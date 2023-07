За пост начислено вознаграждение Этот материал написан посетителем сайта, и за него начислено Этот материал написан посетителем сайта, и за него начислено вознаграждение

Предисловие

В прошлый раз я установил дистрибутив и потратил время на настройку языковой панели...

Теперь же настало время оценить интерфейс дистрибутива в целом, как минимум потому что дистрибутив сейчас максимально чист и нетронут, потом может что-нибудь поломаться и уже будет непонятно, в интерфейсе дело или что-то отвалилось/сломалось.

Сразу же выделю дельный комментарий с которым я отчасти согласен, однако не стоит упускать из вида тот факт, что сейчас я обозреваю дистрибутив клонирующий настоящую Windows, а значит и работать он должен не хуже, чтобы пользователи настоящей Windows перейдя в Wubuntu не занимались ерундой, например ковыряясь с языковыми панелями сразу после установки системы:

Да и пользовательский интерфейс должен адекватно работать независимо от назначения операционной системы, особенно когда систему позиционируют для обычных пользователей выставляя как прямого конкурента Microsoft Windows, как-никак через интерфейс происходит взаимодействие с системой, я уже не говорю про остальные части системы от которых тоже ожидается адекватная работа, крайне неприятно однако, когда покупаешь ноутбук двухгодичной давности, а с этим ноутбуком дистрибутивы Linux не хотят даже запускаться, разве что обычная Ubuntu кряхтя пердя кое-как заводилась...

И сейчас дистрибутивы Linux часто выставляют именно так, мол, приходите у нас всё прекрасно работает, всё удобно и дружелюбно для пользователей, и вообще многие кто приходят больше никогда не возвращаются назад в Windows, да, прямо так и написано "Most of our users come from Windows and they never look back":

Конечно же обзор будет не про Linux Mint, это я так, для примера вставил, чтобы подкрепить свои слова конкретным фактом, сейчас обзор дистрибутива Wubuntu, и раз сказано, что этот дистрибутив наследует удобство и функционал настоящей Microsoft Windows, то и требовать с него буду соответствующе:

Так вот, можно сколько угодно разводить сопли про "неправильные задачи", "неправильные виртуальные машины", неправильные мозги/руки и т.п., сути это не меняет, если у дистрибутива есть косяк, значит он есть, любителям давать советы в стиле "потанцуй с бубном для исправления" могу предложить устроиться на работу в службу технической поддержки и раздавать подобные советы хоть до поседения.

Ну а я продолжаю обзор.

Первые проблемы

Конечно же стандартная нефункциональная языковая панель iBus при запуске назойливо вылезла и требует передёрнуть настройки чтобы скрылась с глаз подальше, но это так, мелочи.

В прошлой части ковыряясь с языковой панелью я случайно клонировал "лупу" на панели задач, так вот, чтобы удалить лишние значки, нужно входить в режим редактирования и только после этого можно удалить лишнее, причём делать это следует крайне аккуратно, ведь в режиме редактирования стоит только навести курсор хоть на что-нибудь, как сразу же всплывают всякие меню с кнопочками на которые можно очень легко случайно нажать и всё поломать даже не заметив что произошло, да и эти меню могут при "удачном" стечении обстоятельств ломать поведение редактора при перетаскивании элементов:

И да, случайные нажатия по клавишам клавиатуры тоже могут всякое поломать, потому руки и посторонние предметы тоже следует держать подальше от клавиатуры в режиме редактирования, ибо я уже вижу фокус на поле ввода размера панели задач, хотя на это поле ввода я ни разу не нажимал, чтобы сфокусировать клавиатуру туда...

