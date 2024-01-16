Начну пожалуй с причин и поверхностного процесса создания модели.

реклама





На самом деле у меня не было никаких причин моделировать, просто взял и сделал, ничего более, однако раз уж результат готов, есть смысл показать как это происходило в общих чертах, ведь подробно не выйдет, модель создавалась не ради написания статьи...

Начиналось всё с поиска информации, ведь нельзя просто взять, и создать модель батарейки, нужно на основании чертежей делать, или хотя бы размеров, самый верный способ обратиться к стандартам, однако "простые смертные" не имеют права скачивать документы (IEC), вот так незадача:

реклама





Ну да ладно, поскребя по сусекам были сформированы основные размеры, которых мне оказалось достаточно для создания модели:

Следующий этап это настройка Blender, в параметрах сцены нужно всё привести до миллиметров, не забываем про параметры Viewport, там нужно сетку настроить до миллиметровой точности:

реклама





Само собой включаем привязку к сетке:

Вот так была создана "коробка" исходя из нужных размеров, именно от неё буду отталкиваться в дальнейшей работе над моделью:

реклама





И да, сейчас вкратце расскажу, как была создана вогнутость сверху и закругления.

В режиме редактирования объекта просто выделялись нужные поверхности, и использовались инструменты Inset Faces / Extrude Faces, а для закругления углов (в режиме выделения граней) использовался инструмент Bevel Edges, вроде элементарные действия, но новичкам могут доставить проблем, ведь разбросанные кнопочки по всему интерфейсу Blender такие маленькие и не всегда однозначные...

Как можете заметить, демонстрация действий происходит уже на готовой модели, повторюсь, я создавал модель не ради написания статьи, а потому будут такие "расхождения" в прогрессе.

Коробка значит создана, дальше нужны контакты, делаю их высоту ровно такой, чтобы общие габариты не превышали ранее обозначенные пределы, ну и модель расположил по центру сцены, это упростило выравнивание новых элементов относительно центра, достаточно было 6.45 мм от центра отступить при создании контакта, чтобы общая ширина между их центрами составила нужные ~12.9 мм:

Далее сформовал минусовой контакт, он должен быть похож на пружину и стыковаться с плюсовым, но получился какой-то горшок:

Было решено полностью переделать минусовой контакт, за основу взял шестиугольник, пришлось немного повозиться с разрезами, сначала использовал инструмент Bevel Edges, потом удалял получившиеся поверхности, и пустоты в геометрии заполнял инструментом Fill:

Так как грани были слишком острые, пришлось ещё раз пройтись инструментом Bevel Edges, а потом нужно было всё соединить в единую сетку, ведь контакты и площадки были как отдельные элементы до сих пор...

Немного подогнал геометрию чтобы грани находились на одном уровне, удалил поверхность на которой находились контакты, и заполнил пустоты инструментом Fill.

На этом я принялся работать с текстурой:

Немного поковырявшись с UV Unwrap (Smart UV Project) мне удалось добиться приемлемой карты развёртки, далеко не сразу конечно, ведь первые попытки увенчались неудачей:

А потом в режиме Texture Paint искал, где верх, а где низ, ведь никто не обещал, что автоматически сгенерированная карта развёртки будет сделана по-человечески:

Дальнейшая работа уже происходила в графическом редакторе Krita, собственно под Linux ничего более адекватного я не знаю из графических редакторов, увы, но GIMP до сих пор является неполноценным линуксоидным хламом, который даже выделить два слоя одновременно не способен, что крайне сильно затрудняет работу с чем-то сложнее детских каракулей, не говоря уже про эффекты слоёв.

Вот так постепенно на модель натягивалась текстура, заодно немного правилась UV карта развёртки, ведь местами текстура "рвалась", прямо как не очень адекватные приверженцы Linux, когда про линукс говорят "плохо".

Спустя несколько дней неспешной работы модель приняла свой окончательный вид:

Однако всплыла "проблема", взял значит линейку Blender, и начал мерить высоту модели, и как оказалось, у меня насчитало 49.4251 мм. вместо положенных 48.5, как так вышло? Неужели я облажался с размерами?

В итоге немного укоротил контакты, так они даже выглядят более естественно:

Давайте посмотрим что покажет линейка Blender теперь! О нет! Она снова показывает неправильный размер! Как так? Хм, как бы сказать... Просто линейка в блендере работает, мягко говоря, не очень однозначно, да и вообще, в Open-Source софте бывает хоть что-то однозначно работающее? Не зря ведь Open-Source ассоциируется с кривыми поделками...

В общем, линейка прилипает к вершинам и поверхностям, в итоге измеряет неправильно, как эту "подножку" решить? Вообще не сложно, если знать почему оно работает неправильно, нужно отключать привязку в рабочей зоне, да, вот эта маленькая кнопка может изрядно подпортить жизнь по невнимательности:

Далее перейдём к фотографиям, так как делать скриншоты контекстного меню в Linux это тот ещё геморрой на голову...

Чтобы лишний раз не танцевать с бубном и кривыми Open-Source линейками, базовую геометрию следует сразу создавать в нужном размере, берите на заметку кто ещё вдруг не знает:

Ну а я довожу до нужных размеров свою модель:

Осматриваю, перепроверяю размеры ещё раз, и на этом заканчиваю:

Итого вышло 1006 вершин на столь небольшую модель, лет 20 назад это было бы довольно много, но сейчас я особо не переживаю об этом:

Ведь нынче у некоторых простой банан без сложных деталей может состоять из 1284 вершин:

Пожалуй на этом хватит.

Найти готовую модель 9V батарейки можно в репозитории GitHub, если вдруг кому-либо она будет полезна:

( https://github.com/Shedou/Chi-Gallery ).

Вот так некогда пустой репозиторий перестал быть таковым, и это хорошо.

Благодарю за внимание, больше интересных статей в блоге Hard-Workshop.