данные обработаны. В целом Intel Pentium P6200 практически идентичен более старому Pentium T4400, за исключением производительности ядер (ALU) в 64-битном режиме работы. А вот в плане видеокарт победа однозначно за NVIDIA, даже несмотря на косяки от производителя Samsung.

Правильнее было бы установить полноценный драйвер видеокарты в среде Linux для тестов, но для этого пришлось бы откатить ядро до старого Linux 6.1. Да и не было у меня особо времени заниматься такими характерными для Линуксов танцами с бубном. Как-нибудь в другой раз, если будет возможность.