А ещё после удаления лишнего мусора появились уведомления позволяющие отменить удаление элемента, и они висят даже после выхода из режима редактирования панели задач, то есть нужно вручную закрывать каждое уведомление, это довольно странно, ведь более важные уведомления обычно сами исчезают достаточно быстро, а такой мусор нужно вручную закрывать, или я чего-то не понимаю:

А ещё казалось бы, вот оно, уведомления позволяют отменить случайные действия! Только есть проблема, уведомления всплывают только при удалении "виджетов", если просто что-то случайно перетащить или поломать то и уведомлений никаких нет, и делайте что хотите с поломанным интерфейсом, ведь нормальную кнопку сброса интерфейса к стандартным/предыдущим параметрам я так и не нашёл...

Часы и виджеты

Далее перейдём к часам.

Первым делом я решил проверить элементарное, а смогу ли без проблем установить время какое захочу? Тем более у меня был повод вручную настроить текущее время, почему-то время установлено на 3 часа больше чем нужно, это явно не ошибка выбора часового пояса...

Однако при попытке исправить текущее время я получил ошибку и откат времени до предыдущего значения, забавно, что ещё сказать. В итоге лишь со второй попытки получилось задать время без ошибок:

Идём дальше, по умолчанию установлены часы "Better inline clock", и по опыту в виртуальной машине я знаю, что это весьма кривые и нефункциональные часы, собственно голубые точки сливающиеся с цифрами календаря уже откровенно намекают:

Кстати, я далеко не сразу заметил, но часы "Better inline clock" можно заменить на нормальные "Digital Clock" через пункт контекстного меню "Show Alternatives", но это так, просто заметка, возможно кому-нибудь сохранит время и нервы.

Вернёмся к голубым точкам, их можно убрать только полностью отключив плагины астрономических событий и праздников, через настройки самих плагинов я не смог убрать эти точки, впрочем, без этих плагинов и календарь стал более адекватным на вид:

Но это всё никак не решает проблему кривого внешнего вида и отсутствия возможности сделать часы компактными, т.е. чтобы они были в две строки:

Ну что, время перейти в виджеты и добавить нормальные часы, кажется я уже говорил про одинаковые иконки у разных вещей? Точно, это было при возне с настройками языковой панели... Получайте одинаковые иконки у разных виджетов! Хотя конечно же я про этот косяк уже знал после опыта с системой установленной в виртуальной машине:

Не поняв как убрать только что добавленный виджет, я натыкал ещё парочку дополнительных виджетов, в левом верхнем углу виджета показывает количество созданных виджетов, а в правом верхнем углу есть кнопка удаления, логично что она должна удалить созданные виджеты количество которых отображено слева? Но нет, эта кнопка полностью удаляет виджет из системы, а как его потом заново установить без доступа к интернету я не представляю:

Вот так пользователь не разбирающийся удалит виджеты думая что удаляет лишнее с панели задач, а когда дойдёт что на самом деле произошло, останется только бежать переустанавливать "линукс", ибо вряд ли без опыта сходу можно запомнить название каждого виджета, чтобы найти в интернете и установить заново...

Возвращаюсь в режим редактирования панели задач и осторожно удаляю лишнее, ведь постоянно всплывают всякие меню под курсором мыши просто при наведении, и они невероятно мешают тем, что автоматически моментально всплывают, я не понимаю, что мешало сделать меню на правую кнопку мыши? Ещё эта свалка из уведомлений, брр:

А теперь зайдём в настройки действительно адекватных часов "Digital Clock", которые и должны стоять по умолчанию в дистрибутиве вместо "Better inline clock".

И что же я вижу? Правильно, нормальные часы, можно отобразить как одной строкой, так и в две строки для компактности, собственно, а какой смысл в "Better inline clock"? Чтобы пользователей напугать и они побежали обратно в Windows? Или разработчики дистрибутива так пытаются пользователей приучить к танцам с бубном? То есть, чтобы получить действительно нормальные часы, нужно предварительно потанцевать с бубном, звучит не очень разумно:

Собственно "Digital Clock" выглядит аналогично, как и "Better inline clock", я бы сказал даже что Better inline clock просто неудачный клон Digital Clock, непонятно только зачем было создавать вещь, которая по факту хуже оригинала... Форк ради форка?

Хотя именно "Better inline clock" выставляют как нечто гораздо лучшее, дословно "Your usual clock, just better and one line!", но по факту лучше он лишь на словах:

В общем через танцы с бубном можно настроить часы, но лучше бы вообще не приходилось танцевать с бубном над часами:

Системный трей

Сразу же перейду к системному трею, здесь по идее скрываются фоновые процессы и некоторые функции.

Именно сюда прячется злополучная стандартная языковая панель iBus, да, эта языковая панель нагло игнорирует настройки и вылазит в системном трее, хоть и есть возможность эту языковую панель сделать постоянно скрытой, но её нельзя полностью убрать из системного трея:

Больше здесь ничего интересного:

Управление уровнем звука есть и работает, даже через мультимедийные кнопки клавиатуры, это радует:

В дополнительных параметрах есть всего две галочки, отключить весь звук и показать виртуальные устройства, правда виртуальных устройств нет, и это неприятно, хоть бы стерео микшер прикрутили для приличия:

В настройках аудио не сильно то и больше настроек чем в обычном меню, в общем ничего особо интересного, самое базовое вроде есть в наличии:

А ещё при тестировании аудио каналов интерфейс просто сломался, это забавно, ну и чтобы окно настроек адекватно выглядело, пришлось его прилично так растянуть, и это уже характерная проблема дистрибутивов Linux, плохая компоновка окон в которые не влазит информация при изначальном размере:

Следующий элемент системного трея это "диски и устройства", и здесь непонятен смысл дополнительных настроек, можно настроить автоматическое монтирование устройств, но при этом подключенный внешний HDD и USB накопитель не отображены в списке как "подключенные устройства", настройки вроде и есть, а настраивать нечего, разве что установить автоматическое монтирование для всех накопителей:

Пожалуй на этом с системным треем закончу.

Меню пуск

Когда обозревал дистрибутив установленный в виртуальной машине я столкнулся с проблемой, и проблема была в том, что невозможно было скрыть лишние приложения из меню пуск без перезагрузки системы...

Да, вот такая дичь происходила, но сейчас ведь дистрибутив установлен на реальный ПК, вдруг эта проблема была по вине виртуальной машины? Это я и решил проверить первым делом, как раз нужно убрать из меню сервисы Microsoft зависимые от доступа к интернету:

Жму правой кнопкой мыши по ярлыку, выбираю "Hide Application", и... Тишина, повторно нажать кнопку нельзя так как её больше нет, а приложение всё ещё есть:

Повторяю с другим приложением и всё одинаково, не работает скрытие приложений:

Ну что, выбора нет, перезагружаю систему, заодно радуюсь наконец исчезнувшему iBus с глаз:

Иду в меню пуск, и да, приложения скрылись, по итогу и эта проблема никак не зависит от места установки дистрибутива, в виртуальной машине или на реальном ПК.

И конечно же нужно отметить тот факт, что нет нигде кнопки "показать скрытые приложения", или отдельного меню для скрытых приложений, это реально плохо, скрыть можно, хоть и через перезагрузку системы, а посмотреть скрытое нельзя, даже отменить скрытие приложения нельзя, если нажал это конец:

Пытаюсь скрыть другое приложение, вдруг всё починилось после перезагрузки? Но нет, проблема как была так и осталась, ничего не работает, даже пункт "Uninstall or Manage Add-Ons" оказался неисправен:

Ради интереса иду в настройки меню пуск, вдруг я чего-то не понимаю, может какую галочку нужно передёрнуть, но ничего полезного в настройках не оказалось, настройки скудны как GNOME:

И это ещё называют "A highly customizable laucher inspired from Windows 11 menu. Fork of MenuZ", да это позор какой-то, а не "хорошо настраиваемый лаунчер", он даже не работает как надо, а настроек почти что и нет:

Даже у меню пуск древней Windows XP было гораздо больше возможностей для кастомизации, чем у этого "чуда" выдающего себя как нечто отлично настраиваемое:

Ну хоть кнопка "Edit Application" работает, правда толку от неё как от козла молока:

И это я ещё не понял как самому добавлять ярлыки в меню пуск, в случае Windows это легко и просто, жму по исполняемому файлу правой кнопкой мыши в проводнике, выбираю "закрепить в меню пуск" или "закрепить на начальном экране", готово, приложение попало в меню пуск, а в дистрибутиве Linux я не нашёл ничего подобного, совершенно непонятно как самому добавить приложение в меню пуск, например портативный ChimbaBench.

Панель задач

С меню пуск всё понятно, проблемы абсолютно такие же как и были в виртуальной машине, ничего не поменялось при установке Wubuntu на реальный ПК, а что же с панелью задач?

Хочу я значит перенести панель задач в верхнее положение, просто мне так удобнее, делаю это максимально аккуратно так как любое неправильное движение и панель рассыпается на куски... И сразу же вижу косяк.

Да, когда панель в верхнем положении у значка открытого приложения исчезает индикация, что это приложение открыто, и появляется когда панель в нижнем положении, ровно так же дистрибутив вёл себя в виртуальной машине:

Ладно, а что там с альтернативным вариантом панели задач? Я не хочу смотреть на маленькие значки, мне нужны полноценные кнопки приложений когда они запущены, чтобы я видел и значок и название запущенного приложения!

Увы, всё печально, до меню выбора альтернативы даже добраться по-человечески невозможно, нужно искать нужный пиксель где сработает правильное контекстное меню с пунктом "Show Alternatives":

В общем учитесь! Нацеливаете курсор на правильный невидимый пиксель, жмёте правую кнопку мыши и заходите в альтернативы, а там можете выбрать более привычный и полноценный Task Manager! Ведь в дистрибутивах Linux всё настраивается, нужно просто нажать пару кнопок, а кто не может тот криворукий вендусятник! Это была минутка сарказма, без обид...

Но увы, альтернатива оказалась косой и кривой, ровно как было в виртуальной машине, да и проблема индикации никуда не исчезла, бррр:

720p

Пожалуй пришло время проверить как ведёт себя интерфейс при разрешении 1280x720:

Первое, что меня заинтересовало это проводник, а именно боковая панель информации о выделенном файле, и тут ничего нового, работает криво и косо, на саму информацию выходит несколько строк как не растягивал эту боковую панель, а ведь можно было просто сделать панель в нижнем расположении, как у Windows 7, и многие проблемы с панелью подробной информации сразу же испарились бы:

И да, панель подробной информации должна отображать информацию только выделенного файла, но в дистрибутиве Wubuntu данная панель отображает информацию о любом файле который просто попадает под курсор мыши, ужасное и неправильное поведение, ну и растяжение окна во весь экран не решает проблему около нулевой информативности панели, большинство информации вылазит за пределы окна и нужно использовать полосу прокрутки:

Далее подробная информация о диске, окошко едва влезло в экран, при этом внутри самого окна есть целая гора пустого места бесполезного, к нему я ещё вернусь:

Меню пуск тоже едва влезло в экран, как и загрузочная "картинка" панели управления, но пока ещё нельзя сказать что интерфейс сильно поломался, на дешевых ноутбуках с экраном 1366x768 он будет работать:

А вот дальше произошла занятная ситуация, интернет у меня отключен, но это никак не помешало дистрибутиву включить напоминание, что пробный период закончился и пора бы покупать лицензионный ключик, при этом ругается на отсутствие доступа к интернету... Выглядит это нелепо:

Вообще изначально я планировал оставить дистрибутив Wubuntu как основную операционную систему на ПК, но теперь задумался, а зачем оно такое кривое и косое вообще нужно с такими уведомлениями про активацию? Я уж лучше лишнюю лицензию настоящей Windows куплю...

Дальше просмотрщик изображений Gwenview, и увы, его окно не влезло в экран при разрешении 1280x720, если включить инструменты редактирования окно просто вылазит за пределы экрана:

Достаточно, дистрибутив Wubuntu явно не очень хорошо дружит с разрешением экрана 1280x720, многое просто впритык, а некоторые элементы и вовсе вылазят за пределы экрана, причём настоящая Windows отлично себя чувствует при таком же разрешении экрана.

800x600

Пришло время установить разрешение экрана 800x600, и здесь уже начались откровенные проблемы:

Конечно, настоящая Windows тоже не всегда идеально себя чувствует при разрешении экрана 800x600, но у настоящей Windows практически весь интерфейс нормально работает при столь низком разрешении, иногда бывает что некоторые окна наследованные из старых версий ОС не полностью влазят в экран, но критичного ничего я не наблюдал.

Тем временем у дистрибутива Wubuntu явно начались крутые проблемы:

Как там поживает окно информации о диске? Правильно, как и в виртуальной машине, то есть вылезло за пределы экрана:

Да, у настоящей Windows невозможно растянуть аналогичное окошко во весь экран, но у настоящей Windows и нет нужды его растягивать, оно изначально работает как положено и никуда не вылазит за пределы экрана, а у дистрибутива Wubuntu получилось косяк накось:

При взаимодействии с интерфейсом всё начало ломаться, я просто хотел посмотреть сколько занимают места на диске все файлы, но получил цифры на уровне 129.2 ТиБ и 805 тысяч файлов, и это у меня ещё голая система, если честно я даже офигел от количества файлов...

У меня настоящая, уже далеко не чистая Windows 10 с кучей софта разложилась всего на 179 тысяч файлов, а это в 4.5 раза меньше чем занимает чистый, ещё не тронутый толком дистрибутив Wubuntu, да и какого хрена размер файлов на системном диске 129.2 ТиБ:

Это фиаско, даже близко не уровень настоящей Windows в этом нюансе:

Меню пуск и панель управления тоже "порадовали", я специально перепроверил меню пуск у настоящей Windows 11, и в настоящей Windows нет таких проблем при разрешении экрана 800x600, даже в виртуальной машине:

Кстати, пытаясь запустить центр приложений он сразу же падал с ошибкой, то есть без доступа к интернету я даже не могу удалить установленные приложения, так как удаление происходит через центр приложений, это как вообще понимать?

Точно, я же не проверил терминал, но увы, мне пришлось постараться, чтобы сфотографировать окно терминала сразу же исчезающее после запуска, и эта проблема чертовски бесит, особенно когда нужно вызвать терминал в конкретном каталоге, чтобы запустить приложение с особыми параметрами запуска, это просто невозможно, терминал исчезает сразу же после запуска:

Ну и ещё несколько приколов:

Даже окно настроек оформления вылазит куда не следует:

Ну хотя бы окно настроек аудио устройств вроде неплохо живёт:

Хотя нет, показалось, окно настроек неплохо так разворотило когда попытался уменьшить, тут же отмечу проблему, что невозможно растянуть окна за верхнюю границу:

Если у Windows практически весь интерфейс прекрасно себя чувствует при разрешении экрана 800x600, то у дистрибутива Wubuntu практически весь интерфейс косяк наперекосяк при таком разрешении...

А ведь дистрибутив позволяет установить разрешение экрана 320x180, это сделано чтобы пользователи из интереса установили такое разрешение и сразу же побежали переустанавливать систему? Или это так пытались похвастаться, что мол умеют больше чем настоящая Windows? Иногда больше не значит лучше:

В общем вернул я исходное разрешение 2560x1440:

Разве могло всё быть иначе? Конечно же могло, если бы разработчики дистрибутивов сами же пользовались своими дистрибутивами, и исправляли очевидные косяки:

Я даже сжать окно по-человечески не могу, ибо какой-то дурак запретил функцию растяжения за верхнюю границу окна, а нижняя граница походу немного под панелью задач спряталась, и за уголки растягивать окна тоже тот ещё квест:

Выводы

Мне вот интересно, а разработчики дистрибутивов хоть пользуются своими творениями? Или делают дистрибутивы сидя из настоящей Windows, и пофиг что у пользователей постоянно всё кривое и ломается?

Я был лучшего мнения о дистрибутиве пока он находился в виртуальной машине, ибо на реальном ПК всплыли косяки которые не замечал в виртуальной машине, и эти косяки меня очень напрягают, например нерабочий центр приложений без доступа к интернету, он просто падает с ошибкой!

Да и в принципе практически все косяки что присутствовали в виртуальной машине при работе с дистрибутивом, ровно так же присутствуют и в дистрибутиве установленном на реальный ПК, так что теории про "неправильный VirtualBox" не оправдались, нет, никакой стабильности не прибавилось при установке на реальный ПК, только новые косяки всплыли:

Кривое и нерабочее меню пуск тоже сильно напрягает, необходимость перезагружать систему, чтобы удалить из меню лишний мусор... Я не могу этого понять, при этом в меню пуск нельзя добавить сторонний софт, например создать в меню пуск ярлык на исполняемый файл портативной утилиты ChimbaBench, при вызове контекстного меню просто нет таких вариантов как "закрепить на начальном экране", или "закрепить в меню пуск".

По умолчанию установленные часы под названием "Better inline clock" только лишний раз подтверждают моё предположение, что разработчики дистрибутива даже не пользовались своим же "творением", просто набросали всего подряд и пытаются продавать лицензии.

В общем однозначный незачёт дистрибутиву за интерфейс, он кривой и косой, при низком разрешении вообще разваливается на куски, это недоразумение даже близко не стоит на уровне настоящей Windows...

Да, некоторые косяки можно исправить, например языковую панель от KDE вытащить и настроить, а недоразвитый iBus силой загнать под шконку чтобы не вылазил, и по умолчанию установленные кривые часы можно заменить на нормальные от KDE, но какого хрена это всё не сделано "из коробки"? Какой смысл от дистрибутивов, если пользователю нужно всё доводить до ума напильником?

И ладно допиливать напильником что можно допилить, но как быть с нерабочим меню пуск? Как быть с падающим в ошибку центром приложений без доступа к интернету? А ведь в центре приложений находится раздел установленных приложений, и без него невозможно по-человечески удалить лишний софт!

В конце концов как быть с кривой панелью задач? Наверное создание своего дистрибутива не такая уж и плохая идея...

Мне уже захотелось бросить дальнейший обзор дистрибутива Wubuntu, настолько эти все косяки вызывают отвращение к операционной системе, но бросать уже нельзя, нужно продолжать:

Хоть интерфейс у дистрибутива и показал себя как велосипед скрученный проволокой из мусора под ногами, но всё же у дистрибутива полноценно работает навигация в проводнике, работают стандартные сочетания CTRL+Insert и Shift+Insert, это уже позволяет относительно комфортно работать с файлами через проводник всего одной рукой, если конечно закрыть глаза на уродливую панель подробной информации.

Есть встроенный Wine, и он даже работает, не то чтобы это всё было преимуществом перед настоящей Windows, но у других дистрибутивов и этого обычно нет. Ну и ещё встроенный офисный пакет меня явно заинтересовал, а то кривой Libre Office меня совсем не радует как офисный пакет:

Но об этом уже в следующих частях обзора, или следующей части, смотря насколько меня хватит обозревать этот дистрибутив, в конце концов я ещё не поиграл в игры используя Wubuntu...

Благодарю за внимание, больше интересных статей в блоге Hard-Workshop.